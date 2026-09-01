Členka budějovického klubu Gladiators gym pracuje jako osobní trenérka v centru Peak Performance a jako fyzioterapeutka v centru Fit Art. V rozhovoru vypráví o své cestě ke sportu, tréninku s muži i o tom, jak jí znalost fyzioterapie pomáhá.
Pocházíte z Čakova u Budějovic, kde žije tři sta lidí. Odmala jste dělala spoustu sportů, od ježdění na koni po enduro motorky. Jak jste se dostala v 16 letech k thajskému boxu v budějovickém Gladiator Gymu?
Byla to úplná náhoda. Moje kamarádka Verča Srncová tehdy začala chodit na dámské tréninky, které vedl jeden z mých nynějších trenérů Pavel Holý. Říkala, že je to super na fyzičku a je tam skvělá parta. Tak jsem šla s ní na jeden trénink, hrozně se mi to zalíbilo a už jsem u toho zůstala. Začínala jsem před sedmi nebo osmi lety. Předtím jsem vyzkoušela spoustu sportů – taťka je sportovec, jezdil závodně na kole a na běžkách, mamka nás zase přivedla ke koním. Jezdila jsem i na motorce enduro, což mě hrozně bavilo, ale motosport je finančně hodně náročný, takže teď už je to spíš doplňkový koníček.
Hodně holek to nechává na poslední chvíli, drasticky si berou jídlo a pak jsou z toho psychicky i fyzicky úplně zničené.