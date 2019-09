Nové lampy na sídlišti budou úspornější, půjdou nastavit přes počítač

„Zakázka je významná tím, že dojde k výměně zásadních světel hlavně v průjezdné části sídliště. Podmínka dotace byla, že minimální úspora elektrické energie je 30 procent,“ řekl starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka (ČSSD).

Firma demontuje 277 sodíkových svítidel a nahradí je LED světly. Zároveň vymění 18 sloupů a doplní jednu celou lampu i se sloupem. Další částí zakázky je výměna 55 současných sloupů na páteřní komunikaci na sídlišti. Práce by měly skončit letos do konce listopadu.

„Rada schválila přidělení zakázky firmě E. ON Energie, České Budějovice za cenu 4,8 milionu bez DPH s celkovou spotřebou elektrické energie vyměněných svítidel 22,78 MWh za rok,“ uvedl Petr Kolář z kanceláře starosty.

Starosta Mrvka přiblížil, že zatím se na sídlišti vyměňovala jen některá svítidla, ale sloupy a rozvody jsou původní z přelomu 70. a 80. let 20. století. „Protože světla jsou nevyhovující a náklady na opravu každým rokem rostou, využili jsme nový grant ministerstva průmyslu a obchodu. Jen na sídlišti Vajgar bude roční úspora 260 tisíc korun,“ přiblížil Mrvka.

Nové osvětlení nabídne obyvatelům Vajgaru i zlepšení komfortu bydlení. „Je možné ho počítačem nastavit takovým způsobem, že třeba do 22 hodin svítí naplno, do půlnoci na 50 procent a od půlnoci do rána třeba na 30 procent. To se dá naprogramovat. Světla se navíc dají natáčet, aby nesvítila lidem do oken,“ popsal starosta.

Doplnil, že výměna osvětlení na sídlišti Vajgar poslouží jako pilotní projekt. „Pokud se to osvědčí, tak bychom chtěli pokračovat dál. Pro nás jsou naprosto zásadní i úspory, protože elektřina je každý rok dražší a dražší. Podle technického stavu osvětlení chceme světla vyměnit i na sídlištích U Nádraží a Hvězdárna,“ naznačil Mrvka.