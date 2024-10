V Roudném plánují satelit s domy podle jasných pravidel, bude jich téměř sto

Plocha mezi fotbalovým areálem a zástavbou na jižním okraji Roudného se má změnit na satelit složený z rodinných domů se zahradami a budoucím občanským vybavením.

Obec v sousedství Českých Budějovic plánuje rozvoj, který se možná stane příkladem pro jiná sídla. Nechala si k záměru zpracovat územní studii, jež podobu budoucí nové čtvrti detailně vymezuje.

Stavby základního technického vybavení se ujme společnost THB Invest, která teď záměr poslala do zjišťovacího řízení. V něm se k němu mohou vyjadřovat instituce a veřejnost. Obytná zóna je naplánovaná v lokalitě Velké role na 10 hektarech. Podle projektu má být složená z nízkých rodinných domů se zahrádkami.

V této etapě teď posuzované se připravuje 77 parcel pro až 95 rodinných domů, z nich 20 bude dvojdomků. Celkově jich může vyrůst až dvakrát tolik.

Roudné s 1 500 obyvateli se tak může rozrůst až o polovinu. To znamená připravit novým obyvatelům služby, které v obci chybí. „Přístavbou teď zvyšujeme kapacitu školky o další třídu a připravujeme stavbu základní školy v souběhu s okolními obcemi. Zatím žáci dojíždějí do školy v budějovické Dukelské ulici určené i pro nás na určitou dobu v rámci smlouvy. V lokalitě Velké role se připravuje také stavba obchodního parku. Malé prodejny nám chybí,“ popsal rozvoj starosta Roudného Gustav Had.

Předseda představenstva THB Invest Stanislav Hafner uvedl, že podobu bydlení určil územní plán. Ten místo vysokých bytových domů, které se staví na okrajích Budějovic, připravuje stavby maximálně dvoupodlažních objektů s podkrovím na parcelách o rozloze nejvýše 800 čtverečních metrů. Takový je podle něj trend mladých rodin.

Na rozdíl od nedaleké budějovické části Rožnov přitom neomezuje výškově stavby domů ochranné pásmo letiště, ale samotný územní plán obce. Podle Hafnera je taková podoba bydlení žádaná.

Výhodou bude rychlé napojení na dálnici D3

„Nejen mladí, podobně vnímají bydlení v malých domcích i senioři, kteří si na stáří pořizují bungalovy se zahrádkou,“ řekl Hafner. Podobný vývoj už předpověděl v rozhovoru pro MF DNES před 11 lety.

Zájemci o bydlení v domcích se podle něj často stěhují z bytů v panelácích. Nepotřebují ani tak pozemek pro zahrádkaření, jako bezbariérové místo pro život se stáním pro auta a grilováním. Nová čtvrť bude mít kromě nových obchodů i dva parky. Výhodou bude také rychlé napojení na dálnici D3 a jižní tangentu.

Zástavbě padne za oběť zemědělská půda horší bonity. Na stále větší zábory polí a luk poukazuje Tomáš Berka, předseda představenstva místního Zemědělského podniku Malše. Ten je známý hlavně produkcí zelí. Projekt satelitu se ho sice nedotkne, ale i tak jsou pole stále více stísněná a omezovaná plánováním další výstavby. „Pociťujeme to ze všech stran,“ poznamenal Berka.

Podnik Malše v současnosti hospodaří na 600 hektarech půdy, z toho pouze 44 hektarů vlastní. Ostatní pole má propachtovaná na dobu od jednoho do pěti let. Zelí roste na 35 hektarech, další zemědělské pozemky využívá k pěstování obilovin, kukuřice nebo řepky.