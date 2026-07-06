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Chlapi šli s mačetami na mé zaměstnance, vzpomíná vědec na bádání na Nové Guineji

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  15:00

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František Vejmělka se dostal na Novou Guineu při studiu na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity. V září se tam vrátí díky spolupráci s muzeem v Sydney. | foto: Jan Jakovljevič, MF DNES

František Vejmělka zkoumal savce na Nové Guineji. Objevil tam i čtyři nové druhy a natočil, vyfotil, vědecky zdokumentoval a detailně popsal velekrysu subalpínskou. Sbírku, kterou tam za půl roku vytvořil, nyní předal Národnímu muzeu v Praze. Na tropický ostrov se nyní chystá znovu poté, co navázal spolupráci s muzeem v Sydney.

Obsahuje 780 savců z Nové Guineje, některé naložené v alkoholu, jiné ve formě kostí či kůží. Taková je sbírka, kterou v červnu předal dvaatřicetiletý zoolog František Vejmělka Národnímu muzeu. Exponáty nasbíral v roce 2019, když při svém doktorátu na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity na ostrově půl roku bádal.

Pracovat na ostrově v Tichém oceánu byl jeho dlouhodobý sen, který ho zavedl právě do Budějovic. Fakulta totiž nabízí možnost tam studovat.

„Dosud se tam dělal především hmyz, rostliny a občas ptáci. Ale nelétaví savci, kteří mě lákali, nikdy. Proto jsem se při bakaláři a magistru zaměřil na studium tropických hlodavců, nejdříve v Africe,“ říká vědec, který působil i v Biologickém centru AV ČR.

Díky kyblíkovým pastem jsme zjistili, že druhy
dosud považované za vzácné asi vzácné
nejsou, jen je lidé špatně chytali.

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Chlapi šli s mačetami na mé zaměstnance, vzpomíná vědec na bádání na Nové Guineji

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František Vejmělka se dostal na Novou Guineu při studiu na Přírodovědecké...

František Vejmělka zkoumal savce na Nové Guineji. Objevil tam i čtyři nové druhy a natočil, vyfotil, vědecky zdokumentoval a detailně popsal velekrysu subalpínskou. Sbírku, kterou tam za půl roku...

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