Chlapi šli s mačetami na mé zaměstnance, vzpomíná vědec na bádání na Nové Guineji

Obsahuje 780 savců z Nové Guineje, některé naložené v alkoholu, jiné ve formě kostí či kůží. Taková je sbírka, kterou v červnu předal dvaatřicetiletý zoolog František Vejmělka Národnímu muzeu. Exponáty nasbíral v roce 2019, když při svém doktorátu na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity na ostrově půl roku bádal.
Pracovat na ostrově v Tichém oceánu byl jeho dlouhodobý sen, který ho zavedl právě do Budějovic. Fakulta totiž nabízí možnost tam studovat.
„Dosud se tam dělal především hmyz, rostliny a občas ptáci. Ale nelétaví savci, kteří mě lákali, nikdy. Proto jsem se při bakaláři a magistru zaměřil na studium tropických hlodavců, nejdříve v Africe,“ říká vědec, který působil i v Biologickém centru AV ČR.
Díky kyblíkovým pastem jsme zjistili, že druhy
dosud považované za vzácné asi vzácné
nejsou, jen je lidé špatně chytali.