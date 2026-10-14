Kristýna Štěrbová opatrně odebírá vzorek z nádoby s vodou, zatímco Zuzana Fejková sleduje, co se objeví pod mikroskopem. Obě školačky z budějovické Základní školy Nerudova zkoumají v laboratoři OpenLab Biologického centra Akademie věd rozdíly mezi vzorky z vodních ploch.
„Porovnáváme vodu ze dvou různé rybníků. Zjišťujeme, proč vypadají tak, jak vypadají, a co ovlivňuje jejich stav,“ vysvětlila Kristýna svou činnost. „Nečekala jsem to, ale je to dobrý,“ hodnotila program Vodní detektivové, na němž pracovala.
Dívky patřily mezi první mladé návštěvníky, kteří do OpenLabu zamířili při zahájení provozu. Ten českobudějovický je teprve druhý v České republice. Vznikl díky podpoře z přeshraničního programu a navazuje na obdobné projekty v Brně, Linci a Vídni. Sídlí v areálu Biologického centra Akademie věd České republiky.
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„Jestli něco v naší zemi chybí, tak to je soustavné vyhledávání talentů pro vědu i tvůrčí činnost, pro aktivní život,“ uvedl při otevření ředitel Biologického centra Libor Grubhoffer.
OpenLab nabízí zázemí, které řada škol sama k dispozici nemá. Od mikroskopů přes laboratorní vybavení až po odborné vedení. Na tom se podílí sami vědci z Biologického centra. Na školáky tady dohlížejí studenti a absolventi Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity.
Na jaře zde organizátoři testovali připravené vzdělávací lekce a dolaďovali jejich podobu. Do ověřování se zapojilo 252 žáků ze 14 základních škol. Podle následného hodnocení si získaly oblibu u 96 procent dětí, 93 procent uvedlo, že si odneslo nové poznatky, a 91 procent by se do centra rádo vrátilo. Nadšení neskrývali ani učitelé. Devět zapojených pedagogů vyjádřilo plnou spokojenost a doporučilo by návštěvu svým kolegům.
„V dnešní době většinu informací vstřebáváme přes nějakou obrazovku. U nás si je musejí všichni poctivě odpracovat experimentováním,“ uvedla vedoucí laboratoře Jitka Richtová. Podle ní tak nejde o memorování pouček, ale o vlastní objevování a hledání souvislostí.
Podle Grubhoffera není cílem projektu vychovávat pouze budoucí vědce. Důležité je vzbudit v dětech zvídavost a chuť objevovat. Připomněl při té příležitosti svou návštěvu laboratoře v Linci a setkání s francouzským chemikem Jeanem-Marie Lehnen, nositelem Nobelovy ceny. Přestože oba čekalo pracovní jednání, vědec dal přednost dětem. „Dvě hodiny si tam s nimi hrál při chemických pokusech,“ vzpomínal Grubhoffer.
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Právě to je podle zástupců projektu jeden z hlavních důvodů, proč OpenLab cílí především na děti ze základních škol. „Zájem o budoucí povolání a směřování se tvoří u dětí už na základní škole,“ připomněl rektor Jihočeské univerzity Pavel Kozák. Zda se laboratoři podaří některé z nich nasměrovat k přírodním vědám, ukáže až čas. Kristýna z úvodu článku by chtěla jednou pracovat jako fyzioterapeutka nebo oční lékařka. Zuzanu láká veterinární medicína. Obě ale připouštějí, že zkušenost z laboratoře by při rozhodování o budoucím studiu mohla sehrát roli.
Do budoucna nemá laboratoř sloužit jen dětem. Zaměřit se chce také na učitele a studenty pedagogických oborů. „Chceme být podpora a inspirace i pro pedagogy,“ uvedla Richtová. Podle ní má OpenLab propojit školy, vědce i budoucí učitele.