Kukačky nesnášejí vejce do stejného hnízda, zjistili jihočeští vědci

Více než patnáct let dlouhý výzkum badatelů z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR (ÚBO), University of Essex a Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity odhalil, že v případě, kdy se ve hnízdech rákosníka velkého objevilo více kukaččích vajec, vždy pocházela od různých samic. Až do třetiny všech parazitovaných hnízd naklade svá vejce více samic kukačky.

„Zaměřili jsme se na odhalení okolností, které takové chování podmiňují. Dále jsme pomocí genetických analýz od kolegů z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity potvrdili identitu kukaččích vajec v hostitelském hnízdě. Data nám ukázala, že i v případě, kdy se ve hnízdech rákosníka objevilo až pět kukaččích vajec, vždy pocházela od různých samic,“ přibližuje hlavní autor výzkumu Marcel Honza z ÚBO.

Z pohledu parazita však kladení vajec do již parazitovaného hnízda představuje zásadní chybu. Vejce snesené až jako druhé či další v pořadí se totiž zpravidla líhne později. „A kukačka, která se vylíhne jako první, odstraní po vylíhnutí veškerý obsah hnízda, tedy s vejci hostitele i vejce či mláďata dalších kukaččích samic,“ vysvětluje dále Honza.

„Že se konkrétní samice nesplete ve smyslu opětovného parazitování hnízda, je další zajímavou adaptací kukaček k tomuto neobvyklému způsobu rozmnožování,“ doplňuje.

Důležité je načasování

Patnáct let trvající výzkum navíc přispívá k poznání vztahů mezi hostitelem a parazitem, který vědcům doplňuje další díl do mozaiky celého vztahového systému. „Postupně jsme sesbírali data asi z 1 500 hnízd rákosníka velkého. Díky tomu jsme zjistili, že k mnohonásobné parazitaci hnízd dochází hlavně v obdobích, kdy je vhodných hnízd nedostatek,“ připomíná spoluautor studie Petr Procházka z ÚBO.

Kukačky totiž musejí své chování správně načasovat a naklást vejce v době, kdy je snášejí samy samice hostitele. „Teprve po nakladení všech vajec, rákosníci jich kladou většinou pět, je začínají samice rákosníka zahřívat a včas snesené kukaččí vejce tak má velkou šanci, že se vylíhne jako první,“ popisuje Procházka.

Chybovost samic kukačky je v takovém případě přibližně pět procent a podobné případy se stávají nejčastěji, když vejce snášejí do opuštěného místa nebo do hnízda s vejci či mláďaty, o které se hostitelská samice již stará. Vědci však v budoucnu ještě chtějí rozluštit, jak kukačky rozeznávají vhodná hostitelská hnízda v prostoru i čase.