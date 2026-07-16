Pečovatelský dům, škola, haly? O dalším rozvoji Včelné rozhodnou lidé v referendu

Obec s 2 300 obyvateli sousedí na jihu s krajským městem. V poslední době ji zviditelnila hlavně nová mohutná okružní křižovatka na silnici nazvané jižní tangenta, která spojuje dálnici D3 a výpadovku z Budějovic na Český Krumlov. Probíraná rozvojová lokalita leží za tangentou směrem k městu.
Včelná se rychle zalidňuje a o atraktivní území mají stále větší zájem i developeři. Před třemi lety tu navrhovali například bytové domy s občanským vybavením, retail park, alzheimer centrum, průmyslové haly. Dnes tu někteří obyvatelé vidí spíš bytové domy nebo park a volnou krajinu.
Loni proto obec zadala analýzu dopadů renomované projektové agentuře a letos uspořádala kolem studie první veřejné jednání. Debata dospěla až tak daleko, že na posledním jednání v červnu schválili zastupitelé vyhlášení referenda. Teď se budou zabývat tím, jaké otázky v něm veřejnosti položí.
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Podle místostarosty Kamila Feitla vyhlášení místního referenda nechají až na nových zastupitelích po komunálních volbách. Termín odhaduje na přelom roku.
„Dohodli jsme se, že referendum koncem roku bude jistější. I když na zastupitelstvu padly návrhy uspořádat ho jako součást voleb. Představy o rozvoji území se mění podle potřeby a záměrů investorů. Pro nás je důležité, aby rozvoj vyvolal co nejmenší zadlužení obce a měl co největší přínos pro obyvatele,“ uvedl Feitl.
Podle dopadové studie by mohly záměry představovat přínosy investorů od 59 do 122 milionů korun formou příspěvku na novou infrastrukturu, kterou bude financovat obec. Vedení Včelné odhaduje, že vyjednávání s vybranými investory a projektové přípravy k rozvoji území mohou začít příští rok.
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A otázka nové školy? Pro Včelnou funguje spádová ZŠ Emy Destinové na českobudějovickém sídlišti Šumava. Do ní to mají děti přes celé město, proto většinou dojíždějí do bližších v Boršově nad Vltavou, Kamenném Újezdu nebo v budějovické části Rožnov. Navíc se připravuje stavba nové školy v nedalekém Vidově. Demografický vývoj předpokládá, že dětí bude ubývat, takže míst v okolních školách by mělo být dost. Stavět tedy novou, získat na ni grant a ještě se zadlužit by bylo podle některých zastupitelů riskantní.
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27. června 2023
I ředitelka spádové školy Dagmar Koubová potvrzuje malý zájem rodičů ze Včelné. „Před deseti lety jsme tu měli ze Včelné maximálně pět školáků, teď jen dva,“ porovnala ředitelka ZŠ Emy Destinové.
„Jako kluk jsem docházel do školy pěšky do Rožnova. Doba se změnila. Včelná je dnes vlastně předměstí Budějovic a dojet si na nákupy nebo za službami je jednoduché. Podle toho musíme uvažovat v budoucím referendu,“ míní místostarosta Feitl.