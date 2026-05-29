VIDEO: Do každé ruky jeden rámeček a šup do tmy. Zloděj kradl u včelího domečku

  11:09
Policisté prověřují oznámenou krádež od včelího domečku, od kterého zloděj v noci odnosil několik dřevěných nástavků včelích úlů. Pachatele zachytila bezpečnostní kamera, může se přihlásit na linku 158. Tam mohou volat i lidé, kteří ho poznají.

Včelaři provozují stylový včelí domeček na levé straně u komunikace vedoucí na koupaliště v Borku u Českých Budějovic. V úterý oznámili policistům drzou krádež, kterou v noci na pondělí zachytila bezpečnostní kamera.

V půl čtvrté ráno přichází k domečku postava, neomylně zamíří k nástavkům včelích úlů naskládaných na sebe a snaží se je oddělit, aby je mohla odnést. To se zloději daří a odnáší je do tmy. Za chvíli se vrací zpět a bere další.

Zloděj bere chovatelům úly i se včelami. Škody jdou do statisíců

„Zda je chtěl prodat, nebo sám použít, nebo přiložit na oheň, to je otázkou. Mohl by to být i někdo z okolí, z Úsilného, Borku, Hrdějovic či Nemanic, zloděj však mohl na místo přijet i vozem,“ naznačil jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Pachatele dobře zachytila bezpečnostní kamera, má možnost se přihlásit policistům na lince 158 nebo přímo na oddělení v Hluboké nad Vltavou. „Kdo ho pozná a nechce být lhostejný k takovýmto skutkům, ať také kontaktuje policii,“ doplnil Matzner.

