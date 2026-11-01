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Zastupitelé se o ně přou. Upravené Vávrovské rybníky už jsou cílem procházek

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  9:23
Velká proměna Vávrovských rybníků v Českých Budějovicích se pomalu blíží ke konci. Protože už jsou úpravy lokality mezi velkými městskými sídlišti Máj a Vltava skoro hotové, obyvatelé tam stále častěji vyrážejí na procházky. Najdou tu povalové chodníky či ptačí pozorovatelny.

Černé skládky jsou dávno pryč, bahno z rybníků také zmizelo, chybí jim jen více vody. Velká proměna Vávrovských rybníků se pomalu blíží ke svému konci.

Revitalizace přírodní vzácné oblasti Vávrovské rybníky se posunula do další fáze. U sídliště Máj jsou hotové chodníčky, dvě ptačí dřevěné pozorovatelny či řada rybníčků. Pozorovatelny jsou sice ještě uzavřené, ale lidé sem už na procházky chodí. V rybnících tu však také chybí voda. (23. října 2026)
Revitalizace přírodní vzácné oblasti Vávrovské rybníky se posunula do další fáze. U sídliště Máj jsou hotové chodníčky, dvě ptačí dřevěné pozorovatelny či řada rybníčků. Pozorovatelny jsou sice ještě uzavřené, ale lidé sem už na procházky chodí. V rybnících tu však také chybí voda. (23. října 2026)
Revitalizace přírodní vzácné oblasti Vávrovské rybníky se posunula do další fáze. U sídliště Máj jsou hotové chodníčky, dvě ptačí dřevěné pozorovatelny či řada rybníčků. Pozorovatelny jsou sice ještě uzavřené, ale lidé sem už na procházky chodí. V rybnících tu však také chybí voda. (23. října 2026)
Revitalizace přírodní vzácné oblasti Vávrovské rybníky se posunula do další fáze. U sídliště Máj jsou hotové chodníčky, dvě ptačí dřevěné pozorovatelny či řada rybníčků. Pozorovatelny jsou sice ještě uzavřené, ale lidé sem už na procházky chodí. V rybnících tu však také chybí voda. (23. října 2026)
14 fotografií

Protože už je proměna lokality mezi českobudějovickými sídlišti Máj a Vltava skoro hotová, obyvatelé tam stále častěji vyrážejí na procházky. Právě k odpočinku a relaxaci má tento prostor sloužit.

Jihočeský kraj jako správce prostoru začal s úpravou před dvěma lety a kompletně hotovo má být příští rok. Proměna bude stát přibližně 140 milionů korun. Cílem je, aby se tato evropsky významná lokalita a chráněné území stalo funkční soustavou rybníků a mokřadů, kde se bude dařit živočichům i rostlinám.

Nové byty chtějí, ale ne u chráněných rybníků. Není to novinka, říká náměstek

„Součástí akce byly a jsou vegetační úpravy, obnova a vytvoření nových tůní, revitalizace rybníků včetně hnízdních ostrovů pro ptactvo a také vytvoření zpevněných mlatových cest a odpočinkových či pozorovacích prvků,“ vyjmenovala mluvčí Jihočeského kraje Hana Dědičová.

Pro zajímavost, soustava Vávrovských rybníků je na území bývalého vojenského cvičiště, které se táhlo podél ulice E. Rošického. Okolo této přírodní lokality se vedly spory i na zastupitelstvech města. Pirátská strana nesouhlasí s budoucí výstavbou až osmipatrových bytových domů, které podle územního plánu mají vyrůst právě v blízkosti revitalizovaných rybníků.

Předseda budějovických Pirátů a člen komise pro životní prostředí rady města Erik Ferchenbauer vnímá potřebu nových bytů.

Proměna Vávrovských rybníků potrvá pět let, bude stát 175 milionů korun

„Ale mají vznikat především na brownfieldech a dalších vhodných rozvojových plochách uvnitř města. V případě Vrbenských rybníků navíc existuje odborná studie, která s těmito pozemky počítá jako s nezbytným ochranným pásmem mezi zástavbou a přírodní rezervací,“ řekl v červenci pro iDNES.CZ.

Stále ještě současné vedení města, které se však po volbách minimálně částečně promění, s návrhem Pirátů na vyjmutí všech tří pozemků ze zastavitelných ploch nesouhlasí. Ti se proto obrátili i na ministerstvo životního prostředí. „Územní plán narazil na zeď zákona a zástavbu čeká podrobné naturové hodnocení, které bude u osmipatrových budov v evropsky chráněném území jen obtížně obhajitelné,“ předpokládá Ferchenbauer.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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