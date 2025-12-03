Svár kvůli „perníkové chaloupce“. Milion je přemrštěná cena, kritizuje radnici opozice

Ještě před začátkem adventního období začala v parku v centru Českých Budějovic zářit nová výzdoba. U „perníkové chaloupky“ se už stihly vyfotit stovky, či spíše několik tisíc lidí. Jenže v posledních dnech začali mnozí upozorňovat, že je cena této instalace přemrštěná. Zhruba čtyřmetrová stavba přišla město na více než milion korun. Kritici oponují, že se dala pořídit několikanásobně levněji.
Perníková chaloupka stojí v parku Na Sadech v centru Českých Budějovic.

Nasvícená chaloupka stojí v parku Na Sadech v centru Českých Budějovic.
Celý spor se rozrostl natolik, že už na něj reagují i zastupitelské kluby z českobudějovické radnice, a to opoziční Občané pro Budějovice (OPB) a Piráti, kteří tuto zakázku kritizují.

„Jak už mnozí víme, chaloupka stojící v parku Na Sadech stála milion. Konkrétně 1 042 000 Kč. Jelikož jsme byli zvědaví, co je na té chaloupce tak výjimečného, oslovili jsme výrobce (firmy, které mají obdobné produkty například z Číny – pozn. red.). A světe div se – reálná cena včetně dopravy je okolo 7 500 dolarů. Zhruba 155 000 Kč,“ napsalo dnes dopoledne hnutí OPB.

Dodalo, že se jeho zástupci hodlají vedení města ptát, jak hospodaří s penězi a proč jednoduché položky nakupuje za násobky tržní ceny. „Jaký by byl správný postup? Koupit napřímo nebo si alespoň předem ověřit, kolik podobná věc na trhu opravdu stojí. Takhle jednoduché to někdy je,“ uvedlo dalo hnutí.

Je to francouzský originál, oponuje radnice

Redakce iDNES.cz obratem požádala o reakci vedení radnice, konkrétně náměstka Michala Šebka (zvoleného za ODS, chystá se přestoupit do hnutí Martina Kuby). Město si za nákupem dekorací jednoznačně stojí s tím, že se nejedná o levný čínský výrobek, kteří někteří kritici zmiňují.

„Výrobcem je francouzská firma LeBlanc Illuminations, což je přední světový výrobce světelné výzdoby s osmdesátiletou tradicí. Realizace má nejen po celé Evropě, ale i po celém světě, takže v Českých Budějovicích máme výzdobu na světové úrovni,“ napsala tisková mluvčí magistrátu Jitka Brůha Welzlová.

„Mrzí mě a je mi líto, že někdo srovnává dvě úplně jiné chaloupky (z Číny a Francie – pozn. red.) do jedné roviny, vydává je za identické a snaží se vyvolat dojem o nehospodárnosti jednání města. Rozhodně v postupu přípravy, výběrovém řízení a realizaci výzdoby ulice U Černé věže neshledávám ze strany města jakékoliv pochybení a nehospodárnost,“ navázal Michal Šebek. O stanovisko už požádal i firmu Repam, která francouzskou chaloupku dodala.

21. listopadu 2025

Upozornil, že chaloupka je kvalitní originální výrobek, se všemi patřičnými certifikáty a osvědčeními. „U podivných například čínských produktů si nejsme jisti trvanlivostí konstrukce, a dokonce ani dodržením různých autorských práv a vzorů, které si jistě originální výrobce a autor vzhledu chaloupky hlídá. Naše chaloupka má navíc jehličí z nehořlavého materiálu. Tuto skutečnost jsme u zmiňovaného čínského výrobku nikde nenašli potvrzenou,“ konstatoval Šebek.

Bude to téma i na zastupitelstvu

Stavba měří 4,2x4,2 metru, její výška je zhruba 3,7 metru a váží bez zatěžovací konstrukce kolem 330 kilogramů. Konstrukce obsahuje 12 500 LED světel.

Do sporu se zapojili také Piráti, kteří k celé věci zaslali i tiskovou zprávu. Kritizují nákup vánoční výzdoby v ulici U Černé věže, jejíž součásti je i chaloupka. „Detailní rozpis nákladů odhalil, že celková faktura za výzdobu této jediné lokality přesáhla 2,5 milionu korun. Samotný domeček stál město 1 042 000 Kč bez DPH. Podle propočtů Pirátů vychází metr čtvereční této dekorace dráž než metr čtvereční bytu v Českých Budějovicích. Opozice upozorňuje na nehospodárnost, absenci vkusu a rezignaci na kultivaci veřejného prostoru,“ napsali budějovičtí Piráti.

„Ze zkušeností našich komunálních politiků napříč republikou víme, že venkovní vánoční dekorace ve stylu perníkové chaloupky se dá pořídit na zakázku za nižší stovky tisíc korun. Zároveň jde o dekoraci, kterou mohou dětští návštěvníci zažít i z jejího vnitřku,“ upozornil Bohuslav Švehla, člen finančního výboru města za Piráty.

Bruslení zdarma kolem Samsona i nejpestřejší nabídka punčů, to jsou vánoční trhy v Budějovicích

Pirátský zastupitel Martin Novotný také kritizuje absenci odborného výběru. „Radnice si jindy potrpí na odborné komise, které posuzují kdeco. V otázce designu ulic a vánoční výzdoby se však vydala cestou vyhazování peněz za nedomyšlené nákupy nevkusných plastových ozdob,“ sdělil mimo jiné.

Piráti chtějí na prosincovém jednání zastupitelstva po vedení města požadovat vysvětlení tohoto nákupu. Radnice si za ním bude stát a také za celým výběrovým řízením. Šebek zdůraznil, že na konfrontaci s kritiky je připravený.

„Oslovili jsme ve výběrovém řízení pět firem napříč Českou republikou, zabývajících se profesionální vánoční výzdobou. Obdrželi jsme tři nabídky. V jižních Čechách je společnost Repam jediná, která se profesionálně zabývá mimo jiné vánoční výzdobou, dekoracemi a nabízí kompletní služby spojené s jejich dodávkou, servisem či uskladněním,“ reagovalo ještě vedení města zastoupené v tomto případě Michalem Šebkem.

Budějovické adventní trhy začaly, zdobí je socha Popelky z loňského stromu

I to se ale zdá některým kritikům zvláštní a upozorňují, že o instalaci a servis vánočního osvětlení se jinak v Budějovicích stará dopravní podnik, která patří městu.

„Za mě je doplnění výzdoby do jedné ulice za více než dva miliony včetně chaloupky za milion rozhazování peněz. Je na opozičních zastupitelích, aby vyžádali podložené objasnění celé situace, což na prosincovém zasedání jistě budou dělat. Ať už je výrobce odkudkoli. Pokud se objednává od firmy LeBlanc Illuminations, máme mít městského architekta, který zajistí nějakou koncepci a podobný styl napříč jednotlivými prvky výzdoby,“ uvedl ještě Tomáš Holub z OPB, který je rovněž jedním z kritiků. Zdůraznil, že takto by Evropské hlavní město kultury pro rok 2028 nemělo postupovat.

Svár kvůli „perníkové chaloupce". Milion je přemrštěná cena, kritizuje radnici opozice

3. prosince 2025

