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Do kdy potrvá Českobudějovický advent a kdy je otevřený?
Adventní trhy v Českých Budějovicích jsou otevřené každý den od 10:00. Stánky s dárkovým sortimentem končí ve 20:00, stánky s občerstvením o dvě hodiny později.
|Místo
|náměstí Přemysla Otakara II. a radniční nádvoří
|Termín
|středa 18. 11. 2026 – středa 6. 1. 2027
|Rozsvěcení vánočního stromu
|sobota 28. 11. 2026 v 16:30
|Otevírací doba
|denně, stánky s dárkovým sortimentem 10:00–20:00, stánky s občerstvením 10:00–22:00
Co zůstane otevřené po Vánocích
Pokud plánujete cestu na trhy mezi svátky, počítejte s menším výběrem. Od Štědrého dne do 6. ledna běží advent v prázdninové podobě, bez Řemeslné a Dárkové uličky. Ostatní stánky, atrakce i kluziště zůstávají otevřené ve stejných časech jako před Vánoci, s výjimkou kluziště o svátcích.
Kdy se rozsvítí strom?
Vánoční strom na náměstí se rozsvítí v sobotu 28. listopadu v 16:30, den před první adventní nedělí. Od té doby se každou adventní neděli v 19:00 rozsvítí jedna adventní svíce. Pokaždé ji doprovodí krátká světelná show.
Do kalendáře si můžete poznamenat ještě sobotu 5. prosince. Na 17:45 je ten den naplánovaný přílet anděla.
Kdy otevře kluziště a vyhlídkové kolo?
Na brusle se dostanete od pátku 20. listopadu. Kluziště obklopuje Samsonovu kašnu a bruslení je zdarma. Vyhlídkové kolo se točí už od prvního dne trhů. Obě atrakce mají stejnou otevírací dobu: od neděle do čtvrtka 10:00–21:00, v pátek a sobotu o hodinu déle, do 22:00. Kluziště i kolo poběží až do 6. ledna.
Kdy je kluziště zavřené kvůli úpravě ledu
Třikrát denně se led na půl hodiny zavírá, a to 12:30–13:00, 15:30–16:00 a 18:30–19:00. Při horších podmínkách mohou přibýt přestávky i mimo tyto časy. Pokud chcete bruslit večer bez plánované přestávky, přijďte až po 19. hodině. Ve středu 16. prosince to ovšem nevyjde, kluziště ten den zavírá už v 19:00.
Štědrý den, Silvestr a Nový rok na ledě
O svátcích se otevírací doba kluziště mění. Na Štědrý den se bruslí jen 10:00–16:00. Na Silvestra je naopak otevřeno až do 22:00, stejně jako na Nový rok.
Kdo vystoupí na adventním pódiu?
Program na adventním pódiu začne až s prvním adventním víkendem v pátek 27. listopadu v 17:00 vystoupením ZUŠ Piaristická. Hvězdní hosté přijedou až v prosinci: jako první Světlana Nálepková ve čtvrtek 3. prosince, jako poslední Felix Slováček st. v úterý 22. prosince.
|Datum
|Program
|pá 27. 11.
|17:00 ZUŠ Piaristická
20:00 Bratři Hradečtí
|so 28. 11.
|10:00 Otesánek (Divadlo Divoloď)
14:30 Jiří Schelinger Memory Band
16:30 rozsvícení vánočního stromu
17:00 Pěvecký sbor Carmína
20:00 Hrajeto
|ne 29. 11.
|10:00 Dva klíče (Téměř divadelní společnost)
13:00 Úsvit
15:00 Radost
18:00 Marotha a hosté
19:00 rozsvícení první adventní svíce
|út 1. 12.
|15:00 Vánoční hvězda
17:00 Petr Perk Moderní
19:30 Synové velké Opalice band
|st 2. 12.
|15:00 Vánoční hvězda
17:00 Žožo a Syrka
18:30 Adventní magazín
19:30 Želiboys
|čt 3. 12.
|16:00 ZŠ Šindlovy Dvory
17:30 Petr Hapka revival v podání Marotha
18:30 Cihelna a spol.
20:00 Světlana Nálepková
|pá 4. 12.
|16:00 Petra Chlebníčková a Jazz Friends
18:00 Ondřej Kovář
20:00 Jindřich a Eliška z Princezny ze mlejna (Radek Valenta a Andrea Černá)
|so 5. 12.
|10:00 O krásné Janičce (Téměř divadelní společnost)
13:00 BuDuS
15:00 Curtains
17:00 Mikulášský program města České Budějovice
17:45 přílet anděla
20:00 Bryčka
|ne 6. 12.
|10:00 Čertovská škola (Divadlo Divoloď)
13:00 Dubínek
15:00 Furiant
18:00 Andělská show
19:00 rozsvícení druhé adventní svíce
|út 8. 12.
|15:00 Vánoční hvězda
17:00 Trio Traktůrek
19:30 Sára Milfajtová
|st 9. 12.
|16:00 Dětský pěvecký sbor Plzeň
17:30 Česko zpívá koledy
18:30 Adventní magazín
19:30 Tereza Mátlová
|čt 10. 12.
|10:00–22:00 BOSCHský den, setkání jihočeských dětských domovů
16:00 Pro dobrou věc
17:00 vystoupení dětských domovů Žíchovec a Volyně
18:00 Martin Vaverka – Vánoční saxofon
19:30 Ivana Jirešová
|pá 11. 12.
|16:30 Zvonkový průvod
17:00 Vránkovy koledy
18:30 Bonsai č. 3
20:00 Líba a spol.
|so 12. 12.
|10:00 Jak čertík psal Ježíškovi (Divadlo Divoloď)
13:00 Bárováček
15:00 Křížalobraní
16:00 Sbor ČAG
18:00 Třetí míza
20:00 MP3
|ne 13. 12.
|10:00 Modrý kahanec (Téměř divadelní společnost)
13:00 Třeboňská 12
15:00 Písečan & Písečánek
18:00 JH swing band
19:00 rozsvícení třetí adventní svíce
|út 15. 12.
|15:00 Vánoční hvězda
17:00 Líba a spol.
19:30 Bořek Slezáček & Petra Peterová
|st 16. 12.
|15:00 Vánoční hvězda
17:00 Ondřej Kovář
19:30 Glow
|čt 17. 12.
|15:00 Pěvecký sbor Freistadt
16:00 Pro dobrou věc
17:00 Duo Evergreen
19:30 Heidi Janků
|pá 18. 12.
|16:00 Jazzika Vánoční
20:00 Kost-ky
20:00 Nezmaři
|so 19. 12.
|10:00 Zakletý les (Téměř divadelní společnost)
13:00 Javor a Javoráček
16:00 Chansonet
18:00 Leťáci
20:00 The Greens
|ne 20. 12.
|10:00 Červená Karkulka (Divadlo Divoloď)
13:00 Folklórní soubor Lučina
15:00 Hudební těleso Vemena
18:00 Bedrník Venkovská
19:00 rozsvícení čtvrté adventní svíce
|út 22. 12.
|17:00 DRC
19:00 Felix Slováček st.
|st 23. 12.
|17:00 Two Canto
19:00 Panova flétna
|út 29. 12.
|15:00 Karneval na ledě se superhrdiny
|čt 31. 12.
|10:00–22:00 Silvestr kolem Samsonovy kašny
|pá 1. 1.
|15:00 novoroční projev zástupce města
15:15 krasobruslařské vystoupení
15:30 Novoroční koncert
Co dalšího na náměstí najdete?
Kromě stánků, kluziště a kola najdete na náměstí vyhlídkovou věž, altán Zvonička, vyřezávaný betlém, zvonek přání u Samsonovy kašny a vánoční fotopoint. Stojí tu také dřevořezba Popelky, anděl hojnosti Ludmila a dřevořezby z vánočních stromů z let 2024 a 2025. Na vyhlídkovou věž i k fotopointu je vstup zdarma.
Od úterý 1. prosince se otevře Ježíškova dílna. Ve všední dny funguje 14:00–18:00, o víkendu 11:00–17:00.