Anketu vyhrály České Budějovice, zdejší trhy vycházejí z jihočeské architektury

„Máme z toho obrovskou radost. Znamená to pro nás, že se nám podařilo vytvořit krásnou vánoční atmosféru, za kterou lidé rádi jezdí. V té konkurenci 14 měst je to pro nás známka dobré práce a výhru přejeme celým Českým Budějovicím,“ reagovala Lenka Střítecká z agentury Art4Promotion, která vánoční trhy v krajském městě organizuje.

Trhy tvoří asi stovka nových dřevěných stánků, letošní novinkou je i nové vytvořený betlém se sochami v životní velikosti z dílny uměleckého řezbáře Jiřího Nekoly.

Návštěvníci oceňují i ověřené prvky, mezi něž patří perníková vyhlídková věž, zvonička, Ježíškova dílna, vyhlídkové kolo nebo ledové kluziště kolem Samsonovy kašny.

„Řekla bych, že trhy jsou rok od roku hezčí. Jezdíme se s manželem o adventu podívat i do Jindřichova Hradce, kde to mají taky moc hezké. Budějovice a Hradec jsou pro nás jasnými favority. Letos se nám obzvlášť líbí fotokoutek vedle pódia. Je tam fotografie trhů z ptačí perspektivy, takže nemusíme šplhat na střechu radnice, abychom si to vyfotili,“ ocenila návštěvnice Alena.

Za pravdu jí daly také Tereza a Gabriela, které do Českých Budějovic přijely z Prahy. „Líbí se mi tady mnohem víc než na Staromáku. Je tady krásné kluziště, hrají písničky a ve stáncích je super výběr zboží,“ zhodnotila Gabriela. „Je tady spoustu věcí. U nás je většinou jenom svařák a trdlo, ale tady mají rozmanitý výběr,“ dodala její sestra.

„Změna v letošním roce byla poměrně výrazná. I když jsme zachovali koncepci uspořádání, která dobře fungovala už v předchozích letech, vyrobili jsme kompletně nové adventní městečko inspirované jihočeskou architekturou. Za druhé jsme poměrně razantně obměnili sortiment. Rukodělnou výrobu jsme soustředili do Řemeslné uličky. Zpětná vazba byla velmi pozitivní,“ doplnila Střítecká za pořadatele.

Agentura má organizaci vánočních trhů na starosti po pětileté období. I do budoucích ročníků chystá další novinky, které současný stav ještě vylepší.