Jedině živý. Petr Svoboda z Prachaticka má jasno a ani nepřemýšlí, jaký typ stromečku si na Vánoce domů pořídí. I on se však musí rozhodnout, kde a kdy letos vybere vánoční stromek.
Pěstitelé přitom upozorňují, že letošní sezonu ovlivnilo sucho a některým z nich uhynula část sazenic. To se může podepsat na ceně. Každopádně kvalitních stromků bude v nabídce dostatek.
Do Štědrého dne sice zbývá ještě měsíc, první prodejci už chystají prodejní plochy a vyhlížejí zákazníky. Zatímco obchodní řetězce začínají s nabídkou stromků už na konci listopadu, menší pěstitelé upřednostňují pozdější termín. Argumentují především čerstvostí. Čím kratší dobu stromek stráví po uříznutí mimo plantáž, tím déle podle nich vydrží v domácnosti.
Jedním z těch, kdo spoléhají na vlastní lesní školky, je Martin Smetana z Heřmanče na Jindřichohradecku. Prodej zahajuje vždy s příchodem adventu a hlavní nápor zákazníků očekává až v druhé polovině prosince. „Největší zájem začíná od 12. prosince až do Vánoc,“ řekl. Kupující si u něj mohou stromek s časovým předstihem vybrat přímo ve školce, označit si ho a vyzvednout až těsně před svátky.
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U stromků roste zájem o levnější kusy z prořezávek, lidé šetří stovky korun
Právě čerstvost považuje za jednu z hlavních předností stromků od pěstitelů. „Snažíme se ji držet, stejně jako kvalitu,“ vysvětlil. Podle něj navíc není důvod pořizovat stromek příliš brzy. Pokud zůstane v chladu, například v garáži nebo pod pergolou, vydrží bez problémů až do Štědrého dne.
I on však letošní sucho pocítil. Přestože ceny již v minulých letech částečně upravil, další výrazné zdražování neplánuje. Metrovou jedli kavkazskou prodává za 350 korun, dvoumetrovou za 700 korun. Smrk ztepilý stojí méně. „Pořád budeme oproti městu levní,“ srovnal. Největší zájem bývá podle něj o jedle kavkazské, zákazníci ale stále kupují i klasické smrky.
O něco složitější sezonu očekává Tomáš Koklar z Vrábče na Českobudějovicku. Pěstitel, který se vánočním stromkům věnuje od začátku devadesátých let, letos eviduje vyšší ztráty mladých stromků. „Mnohem víc nám jich uhynulo,“ uvedl. I proto počítá s mírným růstem cen.
U jedlí kavkazských počítá podle velikosti s cenami zhruba od čtyř set do dvanácti set korun. Borovice by měly stát do 650 korun.
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Koklar pěstuje především jedle kavkazské, které patří mezi zákazníky dlouhodobě k nejoblíbenějším. V nabídce má ještě menší množství borovice černé a borovice lesní. Odběratelé se podle něj často vracejí opakovaně a pro stromek si jezdí řadu let na stejné místo.
Rozbalit a nechat venku
Na rozdíl od některých jiných pěstitelů si zákazníci nevybírají stromky přímo na plantáži. Koklar je připravuje na prodejním místě ve Vrábči, kde je zájemci volí už nařezané. Sklizeň zahajuje kolem 20. listopadu, aby byly stromky na začátku prosince připravené k prodeji. Největší nápor pak očekává tradičně před Štědrým dnem.
Městské lesy v Písku každoročně prodají dva a půl až tři tisíce vánočních stromků. Zájem zákazníků uspokojit nezvládnou. Sucho se podle ředitele Václava Zámečníka projevilo na vzhledu části porostů. „Ty lesní se budou vybírat hůř, protože mají horší barvu. Některé mají jehličí trochu do žluta,“ popsal.
Zákazníci v Písku si za stromek připlatí jen mírně. Lesy města Písku letos zvýšily ceny zhruba o třicet korun za kus. „Měli jsme ceny takové nezaokrouhlené, tak jsme je upravili,“ vysvětlil.
Prodej v Písku začne 10. prosince. Návod na péči o stromek je obdobný. Podle Zámečníka je nejlepší ho nechat po převozu domů ještě nějakou dobu na balkoně, terase nebo v jiné chladnější části domu. Až těsně před Vánocemi ho přenést domů. „Rozbalit ze sítě a nechat ho venku,“ poradil.