Vánoční strom pro Budějovice dorazil na náměstí. Rozsvítí ho 27. listopadu

Ještě v neděli ráno stál v Litvínovické ulici, pak ho zaměstnanci Lesů a rybníků města České Budějovice pokáceli, převezli a ještě dopoledne usadili na náměstí Přemysla Otakara II. na tradiční místo před radnici.

„Městu ho věnovala rodina, jejíž předek ho sám zasadil,“ uvedl primátor Jiří Svoboda. Doplnil, že slavnostní rozsvícení bude v sobotu 27. listopadu v 16:30 hodin.

Převoz a umístění se stalo také atrakcí pro řadu přihlížejících obyvatel a nadšené z toho byly především děti. „Nemohou se odtrhnout. Ani nestihneme včas přijít domů na oběd. Smrk je moc pěkný a na rozsvícení určitě také půjdeme,“ řekla na místě maminka dvou dcer Nikola Vítovcová.

Strom v Budějovicích pravidelně vyhrává anketu o nejkrásnější vánoční strom na iDNES.cz. Podařilo se to v uplynulých čtyřech letech po sobě.

Ve městě už je také v plném proudu zdobení ulic, například na Lannově třídě. Přibude nově 33 kusů různých typů ozdob na sloupech veřejného osvětlení, například závěs na Lannově v části od Štítného až k Nádražní ulici, nové motivy se objeví i v Radniční a Hroznové, hvězdy budou zářit i v České ulici.

Vánočních stromů bude osm

„Vyšperkované bude letos i budějovické Mariánské náměstí ve směru k zastávce městské hromadné dopravy, kde budou na stožárech viset světelné ozdoby, což vhodně doplní vánoční borovici, která stojí hned vedle,“ uvedl náměstek primátora Ivo Moravec.

Za novou výzdobu a instalaci včetně kabelů, napájecích zásuvek, úchytů, trnů, spon a montážní práce město zaplatí 500 tisíc korun. Vánočních stromů bude celkem osm, a to na náměstí Přemysla Otakara II., Senovážném a Mariánském náměstí, v ulici Žižkova x Novohradská, na sídlištích Vltava a Máj, v parku v Suchém Vrbném a ve vesnici Kaliště u točny MHD.

Město také oznámilo, že adventní neděle budou na náměstí Přemysla Otakara II. bez aut. To znamená, že v termínech 28.11., 5.12., 12. 12. a 19. 12. bude platit zákaz zastavení na náměstí už od půlnoci do 22:30 hodin a zavřené pro provoz bude od 6 do 22:30 hodin.

Výjimku po celou uzavírku bude mít MHD. Od 6 do 9 hodin budou mít výjimku i prodávající na zásobování, a to pouze na povolení města a jeho odboru kultury a cestovního ruchu. Na dodržování opatření bude dohlížet bezpečnostní služba.