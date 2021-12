Prodej vánočních kaprů začne v neděli, lidé zaplatí víc než loni

Štědrý den se blíží a jihočeští rybáři se chystají na jedno z hlavních období celé sezony. Už brzy začnou na mnoha místech kraje prodávat vánoční kapry, kterých má být letos i přes nepatrně horší ročník dostatek.

Zákazníci za ně utratí více než před minulými Vánocemi, přes sto korun za kilogram výběrového kapra by ale nikde platit neměli.

Největší jihočeský producent Rybářství Třeboň pro letošní rok plánuje prodej pouze z vlastních sádek. „Ani tentokrát nechystáme žádné vánoční trhy, ale zákazníci mohou přijet do našich sádek v Třeboni, Mladé Vožici, Chlumu u Třeboně nebo do Milevska. Prodej bude ve standardní otevírací době sádek,“ vysvětluje předseda představenstva Rybářství Třeboň Josef Malecha.

Podobně k vánočnímu prodeji ryb přistoupili také v Rybářství Hluboká v Hluboké nad Vltavou, kde v areálu sádek na okraji města nedaleko Munického rybníka otevřou i venkovní prodejní stánek.

„Doplní kamennou prodejnu. Vedle samotného prodeje ryb nabízíme také vykuchání nebo oškrábání kapra,“ říká jednatel společnosti Vladimír Kaiser.

Z velkých rybářství na jihu Čech zahájí vánoční prodej jako první, a to už v neděli. „Začneme v deset dopoledne a otevřeno budeme mít do 15 hodin. Od pondělí budou moci lidé přijít od 8 do 17 hodin, na Štědrý den pak budeme mít pro opozdilce ryby ještě dopoledne,“ doplňuje Kaiser s tím, že kilogram výběrového kapra vyjde na 95 korun, první třída pak o desetikorunu levněji.

Blatenská ryba bude kapry nabízet na různých místech kraje, například v Písku. „Budeme zde na tradičních místech – u Šarlatského rybníku vedle autobusového nádraží a před prodejnou COOP u Nového mostu. Stánek postavíme také ve Strakonicích před nákupním centrem Maxim,“ jmenuje jednatel firmy Jiří Bláha.

Kromě toho nabídnou své ryby také v podnikové prodejně přímo v Blatné, na sádkách v nedalekých Rojicích nebo v Dobré Vodě u Březnice na Příbramsku. „Zde všude začneme s prodejem ryb v pondělí. Na stáncích ale budeme mít ryby k dispozici příští týden od úterý do čtvrtka,“ podotýká Bláha a dodává, že podnik nechá všechny své sádky otevřené i na Štědrý den dopoledne.

Lidé si pro kapra z otevřené kádě mohou dojít také v krajském městě, kde se o venkovní prodej starají kromě jiných Lesy a rybníky města České Budějovice.

„Stejně jako v jiných letech budeme i letos na sídlišti Šumava, na Lannově třídě před řeznictvím Dědouch, na Pražské třídě naproti IGY a v ulici Jaroslava Haška před sídlem společnosti,“ připomíná vedoucí rybničního hospodářství Pavel Oberreiter.

Ryby zde budou k dostání od 21. do 23. prosince a zákazníci zaplatí 95 korun za kilogram výběrového kapra. „Ti jsou letos trochu menší, protože jsme měli na jaře dva slabší měsíce a ryba nedorostla tak, jak bychom chtěli,“ líčí Oberreiter a dodává, že i letos musejí lidé počítat s opatřeními proti šíření koronaviru. „Bude to ale stejné jako loni, včetně rozestupů nebo nošení roušek. Připravíme také dostatek dezinfekce,“ vysvětluje.

Veterináři chystají kontroly

Každoroční rybí trhy plánují udržet také v táborských sádkách společnosti Esox, kde budou ryby k prodeji od 21. prosince. „Nabízíme kapra za jednotnou cenu 98 korun za kilo, přímo na podnikové prodejně ale budeme prodávat i připravené rybí maso,“ přibližuje majitel Esoxu Oldřich Pecha, podle něhož plánuje společnost prodávat ryby i v několika stáncích po celém Táboře.

Zákazníci by si také měli dávat pozor, jakého kapra si z kádí vyberou. „Důležitý je celkový dojem z ryby, neměla by mít žádný viditelný úraz. Lidé často koukají i na jejich aktivitu, jenže pokud jsou ve vodě okolo čtyř stupňů, mají utlumené životní funkce a upadají do hibernace. Ryby se pak mohou zdát, že jsou napůl leklé nebo jinak nemocné,“ upozorňuje Tomáš Brabec z Rybářství Třeboň.

Způsob prodeje a usmrcování ryb každoročně na vánočních stáncích i sádkách kontrolují zaměstnanci Státní veterinární správy (SVS). Prodejci se jim musejí včas nahlásit, aby byli zaevidovaní pro případnou kontrolu.

„Loni naši inspektoři zkontrolovali v celém Česku 830 prodejních míst a prohřešky odhalili ve dvou procentech případů. Nejčastěji to bylo nenahlášení prodejního místa, pochybení v hygieně prodeje nebo nevhodné zacházení s rybami,“ říká mluvčí SVS Petr Vorlíček.