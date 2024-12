Ceny kaprů rybáři drží okolo stovky za kilo, úspěšnou sezonu povodně nepokazily

Tradice smaženého kapra na štědrovečerním stolu zvolna slábne. Lidé stále častěji volí ryby, které nemají tolik kostí. Děti si raději pochutnají na vepřovém či kuřecím řízku. Pro mnohé je kapr však stále zvyk, bez kterého si svátky neumí představit. Jeho cena za kilogram zůstává podobná jako v loňském roce, a to kolem sta korun.

Byť kádě s živými rybami z některých míst mizí, ta tradiční většinou zůstávají. Kapra s rodokmenem si můžete letos koupit přímo v Třeboni, na sádkách v Lomnici nad Lužnicí, Chlumu u Třeboně, Soběslavi či Plané nad Lužnicí. Možné je to ještě dopoledne na Štědrý den od sedmi do deseti hodin.

Kilo pořídíte za 119 korun. Kromě toho lze koupit kapří půlky (211 Kč/kg) nebo filety (344 Kč). Rybu pouze zabijí, nevykuchají. Dále nabízejí amura (119 Kč/kg), pstruha (182 Kč/kg), štiku (319 Kč/kg) nebo sumce (286 Kč/Kg).

Podobnou nabídku zákazníci objeví i v Hluboké nad Vltavou. Ceny se tady liší podle hmotnosti, začínají na 95 korunách za kilogram. Pokud nevadí, že kapr zcela neodpovídá standardu a například mu chybí ploutev, mohou ho příchozí mít za 55 korun za kilogram.

Dále je v nabídce amur (105 Kč/kg), štika (326 Kč/kg), candát (445 Kč/kg) a sumec (248 Kč/kg). Kdo si sám netroufá na škrábání a kuchání, může požádat obsluhu. Otevřeno budou mít ještě dopoledne na Štědrý den. „Letos nás potrápily záplavy, nějaké ryby uplavaly, ale máme jich přesto dost,“ uvedl ředitel Vladimír Kaiser.

Rybářství Nové Hrady letos nezdražuje a kilo kapra tady stojí 90 korun. Stejná cena platí i pro amura. Zajet si můžete na sádky ve Štiptoni. I v Blatné jsou již na svátky připravení a mají zásoby. „Byl dobrý rok a ryba je mírně těžší,“ řekl jednatel Blatenské ryby Václav Milota.

Znamená to, že počasí rybářům letos přálo a bylo teplo v době, kdy kapr nabírá na hmotnosti. V nabídce mají hlavně tříkilové kapry, cena za kilogram zůstává stejná jako loni, tedy 108 korun.

O tři koruny za kilo levněji si můžete koupit kapra z českobudějovických rybníků, a to u stánku na Pražské třídě (naproti IGY), na Lannově třídě či v prodejně v Haškově ulici.

Mohou zvolit čas vyzvednutí

S heslem „kilo pod kilo“ prodávají kapry Vojenské lesy a rybníky ve Chvalšinách. Ty z Boleticka tam koupíte za 99 korun za kilogram. Ostatní ryby jsou podle aktuální nabídky.

„Už několik let nabízíme možnost objednávky. To znamená, že když zákazník nechce čekat frontu, tak zavolá dopředu, domluvíme se na čase, my vše připravíme a pak jen přijde, zaplatí a odchází,“ popsal porybný František Salon.

Smažená ryba ale nebyla vždy typickou pochoutkou na Štědrý večer. Do českých domácností se dostala až za první republiky. Podle historika Jana Šimánka z Jihočeského muzea na Doudlebsku hospodyně připravovaly jako první chod večeře polévku, a to právě rybí nebo hrachovou s jikrami. Kapr se dostal na stůl v úpravě na černo nebo na modro. Výhodou bylo, že se jedl studený, a tudíž se mohl snadno servírovat i následující dny.

„V každé rodině byl oblíbený jeden nebo druhý způsob úpravy. Často se ale žádná ryba nedělala vůbec a důvody mohly být různé. Od finančních až po ty, že matky malých dětí neměly na vaření mnoho času,“ vysvětlil Šimánek.