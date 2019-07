Vandalové zničili nápis Budějce. Město je zkouší odhalit přes Facebook

Incident se stal přibližně kolem druhé hodiny v noci ze středy na čtvrtek. Zatím není zřejmé, zda má poškození nápisu na svědomí jeden člověk, nebo více osob. Zničené je každopádně písmeno „Ě“.

„Místo je pod záběry městského kamerového systému,“ potvrdila mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková.

Věc už si převzal odbor kultury města a ve spolupráci s autory výstavy nahlásí pojistnou událost. Zároveň budou zkoumat záběry z kamery, zda nepomůžou pachatele odhalit.

„Také jsme požádali o pomoc případné svědky prostřednictvím Facebooku. Uvidíme, zda to nějak pomůže,“ sdělila vedoucí odboru kultury Iva Sedláková. Z poškození nápisu byla hodně zklamaná. Bylo to podle ní jedno z nejoblíbenějších děl letošního Umění ve městě.

Napis Budějce jednoznačně pozitivně působil na místní patrioty. Lidé se u díla často fotili, odpočívali u něj, zkrátka fungovalo. „Stal se z toho vlastně takový foto point, a to i pro turisty,“ potvrdil sochař Michal Trpák, který je hlavní postavou projektu Umění ve městě.

Na poškození reagoval, že se velmi pravděpodobně pokusí písmeno obnovit, aby mohly Budějce na Sokolském ostrově pokračovat. „Je to samozřejmě nepříjemná starost navíc. Nápis rozhodně více dělal radost, ale někdo měl asi zkrátka chuť ničit. S podobnými díly je to složité, protože výstava trvá čtyři měsíce a my nemůžeme rozkopat část Sokolského ostrova, abychom nápis nějak pevně ukotvili,“ okomentoval Trpák.

Na radnici se nápis natolik líbil, že už dokonce město uvažovalo, že si ho i odkoupí. Jak betonová písmena vznikala, mohli letos v červnu zájemci sledovat v přímém přenosu na náměstí Přemysla Otakara II.

VIDEO: Máša tiskne z betonu 3D nápis Budějovice Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Tisk betonem má obrovský potenciál. Ať už na výrobu designových autorských městských mobiliářů, kterou teď zkoušíme, ale i pro architekturu. Cílem je i využití robotů pro tisk domů. Stále to není běžná záležitost, i když pro experimentální stavby už se to používá,“ dodal Trpák.

Některá z děl Umění ve městě neodolala nájezdu vandalů i při předchozích ročnících. I v minulosti to odnesly sochy na Sokolském ostrově, ale třeba velká židle na Zlatém mostě rovněž v centru města.