Vandal posprejoval firemní auta i minibus, škoda je přes sto tisíc

Neznámý pachatel se na vozidlech zaparkovaných v ulici Na Kopečku vyřádil v noci na pondělí.

„Osobní auto značky Volvo V70 poškodil několika vrypy do laku karosérie. Na další vozy použil spreje,“ upřesnila jindřichohradecká policejní mluvčí Hana Bílková Millerová.

Na Renault Master nastříkal sprejem nápis WHY. Ivecu opatřil sprejem nápis MUS. Poté přešel k malému autobusu a na jeho levou stranu a kryt motoru nastříkal sprejem nápisy @, WE, ARE! a WHY.

Neušetřil ani Iveco Mago, kde zanechal nápisy MIRIC, @ fresh cren dvojitý křížek a nope voe iroč. A na kryt motoru u Fordu Tranzit nastříkal nápis WAY.

„Poškozené firmě vznikla celková škoda ve výši nejméně 125 tisíc korun,“ upřesnila mluvčí a dodala, že pokud někdo viděl pachatele při činu nebo zná jeho totožnost, může volat na linku 158.