Lidé na jihu Čech už o vakcínu téměř nestojí, očkovaných je 65 procent

Po měsících omezení si mohou dojít zacvičit, na pivo nebo třeba do kosmetického salonu, aniž by museli prokazovat bezinfekčnost.

Rozvolnění vládních nařízení kvůli pandemii covidu neočkovaní lidé vítají. Spolu s vidinou návratu k běžnému životu však klesá i zájem Jihočechů o očkování.

„Od začátku února má o první dávku zájem průměrně 20 lidí denně a posilující dávku dostalo kolem 3 400 lidí, což znamená maximálně 260 lidí za den,“ potvrdil vedoucí odboru zdravotnictví krajského úřadu a současně krajský koordinátor očkování Petr Studenovský.

Očkovací centra fungují podle potřeby, v Budějovicích je v provozu jeden den v týdnu, v okresních nemocnicích jednou až dvakrát týdně.

„Jedná se o to, aby zájemci dostali vakcínu, ale provoz měl i ekonomický význam. Velkokapacitní očkovací centrum na budějovickém výstavišti k 25. únoru zřejmě ukončí provoz a očkování se přesune zpět do nemocnice,“ popsal Studenovský.

Místo očkování se vrátí rehabilitace

Z nynějších prostor se na přelomu února a března přesune i písecké očkovací centrum. Zatímco dosud lidé dostávali vakcínu v prostorách nemocniční rehabilitace, od března si pro ni mohou přijít na nynějším odběrovém místě v předpolí nemocnice.

„Potřebujeme opět využít spodní patro rehabilitace. Od konce února obnovíme vodoléčbu pro ortopedické a neurologické pacienty,“ vysvětlil ředitel Nemocnice Písek Jiří Holan.

Nové očkovací centrum bude menší, ale vytvořené na míru potřebě a způsobu očkování. Kapacitou se vyrovná tomu současnému. I nové nabídne administrativní a lékařská stanoviště, aplikační buňky a sociální zázemí pro personál a klienty očkování. Přístupné bude z parkovišť města i nemocnice.

Odběrové centrum bude mít vlastní vchod v jiné části pavilonu. V testovací části bude možné k analýze odebrat až dva tisíce vzorků denně. V běžném provozu už tak nebude potřeba mít v místě odběrové stany.

„To je jeden z hlavních důvodů. Nedělali jsme to ani tak kvůli očku, jako kvůli zdravotnicím, které nebudou muset pracovat ve stanech. Prostory jsou komplexní, dají se kdykoli pronajmout jako ordinace. A očkovat tam budeme dál nejen proti covidu, ale i žloutence, chřipce, klíšťovce a dalším nemocem,“ řekl Holan. Nové centrum vyjde i s vybavením na zhruba pět milionů korun. Nemocnice na něj vyčlení peníze z vlastního rozpočtu.

Počet hospitalizovaných klesá

Podle Studenovského zřejmě zájem o očkování výrazně nezvýší ani možnost zvolit novou vakcínu Nuvaxovid od společnosti Novavax.

„Mají dodat asi 370 tisíc prvních dávek Novavaxu a v Česku je zatím necelých osm tisíc zájemců. Lidé si mohli vytvořit předregistraci pro kraj, zatím nešlo vybírat konkrétní očkovací místa. K pátku této možnosti využilo v celých jižních Čechách kolem 520 lidí,“ sdělil.

Celkově je kompletně naočkovaných téměř 412 tisíc Jihočechů, což je asi 65 procent těch, kteří se mohli očkovat.

„U populace starší 60 let máme 90 procent naočkovaných. Toto číslo je dobré, byť to znamená pořád přibližně 14 až 15 tisíc osob v této věkové skupině, kteří na očkování nešli. V tom je riziko, že mohou onemocnět covidem a skončit v nemocnici. Což se ale týká i mladších ročníků,“ podotkl Studenovský. Posilující dávku má necelých 40 procent lidí a u populace nad 60 let je to 73 procent.

V jihočeských nemocnicích bylo v úterý hospitalizovaných 171 covid pozitivních pacientů, 17 z nich leží na JIP nebo ARO. Nejvíce pacientů, 39, se léčí v českobudějovické nemocnici a 30 v Jindřichově Hradci. Počet hospitalizovaných rostl spolu se šířením omikronu.

„K 8. února najednou skokově přibylo v nemocnicích více než čtyřicet pacientů a dostali jsme se na 200. Vrchol jsme zaznamenali kolem 10. února, kdy jsme měli 214 hospitalizovaných a teď postupně jejich počet klesá,“ informovala mluvčí Jihočeských nemocnic Kateřina Koželuhová.

Zlepšení pandemické situace na jihu Čech dokazují i údaje krajské hygienické stanice. K pondělnímu odpoledni přibylo v kraji 215 nově nemocných. Počet aktivních případů po víkendu poklesl o 2 219 případů na 14 873. To je o 5 026 případů méně než minulé pondělí.