Do kraje míří tisíc dávek vakcíny, mezi prvními ji dostane emeritní primář

Vakcína měla nejprve dorazit do 28. prosince, pak krajský úřad hovořil o 31. prosinci a dnes informaci upřesnil. „Prvních 975 dávek očkovací vakcíny proti covidu-19 má nakonec dorazit do Jihočeského kraje dnes,“ sdělil mluvčí hejtmanství Radek Šíma.

Zatím podle něj není jasné, kdy přesně firma zásilku přiveze. Zamíří ale do Nemocnice České Budějovice, jak bylo v plánu. Samotné očkování odstartuje v posledním den roku.



„Mezi prvními, kteří jej absolvují, by měl být emeritní primář infekčního oddělení českobudějovické nemocnice Václav Chmelík,“ uvedl Radek Šíma.

O tom, jak bude očkování vypadat, informoval hejtman Martin Kuba (ODS) minulý týden. Prvních 975 vakcín by se mělo rozdělit do nemocnic. Zhruba 375 zůstane v té krajské a každá okresní by měla dostat po stovce.

První zásilky budou podle něj důležité pro ochranu zdravotního systému. „V první řadě budeme očkovat zdravotníky, kteří působí na nejvíce rizikových odděleních,“ vysvětlil.

V průběhu ledna přijde na jih Čech 9 750 vakcín. Na začátku se bude očkovat další zdravotnický personál, jako jsou lékaři, sestry, záchranáři, ale také lidé v domovech pro seniory, jejich personál a další klienti či zaměstnanci sociálních služeb. „Očkování nabídneme i praktickým lékařům a kritické infrastruktuře, kde budeme preferovat starší ročníky,“ dodal Kuba.

V únoru má na jih Čech dorazit 14 tisíc vakcín, přičemž větší část z tohoto počtu využijí očkovaní z ledna, kteří budou muset dostat druhou dávku.



„Důležité je si uvědomit, že je třeba ta čísla vynásobit dvěma, protože je nutné v únoru znovu naočkovat ty, kteří se očkovali v lednu. To znamená, že nově očkovaných z veřejnosti z rizikových skupin bude v únoru pár tisíc,“ upozornil Kuba.

Ten také oznámil, že pokud se zásadně nezvýší počty dodávaných vakcín, není možné počítat s rychlejším řešením epidemie.

Kraj rovněž plánuje zřídit v každém okrese vakcinační centra.