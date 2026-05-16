Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nejlepší pivo měl Nepál, bez kávy ani krok. Vagabundi finišují čtyřletou túru z Bali

Autor:
  21:34
Vagabundi na cestách. Nebo také profesionální chodci z Beskyd. Tak si říkají sedmadvacetiletí Roman „Banán“ Vojvodík a Lubomír „Luba“ Svoboda z Frenštátu pod Radhoštěm. Když v sobotu odpoledne překročili českou hranici v Přední Výtoni na Českokrumlovsku, měli za sebou dvacet tisíc kilometrů a čtyři roky na cestě z Bali do Česka.

„Kámo, koukej, sluníčko se ukázalo,“ rozplýval se Roman ve chvíli, kdy se nad hraniční čárou krátce rozestoupily mraky a přestalo pršet.

„Nejhorší počasí jsme měli v Evropě. Paradoxně jsme se těšili, že to bude nejsnazší úsek. Ale hodně pršelo. A když je pět stupňů, máte všechno mokré, včetně bot, je to psychicky velice náročné. Sníh je v pohodě. V Asii nám třeba taky hodně pršelo, ale tam je zase teplo. Nejhorší je prostě kombinace vody všude a zimy.“

Na hranici je přišly přivítat desítky fanoušků. „Sledujeme je skoro od začátku. Měli jsme o ně strach třeba v Pákistánu. Člověk nikdy neví,“ říká manželský pár z Pardubic.

Z nuly k luxusu na Bali. Češi vybudovali resort, který milují i celebrity

„Jsme moc rády, že se tu udělala tahle sešlost. Budeme kluky ještě doprovázet, minimálně do Výtoně,“ poznamenaly Marie a Petra z Českých Budějovic, které mají na svém kontě například tři sta kilometrů dlouhou cestu do španělského Santiaga de Compostela.

Oba cestovatelé si přivítání užívali. „Jsme rádi, že lidé přijeli. Ale největší radost mám z toho, že dorazila moje sestra, dvojče. To jsem fakt nečekal,“ říká Roman.

Ve světě ochutnávali hlavně kávu, svěřili se se svými chuťovými zážitky. „A nejlepší piva byla v Nepálu a Laosu. Když nepočítám tohle české,“ směje se Lubomír a přiťukává si s fanoušky. A jak to vypadá po čtyřech letech denně bok po boku?

„Ráno si lezeme na nervy. Já bych spal do deseti, Banán chce vstávat v šest. To jsme pak spolu na zabití. Ale pak si dáme kávičku a jsme zase kámoši. A lepšího parťáka bych si fakt nedokázal představit.“

Z ráje peklo na zemi. Bali se dusí turisty, odpadky a betonem nových resortů

Zdravotně to nebylo bez komplikací. „Dva měsíce zlobily klouby, Banána dohromady pět. Vykloubené koleno, bolístky… Kašlíček a průjem ani nepočítáme,“ směje se Lubomír.

„Už to chvílemi vypadalo, že budu muset dojet na kole. Že to nedojdu. Ale naštěstí to dobře dopadlo,“ přitakal Roman.

Překročení hranice je pro ně jen dílčí cíl. „Před sebou máme finální pěknou tisícovku,“ těší se Lubomír.

„Vlastně už cestou jsme naplánovali, že se domů do Frenštátu vrátíme tak, že obejdeme ještě západní hranici. Ona se ta tisícovka v tom celku už tak nějak ztratí,“ dodal. „Hlavně tady na stezce můžeme potkat fanoušky, kteří nás celou dobu podporovali.“

Hory, příroda a klid. Pět nádherných túr světa, které vám změní život

Na sociálních sítích budou zveřejňovat plán cesty a termíny, kdy se mohou ostatní připojit a třeba s nimi ujít část trasy. „A že nám bude svítit sluníčko,“ přeje si Roman.

Na cestě jsou už čtyři roky, přestože původně plánovali, že to budou jen dva. „I proto se už moc těšíme domů. A počítáme s tím, že ty pocity oproti zdejšímu přivítání budou desetinásobné,“ naznačili, jak si představují příchod do cíle. A co plánují dál?

„Budeme dělat přednášky, určitě se chceme vydat na další cesty, ale zatím nebudeme nic prozrazovat. Nechceme si na sebe uplést bič,“ popsali cestovatelé. „Chceme si taky osvojit další věci. Teď jsme se naučili pořádně chodit, hlavně daleko, takže třeba potápět se, běhat a lézt po horách.“

„Vagabundi na cestách“ v sobotu odpoledne překročili českou hranici v Přední Výtoni na Českokrumlovsku,. Měli za sebou dvacet tisíc kilometrů a čtyři roky na cestě z Bali do Čech. (16. května 2026)
„Vagabundi na cestách“ v sobotu odpoledne překročili českou hranici v Přední Výtoni na Českokrumlovsku,. Měli za sebou dvacet tisíc kilometrů a čtyři roky na cestě z Bali do Čech. (16. května 2026)
„Vagabundi na cestách“ v sobotu odpoledne překročili českou hranici v Přední Výtoni na Českokrumlovsku,. Měli za sebou dvacet tisíc kilometrů a čtyři roky na cestě z Bali do Čech. (16. května 2026)
„Vagabundi na cestách“ v sobotu odpoledne překročili českou hranici v Přední Výtoni na Českokrumlovsku,. Měli za sebou dvacet tisíc kilometrů a čtyři roky na cestě z Bali do Čech. (16. května 2026)
9 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Radnice musela sundat sovětskou vlajku, tak stáhla i tu americkou

Písecká radnice vyvěsila v Den vítězství i vlajku Sovětského svazu. Policie...

Provozovatelka kavárny v Českém Krumlově vyvěsila ve čtvrtek českou a ukrajinskou vlajku. Jednatel městské společnosti, jíž budova patří, ji však donutil výzdobu sundat s odkazem na to, že nesměla do...

KVÍZ: Co víte o jihočeských rybnících a rybářství?

kvíz rybníky

K jižním Čechám neodmyslitelně patří rybníky. Celý kraj je jimi posetý, utváří po staletí zdejší krajinu a prakticky všude je vidět odkaz velkých rybníkářů v čele s Jakubem Krčínem. V našem kvízu si...

OBRAZEM: Unikátní pragovka je jediná v Česku. Přijela na Křivonosku

55. ročník Rallye Křivonoska - motocyklů a automobilů vyrobených do roku 1945,...

Stovky mávajících a fotících diváků podél trati, autokemp provoněný spáleným benzinem, skvělé jarní počasí a desítky historických automobilových a motocyklových veteránů. Takový byl 55. ročník...

Ani 150 kilometrů v hodině nestačí. Zhruba 40 procent řidičů rychlost překročilo

Na dálnici D3 v úseku mezi Táborem a Českými Budějovicemi silničáři zvedli jako...

První data z pilotního úseku, kde ministerstvo dopravy povolilo zvýšit maximální rychlost na 150 kilometrů v hodině, ukazují, že ani tento rychlostní limit velké části českých řidičů nestačí. Přes 40...

Nabídka Budějovic Dynamu: Nepřijatelné. Investujte raději do školství, tvrdí majitelka Ede

Majitelka fotbalového Dynama Nneka Ede jednala se zástupci kraje a města. (14....

Nigerijská majitelka Dynama Nneka Ede odmítla nabídku města a kraje. Kritizuje snahu získat vliv nad akademií, zároveň slibuje milionové investice do mládeže a nadále plánuje návrat...

Artis i Táborsko si zahrají baráž o ligu. Béčko Sparty kleslo na poslední příčku

Quadri Adediran z Artisu Brno slaví gól proti Opavě.

Fotbalisté Táborska a Artisu Brno si v 29. kole druhé ligy připsali domácí vítězství a zápas před koncem soutěže si zajistili účast v baráži o postup mezi elitu. Jihočeši udolali Opavu 1:0 a zůstali...

16. května 2026  19:27

České Budějovice chystají „nové Dynamo“. Chtějí získat klub ze třetí fotbalové ligy

V tréninkovém areálu Složiště vyměňuje českobudějovické Dynamo část umělého...

Město České Budějovice chce pro sezonu 2026/27 přihlásit mužstvo, které by hrálo třetí fotbalovou ligu. Pomohlo by ji získat od některého současného účastníka soutěže. Vedle druholigového Dynama by...

16. května 2026  16:16

Sinice v Lipně živí tuny fosforu, neodtéká. Selhání systému, říká environmentalistka

Premium
Snímek pořídila jedna z družic Copernicus Sentinel-2 18. prosince 2025.

Do Lipna každý rok přiteče až 22 tun fosforu, který je hlavním zdrojem pro růst sinic. A ty už vodu v přehradě nebarví do zelena jen v létě. Drží se i v zimě, což je podle vědců v tuzemsku výjimečné....

16. května 2026

KVÍZ: Co víte o jihočeských rybnících a rybářství?

kvíz rybníky

K jižním Čechám neodmyslitelně patří rybníky. Celý kraj je jimi posetý, utváří po staletí zdejší krajinu a prakticky všude je vidět odkaz velkých rybníkářů v čele s Jakubem Krčínem. V našem kvízu si...

vydáno 16. května 2026

Kočky musely na chirurgii, neodolaly návnadám se zapíchnutými jehlami

Návnadami byly uzeniny, do kterých někdo schoval špendlík či kancelářskou sponu.

Zranit psy a kočky má podle všeho v úmyslu pachatel, který v Kamenném Újezdu na Českobudějovicku a jeho okolí pohazuje návnady se špendlíky, jehlami či jinými ostrými předměty. Nyní ho hledají...

15. května 2026  15:36

Říkal, že mu děti nadávají, pak si vytrhal řasy. Škola neřeší šikanu, tvrdí rodiče

Premium
Základní škola v Netolicích na Prachaticku. Ze třetího patra tu vyskočil žák 7....

Část rodičů dětí, které chodí do základní školy v Netolicích na Prachaticku, ale i někteří učitelé si stěžují na špatnou komunikaci při řešení problémů. Patří k nim i šikana mezi žáky. Ředitel to...

15. května 2026  14:33

Zhodnotím vám peníze, balamutil podvodník důvěřivce. Miliony špatně investoval i utratil

ilustrační snímek

Jihočeští kriminalisté obvinili jednatele společnosti s ručením omezeným z podvodného jednání vůči svým investorům. Podle spisu jim sliboval zhodnocení jejich peněz, ale svěřené prostředky investoval...

15. května 2026  13:48

Senzory navedou energetiky k místu poruchy, novinku zkoušejí na Šumavě

Technici společnosti EG.D instalují na elektrické vedení u Volar na Prachaticku...

Technici společnosti EG.D instalovali na elektrické vedení u Volar na Prachaticku konzole se senzory napětí, které jim mají pomoci lépe určit místa poruch. Šumava je jedním z vybraných míst pro...

15. května 2026  9:13

„Působil klidně, víckrát chtěl zavěsit.“ Policista o hovoru s mužem, který šel vraždit

Premium
Policista Jiří Plouhar denně řeší desítky telefonátů (13. května 2026).

Třináct minut držel jihočeský policista Jiří Plouhar na telefonu volajícího, který na lince 158 oznámil, že jde zabít svého strýce. Operační důstojník odhodlaného muže při hovoru uklidňoval a...

14. května 2026

Opilý řidič boural, když ujížděl hlídce. Po srážce ho i policisty čekalo překvapení

Opilý řidič naboural auto, ve kterém seděl policista, jenž nebyl ve službě.

Unikající opilý řidič se v pátek v Českých Budějovicích ocitl v policejní pasti. Pronásledujícím policejním vozům se mu dařilo ujíždět, zastavil ho však náraz do auta, v němž seděl policista v civilu.

14. května 2026  10:55

Ani 150 kilometrů v hodině nestačí. Zhruba 40 procent řidičů rychlost překročilo

Na dálnici D3 v úseku mezi Táborem a Českými Budějovicemi silničáři zvedli jako...

První data z pilotního úseku, kde ministerstvo dopravy povolilo zvýšit maximální rychlost na 150 kilometrů v hodině, ukazují, že ani tento rychlostní limit velké části českých řidičů nestačí. Přes 40...

14. května 2026  10:05

Řidič prudce zabrzdil před semaforem, klády z návěsu se vysypaly na silnici

Řidič nákladní soupravy prudce zabrzdil před semaforem u vlakového nádraží v...

Ještě před vypuknutím ranní dopravní špičky se podařilo vyřešit nehodu u vlakového nádraží v Českých Budějovicích. Řidič kamionu prudce zabrzdil na semaforu a z návěsu se mu sesunulo několik klád. Na...

14. května 2026  9:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.