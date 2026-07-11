„Tady jsou lidé neskutečně soutěživí. Kdyby byla nějaká soutěž Vesnice vesmíru, nejspíš by se tam chtěli přihlásit taky,“ směje se starosta František Čtvrtník.
Připomíná, že by se to nepovedlo ani bez práce, kterou odvedlo vedení obce před tím současným. „Všechno jde, jenom malé děti se musí nosit,“ připomíná krédo zastupitelstva.
Stříbrná pozice znamená, že Vacov, obec z okraje Šumavy, se umístil mezi nejlépe hodnocenými obcemi na kontinentu v souvislosti s Evropskou cenou obnovy vesnice. Tedy v soutěži, která posuzuje kvalitu života, rozsah služeb, zapojení obyvatel a celkový rozvoj.
O výsledku se ve vsi na Prachaticku dozvěděli z e-mailu cestou do Senátu. Starostu Čtvrtníka a místostarostku Veroniku Šťastnou pozvali do Prahy, když jim kolem třetí hodiny odpoledne ve čtvrtek 25. června dorazila zpráva od evropské komise. „Člověk si to musí přečíst dvakrát, než mu to dojde,“ popisuje starosta první dojmy. A ty následně označil jako hrdost.
Podle starosty komisi zaujalo hlavně to, že Vacov s 1 500 obyvatel drží služby, které by jinde zanikly. „Obec to musí vzít pod sebe, když chce, aby tu fungovalo všechno, od hospody po poštu.“ Dodává, že se to odrazilo v hodnocení. „Ocenili nás téměř jako raritu v tom, že na sebe bereme náklady spojené s běžným životem.
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„Obec udržuje poštu, restauraci, kemp, lékárnu, ve vsi funguje záchranka, škola, školka, kavárna, cukrárna, služby, jako je kadeřnictví a pedikúra, dále je tam přírodní koupaliště, fotbalové hřiště a v neposlední řadě nedaleko například rozhledna Javorník.
Vacovu se daří udržet i zdravotní péči. Ordinuje tam mladá praktická lékařka. Ve středisku funguje interní ambulance, dentální hygiena a lékárna. Otevře i zubní ordinace.
Za obrovský úspěch tam momentálně považují i to, že se podařilo získat od biskupství pozemek pro nové moderní sportoviště. „Vypadalo to, že přes to vlak nejede,“ připomíná starosta jednání, která se roky nehýbala z místa. A kde podle něj určitě měl vliv i úspěch v soutěži.
Obec to musí vzít pod sebe, když chce, aby tu fungovalo všechno, od hospody po poštu.
František Čtvrtník, starosta
S financováním pomohla výhra z krajského i celostátního kola, která Vacovu přinesla bezmála tři miliony korun, a také čtyři miliony z krajského investičního fondu. V kopcovitém Vacově je to rovná plocha v centru, kde zůstává výhled na kostel a zároveň se tam dá postavit sportoviště. Hřiště s umělým povrchem se začne stavět v polovině srpna a do listopadu má stát.
„Byla skoro až ostuda, že Vacov nemá kde umožnit lidem a dětem kvalitně sportovat,“ komentuje knihovnice Pavla Valtová. Právě spolky jsou tam totiž silné a táhnou obec a místní části napříč generacemi. Sportovní klub má kolem sto šedesáti členů. Aktivní jsou fotbalisté, nohejbalisté, volejbalisté a do pohybu se zapojuje i škola a školka.
A hlavně hasiči, které starosta zmínil jako jeden z nejživějších spolků. „Když je okrsková soutěž, musí se jinde spojit šest nebo sedm vesnic, aby dali dohromady deset až patnáct družstev. My jsme letos postavili dvacet dva týmů jen z Vacova,“ přepočítává starosta.
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Na spolky a sport navazuje i snaha obce udržet mladé lidi. „Nechceme, aby odsud utíkali,“ prohlásil. Vacov proto zahájil přípravu bytů i nových stavebních parcel. Vzniká lokalita, kde může vyrůst několik bytových domů s obecními byty.
Bydlení se řeší i v centru. V prvorepublikové budově bývalé pošty, kterou obec odkoupila a kompletně rekonstruuje, vzniknou další čtyři obecní byty. Spodní patro už slouží službám. Horní patra se mají začít stavět po dokončení projektu, hotovo má být do roku 2027. Vacov dále provozuje dům pro seniory s 21 malometrážními bezbariérovými byty, kde funguje pečovatelská služba.
Ve Vacově se přes rok vystřídá množství akcí, jež drží vesnici pohromadě, například velikonoční dílny, pletení pomlázek, betlémy, houbařský víkend, výstup na hrad, masopust, koncerty u kapličky i tradiční stavění májek v místních částech. Do programu se zapojují občané, spolky i školy. „Pořád přicházejí s tím, co budeme dělat dál,“ připomíná jedna z hlavních organizátorek akcí Pavla Valtová.
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4. října 2024
Oslavy republikového vítězství Vesnice roku před dvěma lety byly ve Vacově mimořádné. Dorazily přes tři tisíce lidí, vyrostly stany, pódia a celá obec se zapojila do organizace. Starosta je popsal jako „neskutečnou akci“, kterou lidé podle něj dodnes označují za nejhezčí událost za několik let.
Současný evropský úspěch už neplánují oslavit samostatně, ale při slavnostním předání takzvaného ředitelského kolíku další vítězné obci soutěže Vesnice roku. „Naše dámy už akci chystají – a tam bychom si to chtěli připomenout,“ uzavřel starosta.