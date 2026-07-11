Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vacovští mají evropské stříbro. Ocenili nás téměř jako raritu, říká starosta obce

Autor:
  11:34
Vacov obstál v konkurenci evropských obcí a získal v stříbro. Znamená, že se...

Vacov obstál v konkurenci evropských obcí a získal v stříbro. Znamená, že se umístil mezi nejlépe hodnocenými v souvislosti s Evropskou cenou obnovy vesnice. Na snímku pózují starosta František Čtvrtník a knihovnice Pavla Valtová v novém fotopointu. | foto: Markéta Sedláčková, MF DNES

Ve Vacově na náměstí mají kavárnu s cukrárnou.
Kostel svatého Mikuláše nepřehlédnete.
Vacovští vyzdvihují svou školu a školku. Učí v ní i Zlatá Ámoska Pavlína...
Ve Vacově mají opravené náměstí.
7 fotografií
Vacov na Prachaticku uspěl i v evropské soutěži o Vesnici roku. Získal stříbro v kategorii, která hodnotí kvalitu života, rozsah služeb, zapojení obyvatel a celkový rozvoj. Po výhře v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2024 slaví další ocenění dokonce na mezinárodní úrovni.

„Tady jsou lidé neskutečně soutěživí. Kdyby byla nějaká soutěž Vesnice vesmíru, nejspíš by se tam chtěli přihlásit taky,“ směje se starosta František Čtvrtník.

Připomíná, že by se to nepovedlo ani bez práce, kterou odvedlo vedení obce před tím současným. „Všechno jde, jenom malé děti se musí nosit,“ připomíná krédo zastupitelstva.

Stříbrná pozice znamená, že Vacov, obec z okraje Šumavy, se umístil mezi nejlépe hodnocenými obcemi na kontinentu v souvislosti s Evropskou cenou obnovy vesnice. Tedy v soutěži, která posuzuje kvalitu života, rozsah služeb, zapojení obyvatel a celkový rozvoj.

Vacov obstál v konkurenci evropských obcí a získal v stříbro. Znamená, že se umístil mezi nejlépe hodnocenými v souvislosti s Evropskou cenou obnovy vesnice. Na snímku pózují starosta František Čtvrtník a knihovnice Pavla Valtová v novém fotopointu.
Ve Vacově na náměstí mají kavárnu s cukrárnou.
Kostel svatého Mikuláše nepřehlédnete.
Vacovští vyzdvihují svou školu a školku. Učí v ní i Zlatá Ámoska Pavlína Kopáčiková.
7 fotografií

O výsledku se ve vsi na Prachaticku dozvěděli z e-mailu cestou do Senátu. Starostu Čtvrtníka a místostarostku Veroniku Šťastnou pozvali do Prahy, když jim kolem třetí hodiny odpoledne ve čtvrtek 25. června dorazila zpráva od evropské komise. „Člověk si to musí přečíst dvakrát, než mu to dojde,“ popisuje starosta první dojmy. A ty následně označil jako hrdost.

Podle starosty komisi zaujalo hlavně to, že Vacov s 1 500 obyvatel drží služby, které by jinde zanikly. „Obec to musí vzít pod sebe, když chce, aby tu fungovalo všechno, od hospody po poštu.“ Dodává, že se to odrazilo v hodnocení. „Ocenili nás téměř jako raritu v tom, že na sebe bereme náklady spojené s běžným životem.

Evropu pojedeme vyhrát, zní z Vacova, který se stal českou Vesnicí roku

„Obec udržuje poštu, restauraci, kemp, lékárnu, ve vsi funguje záchranka, škola, školka, kavárna, cukrárna, služby, jako je kadeřnictví a pedikúra, dále je tam přírodní koupaliště, fotbalové hřiště a v neposlední řadě nedaleko například rozhledna Javorník.

Vacovu se daří udržet i zdravotní péči. Ordinuje tam mladá praktická lékařka. Ve středisku funguje interní ambulance, dentální hygiena a lékárna. Otevře i zubní ordinace.

Za obrovský úspěch tam momentálně považují i to, že se podařilo získat od biskupství pozemek pro nové moderní sportoviště. „Vypadalo to, že přes to vlak nejede,“ připomíná starosta jednání, která se roky nehýbala z místa. A kde podle něj určitě měl vliv i úspěch v soutěži.

Obec to musí vzít pod sebe, když chce, aby tu fungovalo všechno, od hospody po poštu.

František Čtvrtník, starosta

S financováním pomohla výhra z krajského i celostátního kola, která Vacovu přinesla bezmála tři miliony korun, a také čtyři miliony z krajského investičního fondu. V kopcovitém Vacově je to rovná plocha v centru, kde zůstává výhled na kostel a zároveň se tam dá postavit sportoviště. Hřiště s umělým povrchem se začne stavět v polovině srpna a do listopadu má stát.

„Byla skoro až ostuda, že Vacov nemá kde umožnit lidem a dětem kvalitně sportovat,“ komentuje knihovnice Pavla Valtová. Právě spolky jsou tam totiž silné a táhnou obec a místní části napříč generacemi. Sportovní klub má kolem sto šedesáti členů. Aktivní jsou fotbalisté, nohejbalisté, volejbalisté a do pohybu se zapojuje i škola a školka.

A hlavně hasiči, které starosta zmínil jako jeden z nejživějších spolků. „Když je okrsková soutěž, musí se jinde spojit šest nebo sedm vesnic, aby dali dohromady deset až patnáct družstev. My jsme letos postavili dvacet dva týmů jen z Vacova,“ přepočítává starosta.

Bez obyčejných lidí v obci bychom neuspěli, říká k titulu vesnice roku starosta

Na spolky a sport navazuje i snaha obce udržet mladé lidi. „Nechceme, aby odsud utíkali,“ prohlásil. Vacov proto zahájil přípravu bytů i nových stavebních parcel. Vzniká lokalita, kde může vyrůst několik bytových domů s obecními byty.

Bydlení se řeší i v centru. V prvorepublikové budově bývalé pošty, kterou obec odkoupila a kompletně rekonstruuje, vzniknou další čtyři obecní byty. Spodní patro už slouží službám. Horní patra se mají začít stavět po dokončení projektu, hotovo má být do roku 2027. Vacov dále provozuje dům pro seniory s 21 malometrážními bezbariérovými byty, kde funguje pečovatelská služba.

Ve Vacově se přes rok vystřídá množství akcí, jež drží vesnici pohromadě, například velikonoční dílny, pletení pomlázek, betlémy, houbařský víkend, výstup na hrad, masopust, koncerty u kapličky i tradiční stavění májek v místních částech. Do programu se zapojují občané, spolky i školy. „Pořád přicházejí s tím, co budeme dělat dál,“ připomíná jedna z hlavních organizátorek akcí Pavla Valtová.

4. října 2024

Oslavy republikového vítězství Vesnice roku před dvěma lety byly ve Vacově mimořádné. Dorazily přes tři tisíce lidí, vyrostly stany, pódia a celá obec se zapojila do organizace. Starosta je popsal jako „neskutečnou akci“, kterou lidé podle něj dodnes označují za nejhezčí událost za několik let.

Současný evropský úspěch už neplánují oslavit samostatně, ale při slavnostním předání takzvaného ředitelského kolíku další vítězné obci soutěže Vesnice roku. „Naše dámy už akci chystají – a tam bychom si to chtěli připomenout,“ uzavřel starosta.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Muž odevzdal policistům minomet z Maginotovy linie. Francie ho chce zpátky

Jihočeši při zbraňové amnestii odevzdali celkem 507 zbraní. Na snímku je...

Za šest měsíců trvání zbraňové amnestie policejní specialisté na úseku zbraní a střeliva v Jihočeském kraji přijali 507 zbraní. Byl mezi nimi i unikátní pevnostní minomet M 32 z Maginotovy linie....

Tunel pod kolejemi je blíž realitě. Úřad zamítl odvolání, poslední šancí je soud

Na Dobrovodské budou sjezdy pod zem do tunelu.

Dopravní a energetický stavební úřad zamítl všech pět odvolání proti stavebnímu povolení na tunel pod vlakovým nádražím v Českých Budějovicích. Aktuální rozhodnutí lze ještě napadnout u soudu. Proti...

Tak to nebylo. Svědek vidí nehodu se sraženým dítětem jinak než policie

ilustrační snímek

Dítě vběhlo po zastavení vozidla do silnice, kde došlo ke střetu s osobním autem. Tak zněla první informace od jihočeských policistů ohledně nehody, která se stala v neděli 28. června odpoledne u...

Když udeří blesk opravdu blízko, cítíte, jak mravenčí zem, vypráví lovec bouří

Premium
Lovec bouřek a fotograf Josef Vyšata a jeho práce (2.7.2026)

Jihočeský fotograf Josef Vyšata se dlouhodobě věnuje lovu bouřek a extrémního počasí, zejména supercel a bleskových výbojů. Kvůli snímkům ročně najede tisíce kilometrů a sleduje vývoj bouřkových...

Rok v Dynamu byl jako reality show. Kauzám se směju, tvrdí končící Vaníček

Antonín Vaníček z Jablonce na předzápasové rozcvičce.

Nejlepší střelec Dynama z minulé sezony Antonín Vaníček už nejspíš v Českých Budějovicích pokračovat nebude. S klubem po administrativním sestupu do třetí fotbalové ligy sice začal přípravu, ale je...

Vacovští mají evropské stříbro. Ocenili nás téměř jako raritu, říká starosta obce

Vacov obstál v konkurenci evropských obcí a získal v stříbro. Znamená, že se...

Vacov na Prachaticku uspěl i v evropské soutěži o Vesnici roku. Získal stříbro v kategorii, která hodnotí kvalitu života, rozsah služeb, zapojení obyvatel a celkový rozvoj. Po výhře v celostátním...

11. července 2026  11:34

V Českých Budějovicích hořel plyn, plameny šlehaly do pěti metrů. Jeden muž se popálil

Hasiči zasahují na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích, kde hoří propojka...

Na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích hořela propojka plynu v zemi. Na místě se zranil jeden člověk. Policisté a hasiči uzavřeli okolí a evakuovali dva domy. Po 10:15 byly plameny uhašeny.

11. července 2026  9:39,  aktualizováno  10:29

Populární labutí rodince zbyla jen tři mláďata. Jedno zachránila žena, další zmizela

Zraněnou labuť zachránili pracovníci záchranné stanice ze Zoo Hluboká a hasiči.

Už jen o tři mláďata se stará labutí pár na rybnících na okraji Litvínovic u Českých Budějovic. Jedno zraněné se zotavuje v záchranné stanici při hlubocké zoo, tři další se zřejmě stala kořistí...

10. července 2026  15:07

Obchvat jako úleva. Ve Volarech vyhlásí referendum, v Sedlici začnou stavět

Město Husinec v podhůří Šumavy. Rodiště Mistra Jana Husa čeká na stavbu...

V Husinci na Prachaticku už vyhlíží stavbu silnice, která odvede hlavně kamiony z města. V rodišti Jana Husa by se mělo začít stavět v příštím roce. Záměr řeší i nedaleké Volary, které také leží na...

10. července 2026  12:10

Táborsko vstřebává odmítnutí postupu: Zklamaní jsme byli. Ale trvalo to jen krátce

Blšany, 8. 7. 2026, fotbalová příprava FK Teplice - FC Táborsko. Miloslav...

Naději brzy vystřídalo zklamání. Řada táborských hráčů a fanoušků se už minulý týden viděla v první lize. Fotbalový klub dostal možnost nahradit Karvinou, která byla vyřazena kvůli korupčnímu...

10. července 2026  12:03

Co to šramotí v okapu? Z netopýra se vyklubal velký brouk, vytáhli ho strážníci

Specialisté městské policie na odchyt zvířat vytáhli z okapu roháče obecného.

Přijeďte, do okapu zaletěl netopýr. Takové oznámení přijali strážníci v Českých Budějovicích. Specialisté městské policie na odchyt zvířat z nedobrovolného vězení vytáhli roháče obecného, největšího...

10. července 2026  9:36

Solární elektrárnu tady nechceme, hlásí Braničtí k navržené změně územního plánu

Navržená změna územního plánu může otevřít dveře výstavbě na polích na západě...

Místní se bojí, že na okraji Branic na Písecku může vyrůst fotovoltaický park. Většina dospělých obyvatel obce podepsala proti navržené změně územního plánu petici, některým to však naopak nevadí. Je...

9. července 2026  16:57

Tak to nebylo. Svědek vidí nehodu se sraženým dítětem jinak než policie

ilustrační snímek

Dítě vběhlo po zastavení vozidla do silnice, kde došlo ke střetu s osobním autem. Tak zněla první informace od jihočeských policistů ohledně nehody, která se stala v neděli 28. června odpoledne u...

9. července 2026  13:41

Muž odevzdal policistům minomet z Maginotovy linie. Francie ho chce zpátky

Jihočeši při zbraňové amnestii odevzdali celkem 507 zbraní. Na snímku je...

Za šest měsíců trvání zbraňové amnestie policejní specialisté na úseku zbraní a střeliva v Jihočeském kraji přijali 507 zbraní. Byl mezi nimi i unikátní pevnostní minomet M 32 z Maginotovy linie....

9. července 2026  10:08

Mozek je nastavený hledat nebezpečí, dřív to bylo nutné. Dnes to škodí, říká lektorka

Premium
Linda Štucbartová upozorňuje, že se mění chování klientů i na odborech, které...

Lektorka Linda Štucbartová učí pracovníky úřadů, jak se bránit slovním i fyzickým útokům. Říká, že i zaměstnanci někdy reagují neadekvátně. „Častá chyba je, že když klient přijde se stížností, je v...

8. července 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Manévry kvůli plastové zbrani. Policie zadržela ženu, která mířila na souseda

Žena ve Strakonicích mířila na souseda krátkou střelnou zbraní (8. července...

Policisté dnes po poledni pátrali po ženě, která podle oznámení ve Strakonicích mířila na souseda krátkou střelnou zbraní. Zhruba po hodině ženu našli a zadrželi. Nikomu se nic nestalo. Policie...

8. července 2026  14:04,  aktualizováno  15:45

Farmáři otevřeli samoobslužný stánek, od května už ho ale dvakrát vykradl zloděj

Farmáři postavili stánek na náves v Záboří. Nabízejí v něm domácí vejce, masné...

Provozovatelé rodinné farmy ze Strakonicka otevřeli samoobslužný stánek, aby v něm nabízeli lokální produkty. Když jim ho už podruhé vykradli, obchůdek zavřeli. Nyní si dávají čas na rozmyšlenou,...

8. července 2026  14:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.