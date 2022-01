Jako římský legionář rozdává při ukázkách bitev pokyny v latině

Představte si, že v jedné ruce máte těžký štít, ve druhé zbraň a na hlavě helmici, která také dost váží. Celkově tak na sobě nesete okolo třiceti kilogramů. Je čtvrté století a vy se chystáte s římskou armádou na další bitvu, například proti Germánům.

Tento svět učaroval 46letému Václavu Škopkovi ze Zlivi už v dětství. „Období římské říše mě opravdu bavilo už na základce,“ vrací se Škopek do doby, kdy se začal zajímat o dávnou historii.

Na antice ho vždycky fascinovala na tehdejší dobu vyspělá společnost anebo výzbroj římských legií. „Nezdá se to, ale dokumentů o tehdejším životě se dochovalo dost, máme i hodně nálezů z té doby, takže se dá z čeho čerpat,“ ujišťuje milovník historie.

Václav Škopek (46 let) Narodil se ve Zlivi, v Českých Budějovicích se vyučit autoklempířem. Od roku 1996 soukromě podniká ve stavebnictví. Je také předsedou českobudějovického spolku KVH Kleist, který například pořádal ukázku bitvy z 2. světové války u Jihočeského muzea. Mezi jeho největší zájmy patří historie a jeho dva synové, kteří už mu pomalu začínají pomáhat s výrobou výstrojí. Je ženatý, vychovává dva syny a má již dospělou dceru a vnučku.

Dívat se jen na obrázky a číst knížky o jedné z nejzajímavějších epoch mu však jednoho dne přišlo přece jen málo. Chtěl jít ještě dál. Tak si postupně začal římskou zbroj sám vyrábět. „Zajímalo mě, jak se tehdejším vojákům žilo, se vším všudy,“ pousměje se.

I proto po večerech doma tvoří například takzvanou šupinovou zbroj, kterou v bojích legionáři nosili. Škopek tak musí vyrobit tisíce malých kovových šupinek, které potom jednu po druhé na vesty našívá. Dokončit kompletní výstroj trvá několik měsíců.

„Dělám to hlavně pro kamarády, i tak to vyjde na desítky tisíc korun. Kdybych ale měl opravdu započítat dobu, kterou nad tím strávím, cena by možná přelezla i padesát tisíc,“ přemítá Škopek.

Nejznámějším obdobím římského impéria je první století našeho letopočtu. V této epoše zažívalo největší rozmach. Zlivský nadšenec se však zajímá o římskou říši ve stoletím čtvrtém. Bylo to velice významné období pro celou Evropu. V té době se začaly stěhovat národy a pomalu se formovala její dnešní podoba.

Výstroj i výzbroj římských legií se přece jen lišila od známějšího prvního století. Armáda měla jiné zbraně i zbroj, měnila se taktika boje. „Rozdíl mezi vojákem z prvního a čtvrtého století je stoprocentní, nemají na sobě nic stejného,“ vysvětluje.

Ukazují, jak Římané válčili

Při výrobě dobových oděvů se inspiruje jednak z materiálů na internetu, jednak od dalších spolků, které se také zabývají římským impériem. A od šití výstroje a výroby drobnějších zbraní je už jen kousek k samotným bitvám. I to Škopek a jeho kamarádi svedou. Snaží se divákům ukázat, jak se ve čtvrtém století asi tak mohlo bojovat.

Václav Škopek (vlevo) s kamarády ukázali na šumavské Kvildě výstroj a výzbroj římských legionářů.

„Postupy boje jsou docela dobře zdokumentované, a aby naše ukázky byly co nejvíce autentické, tak samozřejmě na sebe mluvíme latinsky. Takže jsem se ještě musel začít učit tento jazyk. Ale jen vojenské povely,“ dodává s tím, že se musí také učit zacházet ze zbraněmi. I když jsou meče samozřejmě ztupené, stačí udělat špatný pohyb a rána protivníka může docela bolet.

Parta ze Zlivi a Českých Budějovic je v Čechách jediná, která se tímto koníčkem zobrazujícím čtvrté století zabývá a předvádí ukázky lidem. Podobné ukázky zaměřující se na římské legie jsou četnější například na jižní Moravě, kde dokonce v dávných dobách Římané bojovali.

„Na Pálavě jsou významná naleziště z dob římských legií. Našel se tam například velký tábor. Odborníci usuzují, že v něm byl i sám císař Marcus Aurelius,“ připomíná.

Ve Zlivi plánují archeopark

Škopek však nemusí za historií jezdit až tak daleko. Dá se říci, že něco podobného má v podstatě za domem. I ve Zlivi našli archeologové nejrůznější germánské nálezy z dob od prvního století před naším letopočtem až po šesté století našeho letopočtu.

Místní spolek Zliváci, ve kterém je i Václav Škopek, plánuje, že významné naleziště oživí. „Odtud možná Germáni táhli směrem na jih, kde se právě střetávali s římskou armádou,“ vrací se místní podnikatel zpět do dávné historie.

Zliváci by tak chtěli ve svém městě vybudovat archeopark. „Naše představa je taková, že by v lokalitě Na Vartě mohl jednou stát germánský dům, kde by se návštěvníci dozvěděli, jak se tehdy žilo a pracovalo. Samozřejmě bychom tam pak pořádali naše ukázky bitev,“ představuje svou vizi.

Stavba archeoparku ve Zlivi je však otázka několika let. Škopek se s přáteli zase převlékne za římské legionáře o dost dřív. Jeho skupinu čekají akce v zahraničí i doma.

„Spolupracujeme třeba se starostou Pištína, který je těmto věcem hodně nakloněný, takže u Zalužic prvního října zopakujeme loňský první ročník naší ukázky z pozdního Říma. Chceme ji také zvětšit, protože měla velký ohlas,“ těší se Škopek, který sbírá i artefakty německé armády z druhé světové války a také pořádal bojové ukázky z této doby.

„Ukázky z pozdního Říma ale mají výhodu v tom, že můžete dětem hodně věcí ukázat a přímo jim je půjčit do ruky. Takže si mohou zkusit vypálit z repliky katapultu, střílejí z luků a podobně,“ láká Škopek nejen malé diváky k antickému dobrodružství.