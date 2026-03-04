V Temelíně otevřeli reaktor a vyvezli palivo, elektrárna ukázala časosběrné video

  12:44
Vše začíná sejmutím pečetí Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Pak se může spustit otevírání jaderného reaktoru a výměna paliva. Otevření trvá přibližně jeden týden, další čtyři dny pak zabere vyvážení paliva. V Temelíně mají právě tuto mimořádně složitou akci úspěšně za sebou a energetici celý proces zaznamenali.

Druhý blok Jaderné elektrárny Temelín je odstavený, a tak se mohli odborníci pustit do jedné z nejnáročnějších činností, které se v elektrárně dělají. Výměnu paliva mají úspěšně za sebou.

„K hlavním činnostem patří odpojení více než stovky vnitroreaktorových měření a pohonů regulačních tyčí. Poté technici postupně sundávají hlavní díly, které jsou součástí tlakové nádoby reaktoru,“ popsal Petr Měšťan, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

Postupně zaměstnanci demontují blok elektrorozvodů, pohony a měření, horní blok nebo blok ochranných trub. Většinou jsou to obrovská zařízení vážící vyšší desítky tun. Náročné je také povolování 54 masivních svorníků, kterými je víko reaktoru přichycené k tlakové nádobě. Každý ze speciálních svorníků měří necelé dva metry a váží přes 300 kilogramů.

„K jejich povolování i utahování se používá speciální stroj. Ten zvládne najednou povolit všech 54 svorníků. I tak se doba povolování svorníků pohybuje kolem deseti hodin,“ přidal další zajímavost Měšťan. Demontované díly následně energetici odkládají na přesně stanovená místa.

Lidé berou jádro jako bezpečné. Nový šéf Temelína o prioritách i krizových scénářích

Po otevření reaktoru technici zaplaví vodou koridor pro vyvážení paliva. Jeho přesun do vedlejšího bazénu skladování trvá přibližně čtyři dny. Zpětné zavezení plánují energetici na závěr března. Mezitím je čeká celá řada kontrol nebo přesun speciálních kontejnerů s použitým palivem do skladu v areálu elektrárny.

„Se zavezením paliva druhý temelínský blok naplno přejde do prodlouženého palivového cyklu. Nově bude mezi dvouměsíčními odstávkami v provozu šestnáct měsíců, tedy o půl roku déle než před několika lety. Díky tomu dokážeme efektivněji využívat potenciál obou našich jaderných elektráren,“ zdůraznil Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

Temelín letos vyrobil nejvíce elektřiny od vzniku. Pokryje pětinu domácí spotřeby

V harmonogramu odstávky mají energetici přes 18 tisíc činností včetně 80 investičních akcí. I s dodavateli se do odstávky zapojí přibližně tisícovka lidí. Letos jde o první plánovanou odstávku v Temelíně. Dvouměsíční odstávka prvního bloku začne v polovině října.

