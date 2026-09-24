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V Plané nad Lužnicí hoří hala s kamiony i ropnými látkami. Propadla se střecha

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  6:25aktualizováno  6:44

V Plané nad Lužnicí hoří hala, v které jsou i nákladní auta. (24. září 2026) | foto: HZS Jihočeského kraje

V Plané nad Lužnicí zachvátil požár halu, v které se nacházejí mimo jiné nákladní auta. Budově se propadla střecha. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu ze čtyř, informovali o tom na síti X. V 5:30 pak ohlásili, že se požár povedlo lokalizovat.

Podle hasičů požár halu zasáhl v plném rozsahu. „Uvnitř haly se nacházejí nákladní auta, ‚ještěrky‘, jsou tam uskladněné také ropné látky,“ popsali hasiči krátce po 5:00.

Později doplnili, že požár lokalizovali. „Na místo byla zavedena kyvadlová doprava vody, velitel si povolal také dron k dalšímu průzkumu,“ dodali po 6:00. Na místě zasahují profesionální jednotky z Tábora, Soběslavi a dobrovolné jednotky z Plané nad Lužnicí, Chýnova, Jistebnice a Sezimova Ústí.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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