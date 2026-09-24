Podle hasičů požár halu zasáhl v plném rozsahu. „Uvnitř haly se nacházejí nákladní auta, ‚ještěrky‘, jsou tam uskladněné také ropné látky,“ popsali hasiči krátce po 5:00.
Později doplnili, že požár lokalizovali. „Na místo byla zavedena kyvadlová doprava vody, velitel si povolal také dron k dalšímu průzkumu,“ dodali po 6:00. Na místě zasahují profesionální jednotky z Tábora, Soběslavi a dobrovolné jednotky z Plané nad Lužnicí, Chýnova, Jistebnice a Sezimova Ústí.
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