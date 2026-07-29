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V Písku hořela historická vila Marta, zásah komplikoval terén

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  7:06
Jihočeští hasiči zasahovali v úterý večer u požáru historické budovy v Písku. Jde o vilu Marta, která byla postavena ve dvacátých letech minulého století. Na místě se podle hasičů nikdo nenacházel. V hašení pokračují i v ranních hodinách.

„Aktuálně v Písku zasahujeme ve 2. stupni u požáru budovy v plném rozsahu. Na místo byly povolány profi jednotka ze stanice Písek a dobrovolné jednotky Písek, Kestřany, Protivín a další,“ napsali hasiči na síť X.

Hasiči později potvrdili, že hoří vila Marta. Zásah podle nich komplikuje obtížný terén, a proto potrvá delší dobu. Na místo vyjeli také dobrovolní hasiči ze Záhoří a Oldřichova.

Na místě je stále jedna jednotka hasičů a do osmi hodin se požár bude dohašovat, uvedla mluvčí jihočeských hasičů Monika Kocinová. Poté se bude vyšetřovat příčina požáru. Hasiči uvedli, že na místě podle obyvatel žili bezdomovci, není proto jasné, jak velká škoda na budově bude vyčíslena.

Autorka svědectví o ženských věznicích, krásná a inteligentní Dagmar Šimková, by se dožila 80 let

Modernistická vila vznikla ve 20. letech minulého století. Nechal ji postavit bankéř Jaroslav Šimek a pojmenoval ji po své ženě Martě. Osudy rodiny výrazně poznamenal komunistický režim. Starší dcera Marta emigrovala v roce 1950 do Austrálie, mladší Dagmar byla o dva roky později zatčena a strávila 14 let v komunistických věznicích.

Když se Dagmar Šimková v roce 1966 vrátila na svobodu, vila byla ve velmi špatném stavu a rodinný majetek byl mezitím vyvlastněn, uvádí Památkový katalog Národního památkového ústavu. V roce 1968 odcestovala společně se svou matkou za sestrou do Austrálie, kde obě později zemřely.

Dagmar Šimková výpovědi o silných poměrech z komunistických ženských věznic popsala v knize „Byly jsme tam taky“, která poprvé vyšla v roce 1980 v exilovém nakladatelství manželů Škvoreckých.

V posledních letech byla památka na okraji města v blízkosti písecké vodárny, nad řekou Otavou v příkrém svahu, opuštěná.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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