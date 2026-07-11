V Českých Budějovicích hoří plyn, plameny šlehají do pěti metrů. Jeden muž se popálil

Na místě byly ohlášeny plameny vysoké pět metrů. Hasiči ochlazují okolí. „Policisté s hasiči uzavřeli v Č. Budějovicích okolí Biskupské ulice a Zátkovo nábřeží. Důvodem je únik plynu a jeho zahoření při stavbě. Evakuovány byly dva domy. Místu se vyhněte,“ uvedl jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.
Na místě plynárenská pohotovost, hasiči budou uzavírat přívod plynu.
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„Posádka rychlé zdravotnické pomoci vyjížděla v sobotu ráno k popálenému muži v Českých Budějovicích. Zhruba pětačtyřicetiletý muž utrpěl popáleniny v oblasti horních končetin, hlavy a obličeje. Po celou dobu byl při vědomí. Po ošetření popálenin hydrogelovým sterilním krytím byl převezen ve stabilizovaném stavu do českobudějovické nemocnice,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí mluvčí jihočeské záchranné služby Vojtěch Míra.
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