V Českém Krumlově se u sedmi klientů sociální služby Sovy potvrdil COVID-19

Nemoc COVID-19 se potvrdila u sedmi klientů odlehčovací sociální služby Sovy v Českém Krumlově a tří členů jejího personálu. Nemoc byla prokázána v jedné ze dvou budov služby, a to v objektu Za Soudem. Dva klienti ve věku kolem 90 let jsou v nemocnici. Testy podstoupilo 18 klientů a 15 členů personálu, na výsledky jednoho se čeká. ČTK to dnes řekla mluvčí českokrumlovské radnice Petra Nestávalová.