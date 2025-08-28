Pomoc pro firmu, která chce rozjet úzkokolejku. Hradec jí půjčí 20 milionů

Zprávy z dráhySledovat další díly na iDNES.tv
„Bereme to jako možnost, jak pomoci k tomu, aby se provoz na dráze zase obnovil. Úzkokolejky k našemu regionu patří a přivítáme, pokud na nich začnou vlaky jezdit co nejdříve,“ řekl jindřichohradecký starosta Michal Kozár.
Dodal, že zapůjčenou částku město vyjme z připravovaného rozpočtu na příští rok. A při jeho sestavování tam pak položku zase započítá, jakmile ji Gepard Express vrátí. Společnost nabídla za koupi jindřichohradecké úzkokolejky 83 milionů korun.
Prodej musel schválit věřitelský výbor, jelikož soud na vlastníka, kterým byla společnost Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD), vyhlásil konkurz. Podnik je v úpadku od podzimu 2022 a dluží skoro 350 milionů korun.
Gepard Express už v minulosti projevil zájem dopravu na železniční úzkokolejce provozovat. „Chápeme, že nový majitel zatím nemá žádný zisk a spíš musí do obnovy infrastruktury investovat. Proto jsme s půjčkou souhlasili. A také si uvědomujeme, že se nejedná o běžný soukromý investiční záměr, protože úzkokolejka je výjimečný projekt,“ uvedl Kozár.
Gepard Express chce od 19. do 21. září uspořádat Festival Obrataňka. Jedná se o akci, kdy se lidé opět projedou na části trati úzkokolejky. Kromě toho organizátoři připraví na několika místech na železnici různé kulturní akce.
Společnost Gepard Express chce nejdříve zprovoznit trať z Jindřichova Hradce do Kamenice nad Lipou na Pelhřimovsku. Nyní pracuje na přípravě železnice, s jejíž údržbou pomáhají i dobrovolníci.
Tratě z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a do Obrataně sloužily v minulosti i dopravní obslužnosti, mají však především značný turistický potenciál. Vedle další úzkorozchodné trati na Osoblažsku jde o jedinou takovou trať v Česku, na které jezdily i parní vlaky.
Turisticky je atraktivní i její okolí, tedy Česká Kanada a západní část Českomoravské vrchoviny. Řada nádražních budov sloužila pro ubytování. Primárně pro turistický ruch fungují obdobné dráhy například na německé straně Krušných hor či jen pár kilometrů za hranicemi České Kanady v rakouském Waldviertlu.