Obě tratě chci zprovoznit do Velikonoc. Takový plán nastínil loni v říjnu pro iDNES.cz nový majitel jindřichohradecké úzkokolejky Albert Fikáček. Podařilo se a vlaky skutečně na Velký pátek zahájily pravidelný provoz na obou tratích, a to vždy od pátku do neděle a ve svátky. Od posledního týdne v květnu je ovšem čeká další zatěžkávací zkouška, jezdit budou každý den.
Provoz do Obrataně i Nové Bystřice je primárně turistický. „Zjistili jsme ale, že někteří lidé vlaky používají mezi Kamenicí a Hradcem i jako klasický dopravní prostředek, tedy že nejedou na výlet. To nás také potěšilo, i když jich je menšina,“ říká Fikáček.
Cestující si mohou sporák nebo pračku přepravit, zvládáme to, můžeme to namarkovat třeba jako psa.