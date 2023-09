Drážní úřad povolil údržbu úzkokolejky, klasický provoz je ale dál nemožný

Na úzkokolejce od loňského podzimu vlaky nejezdí, firma Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) je v konkurzu, podle soudu dluží přes 360 milionů korun. K obnovení provozu je nutné jiné povolení, o něj ale dosud nikdo nepožádal. Drážní úřad o tom v úterý informoval v tiskové zprávě.

Úřad již koncem srpna avizoval, že povolení na údržbu vydá. O něj požádala společnost Správa úzkokolejných drah, která je tak novým provozovatelem obou tratí. Rozhodnutí je zatím nepravomocné.

„Vydání úředního povolení znamená, že se po tratích mohou pohybovat pouze stroje určené pro zajištění provozuschopnosti dráhy, ale není možné na nich provozovat jakoukoli drážní dopravu. Provozování osobní nebo nákladní dopravy bude možné až po získání osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy, o které však zatím nikdo nepožádal,“ řekl ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář.

Správa úzkokolejných drah je dceřiná firma společnosti JHMD. Povolení platí pro obě dráhy Jindřichův Hradec – Obrataň a Jindřichův Hradec – Nová Bystřice.

Letos v květnu prohlásil krajský soud na firmu JHMD konkurz. Vrchní soud v Praze na začátku září konkurz zrušil s odkazem na to, že Krajský soud v Českých Budějovicích se musí vypořádat s návrhem reorganizace firmy. Krajský soud v polovině září opět poslal firmu do konkurzu; uvedl, že firemní reorganizační návrh sleduje nepoctivý záměr. Při konkurzu se majetek dlužníka zpeněží a výtěžek rozdělí mezi jeho věřitele.

Firma JHMD je v úpadku a provoz vlaků na úzkokolejce loni v říjnu zastavila. V místech, kudy vedou úzkokolejky, provozují zatím náhradní autobusovou dopravu Jihočeský kraj a Kraj Vysočina. O provoz úzkokolejky místo zadlužené JHMD měly zájem brněnská společnost Gepard Express a firma WTT. O provoz tratí, ne však o dopravu samotnou, projevila zájem také firma Swietelsky Rail CZ.

JHMD již dříve uvedla, že nemá na splácení dluhů. Argumentovala tím, že jí Kraj Vysočina neplatí poplatek za použití dopravní cesty. Kraj Vysočina to odmítá, uvádí, že postupuje podle platné smlouvy.

JHMD vlastní úzkokolejky z Jindřichova Hradce do Obrataně a do Nové Bystřice. Provoz na novobystřické trati začal 1. listopadu 1897. Vlaky v minulých letech přepravily ročně zhruba 400.000 cestujících. Dvě třetiny tratí jsou na území jižních Čech. V halách a na nádražích stojí asi 40 vagonů a lokomotiv, uvedl v únoru soud. Dva historické vagony převezl Klub přátel jindřichohradeckých úzkokolejek do muzea v Lužné u Rakovníka.