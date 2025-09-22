Další obrat. Majitelem jindřichohradecké úzkokolejky bude Gepard Express

  15:54
Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) získá společnost Gepard Express. Věřitelský výbor na pondělní schůzi souhlasil s prominutím zmeškání lhůty k uhrazení 83 milionů korun. Je to další obrat v kauze. Ještě před několika dny to vypadalo, že úzkokolejku bude provozovat firma Fexlin, protože Gepard Express za ni včas nezaplatil.

Soupravy, které vozily cestující po úzkokolejce, stojí na nádraží v Jindřichově Hradci. | foto: Karel Hrdina, MF DNES

Majitel Gepard Expressu, Albert Fikáček, by tak mohl podnik převzít na začátku října. Brněnská společnost nabízí cestování do méně známých destinací v Česku i zahraničí. Podle dřívějších vyjádření Fikáčka se chce nyní soustředit hlavně na obnovu úzkokolejky.

„Věřitelský výbor mi uložil vzhledem k tomu, že už je doplaceno, abych s nimi uzavřel smlouvu o prodeji obchodního závodu. Teď musím počkat, až dostanu zápis z jednání věřitelského výboru a vstoupím v jednání zřejmě s právním zástupcem firmy Gepard Express,“ popsal insolvenční správce David Jánošík, který také bude o vývoji informovat insolvenční soud.

Jindřichohradecké úzkokolejky zřejmě získá druhý zájemce, první nezaplatil včas

Po doladění detailů smlouvy bude moct firma převzít obchodní závod. Z částky 83 milionů korun se uspokojí zajištění věřitelé a další závazky podle zákona.

Společnost Gepard Express, která v červnu uspěla v tendru na koupi zkrachovalých jindřichohradeckých úzkokolejek, nestihla složit celou částku do půlnoci z 1. na 2. září. Požádala proto věřitelský výbor o prodloužení lhůty do 19. září.

Úzkokolejka ožívá i díky dobrovolníkům. Jindřichův Hradec nabízí půjčku 20 milionů

Výbor ale 11. září schválil, že přijme nabídku druhého v pořadí, společnosti Fexlin, za kterou stojí podnikatel Otakar Moťka a která nabídla částku 81,35 milionu korun. Podle soudu ale bylo možné podmínky výběrového řízení změnit.

„Soud (...) nemá za přesvědčivě vysvětlenou a doloženou hrozbu ‚významného rizika zpochybnění celého procesu prodeje‘, pokud by věřitelský výbor akceptoval úhradu celé kupní ceny s několikadenním zpožděním,“ uvedl soud ve vyjádření v insolvenčním rejstříku.

Jindřichohradecká úzkokolejka má další problém, kupec neuhradil včas celou částku

Podle soudu je hlavním zájmem prodat podnik nejvyšší nabídce. Soud také zdůraznil, že věřitelský výbor rozhodoval o prodeji druhému účastníkovi v době, kdy už měl insolvenční správce všechny peníze od Gepard Expressu na účtu. Zpoždění činilo deset dní.

JHMD loni získala povolení k provozu na tratích Nová Bystřice – Hůrky a Jindřichův Hradec – Kamenice nad Lipou. Vlaky jezdily jen v úseku Nová Bystřice - Hůrky.

Věřitel Jan Kysela připravil reorganizační plán, který ale většina věřitelů letos v únoru nepřijala a Kysela následně plán stáhl. Českobudějovický soud pak na konci března vyhlásil konkurz.

K prodeji bylo 15 nádraží včetně budov, sedm z nich lze využívat pro rekreační ubytování. Dále se prodávaly dvě úzkorozchodné tratě z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a z Jindřichova Hradce do Obrataně, lokomotivy a vagony, různá vozidla, vybavení apartmánů, dopravních kanceláří, čekáren, kanceláří a opravny vozidel.

Gepard Express založil Fikáček v roce 2019. Nyní se zaměřuje především na návrat pravidelného provozu na úzkokolejku a na rozvoj komunitního cestování po železnici. Snahou je nabízet projekty spojující zábavu a poznávání méně známých koutů Česka a netradičních destinací, jako je třeba do Bosna, Slovinsko nebo Moldavsko.

