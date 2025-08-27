Úzkokolejka ožívá i díky dobrovolníkům. Jindřichův Hradec nabízí půjčku 20 milionů

Autor:
  8:34
První vlak s turisty má vyjet na úzkokolejku mezi Jindřichovým Hradcem a Kamenicí nad Lipou v září. Jindřichohradecká radnice nabízí firmě Gepard Express půjčku 20 milionů korun. Dnes o tom budou jednat zastupitelé. Nový majitel navíc vyhlásil amnestii, aby lidé vraceli suvenýry, které od trati odnesli.
V srpnu 2024 se po téměř dvou letech zase rozjela jindřichohradecká úzkokolejka. Vozila turisty jen na krátkém úseku mezi Novou Bystřicí a zastávkou Hůrka.

V srpnu 2024 se po téměř dvou letech zase rozjela jindřichohradecká úzkokolejka. Vozila turisty jen na krátkém úseku mezi Novou Bystřicí a zastávkou Hůrka. | foto: Lundák PetrMAFRA

V srpnu 2024 se po téměř dvou letech zase rozjela jindřichohradecká úzkokolejka. Vozila turisty jen na krátkém úseku mezi Novou Bystřicí a zastávkou Hůrka.
V srpnu 2024 se po téměř dvou letech zase rozjela jindřichohradecká úzkokolejka. Vozila turisty jen na krátkém úseku mezi Novou Bystřicí a zastávkou Hůrka.
V srpnu 2024 se po téměř dvou letech zase rozjela jindřichohradecká úzkokolejka. Vozila turisty jen na krátkém úseku mezi Novou Bystřicí a zastávkou Hůrka.
V srpnu 2024 se po téměř dvou letech zase rozjela jindřichohradecká úzkokolejka. Vozila turisty jen na krátkém úseku mezi Novou Bystřicí a zastávkou Hůrka.
11 fotografií

Brigády organizuje každý víkend. „Chodí od dvaceti do čtyřiceti lidí. Vysekáváme například rozhledové poměry, opravujeme návěsti, natíráme přejezdy,“ vypočítal Albert Fikáček, majitel společnosti Gepard Express, která zvítězila v tendru na koupi zkrachovalých jindřichohradeckých úzkokolejek.

Zapojit se může každý, kdo se chce podílet na znovuzprovoznění tratí. Zatím se sešli pětkrát, dalších víkendových brigád bude ještě mnoho. Práce je v okolí dráhy na každém kroku a organizátoři jsou rádi za každou pomoc.

„Na začátku dostanou základní bezpečnostní školení a pak jim přidělíme konkrétní práci. Nejraději máme brigádníky, kteří mají vlastní křovinořez, zároveň si ale mohou půjčit některý z našich, i když jich máme jen omezené množství,“ popsal Fikáček.

Zadlužená jindřichohradecká úzkokolejka zamíří k novému majiteli, čeká se na soud

Pomáhat chodí také zaměstnanci Správy železnic a dopravců, jimž svěřují odbornější práce, jako je promazávání výhybek, a zároveň na místě dělají dohled.

První vlak chtějí na koleje vypravit při festivalu Obrataňka, který plánují na 19. až 21. září. Jel by z Jindřichova Hradce do Kamenice nad Lipou. „Je to vlastně jediný velký úsek trati, kde máme nejen úřední povolení, ale i bezpečnostní osvědčení,“ vysvětlil Fikáček.

Letošní ročník festivalu je pokusný, ale chtěli by ho pořádat každoročně. Případný výtěžek by organizátoři investovali do opravy podbíječky. Ta je nezbytná pro zajištění správných traťových poměrů, které umožní cestovat rozumnou rychlostí.

Po téměř dvou letech se zase rozjela jindřichohradecká úzkokolejka. (10. srpna 2024)
Po téměř dvou letech se zase rozjela jindřichohradecká úzkokolejka. (10. srpna 2024)
Po téměř dvou letech se zase rozjela jindřichohradecká úzkokolejka. (10. srpna 2024)
Po téměř dvou letech se zase rozjela jindřichohradecká úzkokolejka. (10. srpna 2024)
11 fotografií

„Aktuálně oprava stojí 35 milionů, my věříme, že to zvládneme za dvanáct, ale i to je hodně peněz,“ posteskl si Fikáček. Trať není podbitá od roku 2018, proto je podle něj zprovoznění stroje klíčové.

Obnovení pravidelného provozu ale není možné v tuto chvíli naplánovat. Kraje Jihočeský a Vysočina ho mohou objednat až ve chvíli, kdy bude trať sjízdná. Fikáček ale předpokládá, že to bude ještě letos, a pak začnou jednání o objednání dopravy.

Nákladné bude také oživení vozového parku úzkokolejky. Prý není jediné vozidlo, které by nevyžadovalo investice. „Nicméně dvě soupravy jsou lehce zprovoznitelné, to znamená za vyšší stovky tisíc až jednotky milionů, což máme nyní v plánu. Budou to právě ty soupravy, které vyjedou na festival,“ komentoval Fikáček.

Při pracích v okolí trati zjistili i jednu nepříjemnou věc, a to, že jim lidé od trati odnesli řadu suvenýrů. Nejde však o předměty, které by ovlivnili provozuschopnost trati. „Vyhlásili jsme amnestii na výpůjčky. Jedná se spíš o ty menší věci, jako lavička, cedule, kilometrovník,“ přiblížil Fikáček.

Jindřichův Hradec nabízí půjčku 20 milionů

Radní Jindřichova Hradce se rozhodli obnovu úzkokolejky podpořit půjčkou 20 milionů korun, která má být posledním dílem do skládačky financování celé transakce. Gepard Express musí k nabytí úzkokolejek složit do konce srpna 83 milionů korun. Jako první o tom informoval portál zdopravy.cz.

Je to vůbec poprvé, kdy město chce finančně podpořit soukromý subjekt, starosta Michal Kozár zároveň říká, že tak činí také naposledy. „Pokud bychom to nepodpořili, celý proces by se pravděpodobně vrátil na začátek. Vnímáme, že úzkokolejka je unikát a zaslouží si naši podporu,“ podotkl Kozár.

Podle něj přerušení provozu ovlivnilo celý region a turisté se na možnost jízdy často ptají. Navrácení úzkorozchodných souprav na koleje vyhlíží rovněž starosta Nové Včelnice Tomáš Hrubec. „Máme radost z toho, že znovuzprovoznění je na dobré cestě, pro město to znamená oživení turistického ruchu,“ nastínil.

Jindřichohradecká úzkokolejka zase pojede. Nový majitel kvůli ní prodal autobusy

Půjčku nyní musí posvětit jindřichohradecké zastupitelstvo na svém jednání 27. srpna, které začne v 16 hodin. Jeho rozhodnutí však Kozár předjímat nechtěl. Věří ale, že většina chápe důvody pro poskytnutí půjčky.

Opoziční zastupitel Aleš Vyhnálek (SPD) zatím neví, jak bude hlasovat, nevylučuje však, že projekt podpoří. „Mám dilema. Chci, aby vlaky jezdily, ale pořád nejsem rozhodnutý,“ přemýšlel. Vadí mu, že by město mělo půjčovat peníze soukromníkovi.

Jeho rozhodování by prý mohlo usnadnit, kdyby se Fikáček sešel před jednáním se zastupiteli, kteří by o to měli zájem, a všechno vysvětlil.

Pokud by půjčka přes zastupitelstvo neprošla, musel by Gepard Express prodat své vagony výrazně pod cenou, aby měl peníze k dispozici co nejrychleji. Zároveň by neměl dostatek financí na to, aby trať zprovoznil rychle a komfortně.

Půjčka, která půjde přímo do zprovoznění trati, dává firmě čas na dokončení původně plánované transakce. „Nestalo by se to, že bychom Jindřichohradecké místní dráhy nebo jejich aktiva nekoupili, k tomu dojde v každém případě. Pouze nám potom bude na opravu trati chybět čtyřicet milionů. Oni nám vlastně dávají čas, abychom mohli dotáhnout tu původně plánovanou transakci,“ uzavřel Fikáček.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Náraz do stromu rozmetal trosky vozu po trávě. Řidič byl na místě mrtvý

Pětačtyřicetiletý řidič nepřežil nehodu, která se stala krátce po poledni na Táborsku. S vozem narazil z dosud nezjištěných příčin do stromu. Vzniklá škoda byla předběžně vyčíslena na bezmála 600...

Supermoderní kurník se sám stará o slepice, nakrmí je a uklidí vajíčka

Země živitelka v Českých Budějovicích vstupuje do nové éry a farmářům, pěstitelům a chovatelům představuje budoucnost zemědělství. Jednou z novinek je autonomní kurník, který má na agrosalonu...

Do českého zemědělství půjde za pět let 200 miliard, ujistil Fiala na Živitelce

Na českobudějovický agrosalon Země živitelka dorazil i premiér Petr Fiala (ODS). Při prohlídce areálu si prohlédl výstavu hospodářských zvířat i moderní techniky. Připomenul také úsilí české vlády...

Z potkana zaseknutého ve dveřích koukal jen ocas. Není to těsnění, hlásala cedule

Netradiční zásah mají za sebou jindřichohradečtí hasiči. Z mechanismu, který ovládá posuvné dveře, vyprostili mrtvého potkana. Ten tam zalezl a uhynul. Obyvatele domu na problémy s dveřmi upozornila...

Tunel i most. Kraj plánuje příští rok v Budějovicích dopravní stavby za miliardy

Jihočeský kraj chce v příštím roce zahájit dopravní stavby v Českých Budějovicích a okolí za miliardy korun. Jde například o tunel pod nádražím, druhou etapu jižní tangenty nebo most přes Vltavu ze...

Oprava průtahu Táborem směrem na dálnici potrvá do listopadu, řidiče čekají omezení

Řidiči se musí připravit na to, že začala rekonstrukce dvouapůlkilometrového úseku na hlavním silničním průtahu Táborem, který odvádí dopravu k dálnici D3. Práce potrvají 80 dní, čtyřproudovou...

27. srpna 2025  11:56

Úzkokolejka ožívá i díky dobrovolníkům. Jindřichův Hradec nabízí půjčku 20 milionů

První vlak s turisty má vyjet na úzkokolejku mezi Jindřichovým Hradcem a Kamenicí nad Lipou v září. Jindřichohradecká radnice nabízí firmě Gepard Express půjčku 20 milionů korun. Dnes o tom budou...

27. srpna 2025  8:34

Nevíte jak pečovat o nemohoucího? Charita nabízí zácvik ve speciálním pokoji

Potřebujete se postarat o někoho blízkého a nejste si jistí jak? Charita České Budějovice nabízí bezplatné zaškolení. Ve svém výukovém pokoji předvede, jak se postarat o pacienta, který už není plně...

26. srpna 2025  16:39

Automat na brambory vyjde na milion korun. Farmář ho sleduje přes aplikaci

Návštěvníci agrosalonu Země živitelka si mohli vyzkoušet nákup čerstvých brambor z automatu. Vyvinula ho společnost Agrodot z Orlickoústecka. V Česku provozuje zatím dva a prodává v nich vlastní...

26. srpna 2025  13:56

Po rozšíření by do písecké Sladovny mohlo chodit přes 100 tisíc lidí ročně

Píseckou Sladovnu, interaktivní kulturní prostor v centu města, čeká nejúspěšnější rok z pohledu návštěvnosti. A nyní zastupitelé schválili její rozvoj na dalších deset let. Po rozšíření by mohla...

26. srpna 2025  13:24

Muž spadl do úzké studny, těžce se zranil. Hasiči k němu museli slézt bez žebříku

Náročný zásah ve stísněných podmínkách mají za sebou hasiči a záchranáři v Třeboni, kde starší muž spadl do zřejmě špatně zajištěné studny. Utrpěl těžké zranění, se kterým ho vrtulník transportoval...

26. srpna 2025  9:13

Otřesy země u Orlíku. Mohlo je vyvolat doznívání důlní činnosti, naznačil odborník

Zemětřesení o síle 2,3 magnitudo zaznamenali dnes po poledni vědci nedaleko Orlické přehrady na hranicích Středočeského a Jihočeského kraje. Lidé slyšeli dunění a zaznamenali mírné otřesy, žádné...

25. srpna 2025  16:42

Z potkana zaseknutého ve dveřích koukal jen ocas. Není to těsnění, hlásala cedule

Netradiční zásah mají za sebou jindřichohradečtí hasiči. Z mechanismu, který ovládá posuvné dveře, vyprostili mrtvého potkana. Ten tam zalezl a uhynul. Obyvatele domu na problémy s dveřmi upozornila...

25. srpna 2025  13:38

Na Luzný přes přechod Modrý sloup? Možná letos, rozhodnuto ale ještě není

Pravděpodobnost otevření cesty Luzenským údolím k hraničnímu přechodu Modrý sloup se letos hodně zvýšila. Zatím ještě není jasné, zda se záměru nepostaví do cesty ochránci přírody, případně pak...

25. srpna 2025  10:11

Sportovci už nebudou chodit na palubovku přes dvůr, v Písku jim postaví novou halu

V Písku postaví za patnáct měsíců nové sportoviště za téměř 150 milionů korun. Splní podmínky i pro pořádání mezinárodních zápasů. To potěší místní házenkářky, které hrají nejvyšší československou...

25. srpna 2025  9:56

Advantage Consulting, s.r.o.
PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ (43-50.000 KČ)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 43 000 - 50 000 Kč

Dalších 32 904 volných pozic

Bojový pokřik, brankářka kaskadér i Priskeho kolečko. Reportáž ze zápasu fotbalistek

„Tome, můžu trochu zesílit hudbu?“ ptá se Eliška Hrubá. Kondiční kouč týmu Tomáš Železný s úsměvem přikývne. „Když mě uslyšíte, tak jo,“ potvrdí klidným hlasem.

25. srpna 2025  9:38

Řidič na Českobudějovicku zemřel po nárazu auta do stromu

Při dopravní nehodě mezi Srubcem a Ledenicemi na Českobudějovicku zemřel v neděli vpodvečer jednadvacetiletý řidič osobního vozidla. Při průjezdu pravotočivou zatáčku se dostal z vozovky a narazil do...

24. srpna 2025  19:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.