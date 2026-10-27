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Úzkokolejka při obnovené premiéře cestující lákala. Měsíčně jich svezla 30 tisíc

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  16:11
Velký pátek byl i velkým dnem pro jindřichohradeckou úzkokolejku. Právě v tento...

Velký pátek byl i velkým dnem pro jindřichohradeckou úzkokolejku. Právě v tento velikonoční svátek se na ni totiž vrátil pravidelný provoz. (3. dubna 2026) | foto: Jan Jakovljevič, MF DNES

Motorový vlak úzkokolejky je připravený k odjezdu z nádraží v Nové Bystřici. O...
Albertu Fikáčkovi se podařilo obnovit pravidelný provoz na úzkokolejce. Vlaky...
V letní sezoně vyráží denně tři páry turistických motorových vlaků, od středy...
Velký pátek byl i velkým dnem pro jindřichohradeckou úzkokolejku. Právě v tento...
26 fotografií
Jindřichohradecká úzkokolejka končí první sezonu po obnově provozu. Její majitel Albert Fikáček ji vnímá jako úspěšnou, a to přes všechny komplikace. Návrat železniční legendy si pochvalují i ve městech u tratí, kam přivezla více turistů, než bylo obvyklé.

Lokomotivy s vagony stojí na nádraží v Jindřichově Hradci. Cestující znovu svezou až koncem týdne. Denní provoz na úzkokolejce totiž se začátkem října skončil. Až do 17. listopadu vlaky jezdí pouze od pátku do neděle. První sezona s majitelem Albertem Fikáčkem spěje k závěru.

„Myslím, že se povedla, i když byla opravdu náročná. V některých ohledech jsem si ani nedovedl představit jak moc,“ řekl Fikáček.Společně se svým týmem spolupracovníků se mu podařilo splnit závazky k Jihočeskému kraji a k Vysočině. Lidé se do vlaků vraceli. Celkem jich měsíčně svezli zhruba 25 tisíc v motorových a dalších přibližně pět tisíc v parních vlacích.

Velký pátek byl i velkým dnem pro jindřichohradeckou úzkokolejku. Právě v tento velikonoční svátek se na ni totiž vrátil pravidelný provoz. (3. dubna 2026)
Motorový vlak úzkokolejky je připravený k odjezdu z nádraží v Nové Bystřici. O jízdu je zájem, souprava se zaplnila. (červenec 2026)
Albertu Fikáčkovi se podařilo obnovit pravidelný provoz na úzkokolejce. Vlaky zatím jezdily od pátku do neděle a ve svátcích, od posledního týdne v květnu pojedou denně.
V letní sezoně vyráží denně tři páry turistických motorových vlaků, od středy do soboty se přidávají jízdy s parní lokomotivou. (červenec 2026)
26 fotografií

Provoz jim komplikovaly nehody na přejezdech, střet s padlým stromem, ale hlavně malá rezerva provozních lokomotiv. „Spoustu oprav tak chlapi na dílně zvládali mezi devátou večer a devátou ráno, aby se zase mohlo vyjet. Před jejich nasazením opravdu smekám. Každou sezonu bych takhle hektickou mít nechtěl. Myslím, že ani kolegové,“ přiblížil.

Na odpočinek po konci pravidelného provozu nemají ani pomyšlení. Okamžitě se chtějí pustit do větší obnovy úseku mezi Jindřiší a Blažejovem. Fikáček obrazně nastínil, že jeden den přestanou jezdit vlaky a druhý už tam nebudou koleje.

„Vidím, že práce má smysl“

Potřebují též připravit více lokomotiv, aby nemuseli každou komplikaci řešit nočním zásahem dílny. „Vozový park byl dost zanedbaný a postupně to doháníme. Jsou to výdaje, které se nevrátí za jednu sezonu, ale třeba až za pět let,“ doplnil.

Ve státní svátek 28. října uplyne rok od prvních čtyř dnů jízd pod novým šéfem. Cesta k pravidelnému provozu, který začal letos na Velký pátek, byla intenzivní a vyžadovala hodně práce na vozidlech, trati i organizaci. Zvládat se to dařilo i díky nasazení lidí. Fikáček si však uvědomuje, že dlouhodobě je to neudržitelné a potřebují ve všem větší rezervy. Na to se zaměří mezi sezonami.

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I přes náročnost svého rozhodnutí nelituje. „Největší radost mám z toho, že se podařilo zahnat obraz zkázy. Na úzkou zase jezdí lidé, mají k ní vztah a jsou rádi, že se o ni někdo stará. Člověk pak vidí, že tato práce má smysl,“ dodal.

V příští sezoně opět plánují zahájení provozu od Velikonoc. Zpočátku budou jezdit o víkendech, od června do září denně. Spoje by měly také vyrážet častěji. K lepší budoucnosti je má nasměrovat kromě pětiletých smluv s kraji, které jim zajistí potřebnou stabilitu a možnost plánovat investice, i podbíječka, na jejímž zprovoznění pracují. „Nyní jsme tak v polovině oprav. Bez podbíječky nemá trať budoucnost,“ okomentoval Fikáček.

Spokojená města i destinace

Obnovení provozu si pochvalují i ve městech. Podle jindřichohradeckého starosty Michala Kozára se vrátili turisté, kteří rádi navštěvují Českou Kanadu. Jedním z bodů jejich cest tak byl právě i Hradec. Město podpořilo obnovení provozu půjčkou 20 milionů korun a spolupracovat hodlá i nadále.

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„Ať už jako město, nebo Sdružení měst a obcí Úzkokolejka, bychom mohli spoluorganizovat některé akce, které by mohly být turisticky zajímavé,“ uvedl Kozár. Nevyloučil ani objednání speciálních jízd. Na začátku října předal týmu úzkokolejky ocenění Křišťálové srdce za odvahu a úsilí vložené do záchrany jednoho ze symbolů regionu.

Nárůst počtu návštěvníků v oblasti potvrdila i Kateřina Svobodová z destinačního managementu Česká Kanada. Zájem o jízdy, které Gepard Express připravil, prý mnohdy převyšoval kapacitu. Příliv turistů se projevil i na památkách.

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Oba subjekty se staly partnery a pomáhají si například formou vzájemné propagace. „Teď jedeme na veletrh cestovního ruchu, takže je to prezentace přímo na stánku, ale propagujeme úzkokolejku i v našem online marketingu,“ sdělila ve středu.

Přínosy pravidelných jízd vnímají i na Vysočině, konkrétně v Kamenici nad Lipou na Pelhřimovsku. „Myslím, že si rodiny kolikrát spojily výlet s využitím té lokálky. Kdyby nebyla, tak by se sem třeba nedostaly,“ shrnul starosta Tomáš Tesař. S Fikáčkem se prý letos domluvili na propojení s městskými akcemi, jako je masopust či Hračkobraní.

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