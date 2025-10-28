Pochází ze Slezska, podniká v Brně a teď se vydal zachránit úzkokolejku na jih Čech. To je příběh sedmatřicetiletého Alberta Fikáčka, majitele společnosti Gepard Express.
Jeho cesta k zisku Jindřichohradeckých místních drah byla jako jízda na horské dráze. Nakonec se mu to podařilo a už střádá plány na budoucí provoz.
Věřitelé mu kvůli opožděné platbě druhou šanci dát nechtěli, nakonec v jeho prospěch rozhodl až insolvenční soud. Pokud by neuspěl, byl připravený na železnici skončit. „Úzkokolejka je svatý grál české železnice a nedokážu si představit, že bych ať už jako firma, nebo jednotlivec mohl v oboru dál fungovat bez nějakých větších dopadů,“ říká.
Vyhlášená amnestie už skončila a teď budeme postupně vypisovat odměny za výpomoc při hledání zmizelých věcí. Budeme se snažit to neřešit přes policii, máme jiné věci na práci než žalovat každého,
kdo nám něco ukradl.