Obě tratě chci zprovoznit do Velikonoc, říká nový majitel legendární úzkokolejky

Premium

Fotogalerie 7

Albert Fikáček se snaží obnovit provoz na úzkorozchodných tratích. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Autor:
  13:00
Albert Fikáček se stal novým majitelem jindřichohradecké úzkokolejky. Obtížemi zmítané železniční legendě, na níž skončil pravidelný provoz v říjnu 2022, chce vrátit zašlou slávu. Na trati plánuje i nákladní vlaky a jeho snem je dotáhnout ji až do rakouského Litschau.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Pochází ze Slezska, podniká v Brně a teď se vydal zachránit úzkokolejku na jih Čech. To je příběh sedmatřicetiletého Alberta Fikáčka, majitele společnosti Gepard Express.

Jeho cesta k zisku Jindřichohradeckých místních drah byla jako jízda na horské dráze. Nakonec se mu to podařilo a už střádá plány na budoucí provoz.

Věřitelé mu kvůli opožděné platbě druhou šanci dát nechtěli, nakonec v jeho prospěch rozhodl až insolvenční soud. Pokud by neuspěl, byl připravený na železnici skončit. „Úzkokolejka je svatý grál české železnice a nedokážu si představit, že bych ať už jako firma, nebo jednotlivec mohl v oboru dál fungovat bez nějakých větších dopadů,“ říká.

Vyhlášená amnestie už skončila a teď budeme postupně vypisovat odměny za výpomoc při hledání zmizelých věcí. Budeme se snažit to neřešit přes policii, máme jiné věci na práci než žalovat každého,
kdo nám něco ukradl.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Z Lipna vytáhli auto s lidskými ostatky, může jít o deset let pohřešované Rakušany

Auto s lidskými ostatky, které dnes odpoledne vytáhla policie z lipenské nádrže na Českokrumlovsku, souvisí s deset let starým případem dvou pohřešovaných Rakušanů. Oba mohli být ve voze, nevylučuje...

„Uklidil“ je někdo do Lipna? Za informace o dvou Rakušanech kdysi nabízeli odměnu

V pátek má být jasné, kolik těl se nacházelo v autě s lidskými ostatky, které ve středu odpoledne policisté vytáhli z lipenské nádrže. Kriminalisté ohledávají vylovený citroën a už od středy se o...

Tragická nehoda u Třeboně. Mladý řidič nezvládl řízení a rozdrtil auto o strom

Při dopravní nehodě u Třeboně na Jindřichohradecku zahynul odpoledne dvaadvacetiletý řidič. S autem vyjel mimo silnici a narazil do stromu.

Při srážce s náklaďákem u Příbrami vykolejil vlak, zpět na trať ho vrátí v úterý

Práce na odklízení osobního vlaku, který vykolejil v pondělí odpoledne v Hudčicích na Příbramsku po srážce s nákladním autem, budou pokračovat v úterý. Informoval o tom vpodvečer mluvčí Správy...

Chovají se jako uražené děti, tepe vládu Kuba. Nelíbí se mu tanečky kolem rozpočtu

Jihočeský hejtman Martin Kuba zkritizoval vládu svého stranického kolegy z ODS, premiéra Petra Fialy. Nelíbí se mu podobně jako šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi, že nechce znovu do Sněmovny odeslat...

Obě tratě chci zprovoznit do Velikonoc, říká nový majitel legendární úzkokolejky

Premium

Albert Fikáček se stal novým majitelem jindřichohradecké úzkokolejky. Obtížemi zmítané železniční legendě, na níž skončil pravidelný provoz v říjnu 2022, chce vrátit zašlou slávu. Na trati plánuje i...

28. října 2025

Sedím na rybách a volá vrah, který dostal 16 let, vzpomíná bývalý šéf mordparty

Premium

Jednoho pachatele vyslýchal snad dvacetkrát, on totiž vždycky doufal, že dostane kávu a cigaretu. A tak o dvojnásobné vraždě, kterou spáchal ještě s jednou ženou nedaleko Písku, vypovídal pomalu a na...

27. října 2025

Při srážce s náklaďákem u Příbrami vykolejil vlak, zpět na trať ho vrátí v úterý

Práce na odklízení osobního vlaku, který vykolejil v pondělí odpoledne v Hudčicích na Příbramsku po srážce s nákladním autem, budou pokračovat v úterý. Informoval o tom vpodvečer mluvčí Správy...

27. října 2025  14:12,  aktualizováno  17:55

Žádná šikana, jen kopnutí do kotníku. Dívka si napadení vymyslela, zjistila policie

Dívka, kterou měla minulou středu ve Vimperku na Prachaticku napadnout parta mladistvých, neřekla rodičům celou pravdu. Prachatičtí policisté zjistili, že k žádným slovním útokům, vyhrožování ani...

27. října 2025  17:11

Hory zasypal sníh, nadšenci na Kvildě postavili sněhuláka. Silnice jsou sjízdné

Přes deset centimetrů sněhu leží v okolí šumavské Kvildy v nadmořské výšce zhruba tisíc metrů. První nadšenci už vytáhli běžky a boby. Silnice zůstávají díky sypačům sjízdné. V plném nasazení už je...

27. října 2025  16:06,  aktualizováno  16:59

Spolky se mohou hlásit, budějovická radnice nabízí k využití prostory ve Slavii

Kulturní a sportovní zařízení města vyhlásilo v těchto dnech záměr pronájmu nebytových prostor v Kulturním a kreativním centru Slavie, jak zní nový název komplexu. Historickou budovu s moderní...

27. října 2025  13:29

Lokomotiva na jihu Čech projela návěstidlo, cestující uvázli v zastaveném rychlíku

Provoz na železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic stál od pondělních 10 do 12 hodin. Příčinou byla nedovolená jízda vlaku v Dobřejovicích na Budějovicku, řekl mluvčí Správy železnic pro...

27. října 2025  11:27,  aktualizováno  12:46

Jízda na dálnici v protisměru skončila srážkou. Opilý řidič pak urážel záchranáře

Jednapadesátiletý řidič pořádně riskoval v noci ze soboty na neděli. Jel po dálnici D4 na Písecku v protisměru. Když ji opouštěl, srazil se čelně s protijedoucí dodávkou. Utrpěl lehké zranění, které...

27. října 2025  9:57

V začátcích na mě lidé koukali divně, říká majitel první budějovické pražírny kávy

Dokáže poznat, jakou pije kávu a odkud třeba pochází. Objíždí světové i domácí kávové šampionáty. A v Českých Budějovicích už šestnáct let praží kávová zrna dovezená z plantáží z celého světa. To je...

26. října 2025  11:28

Třinecký obránce Jank bude měsíc hostovat v Českých Budějovicích

Hokejový obránce Bohumil Jank bude hostovat v Českých Budějovicích. Třinec na klubovém webu oznámil, že s ohledem na přetlak ve svých obranných řadách uvolnil třiatřicetiletého beka na měsíc na jih...

25. října 2025  13:58

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Drsná šikana ve Vimperku. Do dívky najížděli koloběžkou a kopali ji do hlavy

Jihočeští policisté se zabývají napadením dívky ve Vimperku, kterou měla podle její matky zmlátit skupina mladistvých, když se vracela v podvečer domů. Policie zároveň vyzývá případné svědky...

25. října 2025  12:08

V Českých Budějovicích srazil rychlík člověka, podle policie spáchal sebevraždu

V Českých Budějovicích v sobotu ráno srazil vlak člověka, který zemřel. Nehoda se stala na železničním přejezdu, uvedla mluvčí policie Štěpánka Schwarzová. České dráhy kvůli nehodě na víc než dvě...

25. října 2025  8:26,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.