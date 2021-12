Deset let potíží. Budějovičtí rozhodnou o zastavení prací na územním plánu

Návrh nového územního plánu zadalo město poté, co předcházející aktualizovaný dokument zrušil v roce 2015 krajský úřad kvůli vadám.

Zatím platí plán z roku 2000, tedy více než 20 let starý. Nový zpracovává brněnský Institut regionálních informací (IRI), který se ale po třech letech prací dostal do slepé uličky.

Tu mu připravili budějovičtí radní, když na poslední chvíli dodali nové podklady. Konkrétně urbanistickou studii o rozvoji východní části města, takzvanou Smart Green City, zpracovanou ateliérem A8000 na zadání budějovické teplárny.

Podle předkladatele návrhu na zastavení prací na plánu, kterým je náměstek primátora Juraj Thoma, jeho zhotovitel porušil smlouvu o dílo tím, že k termínu 14. října 2021 nepředal městu kompletní dokumentaci.

Tím mu hrozí za každý den prodlení sankce 8 349 korun. Důvodová zpráva popisující, proč by měly být práce na územním plánu přerušeny, je ale podle jednatelky IRI Milady Kadlecové zavádějící a nepřesná.

„O tom, že budou budějovičtí zastupitelé projednávat zastavení územního plánu, jsme se dověděli náhodou z webu města. Protože dostali nepřesnou důvodovou zprávu, rozeslali jsme jim elektronicky dopis s vysvětlením. Jejich jednání budeme online sledovat,“ ujistila Kadlecová.

Jedno velké nedorozumění

Za největší nedorozumění v důvodové zprávě považuje zatajení informace, že institut předal městu kompletní dílo 26. listopadu. Jsou v něm částečně zapracované i pozdější požadavky kolem studie východní části území, které zpracovateli město dodalo až letos v červenci. Místo sedmi měsíců tak měli na zařazení nových podkladů jen tři.

I přesto má podle Kadlecové postup radních právní vady. Především odporuje původnímu zadání schválenému zastupiteli. Navíc urbanistickou studii „zeleného města“ nepředložilo statutární město, ale Teplárna České Budějovice. V budoucnosti by takové chyby mohly vyvolat soudní spory.

„Chceme, aby byl územní plán perfektní a nedostal se do právních sporů. Proto navrhuji proces zastavit a napravit všechny pochybnosti,“ míní olomoucký architekt Pavel Grasse, který se podílel na důvodové zprávě. Sám také přijede v pondělí na jednání zastupitelů a bude jim k dispozici.

Čas mají do roku 2028

Podle některých odborníků se územní plán města ocitá znovu v počátečním stadiu, protože radními navrhované změny musí správně schválit zastupitelé a tím potvrdit nové zadání.

Celý proces se prodlužuje a prodražuje vinou nové urbanistické studie, která slibuje ve východní části města bydlení pro desítky tisíc lidí a tisíce pracovních příležitostí. Jde o lokalitu, kde bude na její části teplárna stavět krajskou spalovnu odpadu, podle projektu zařízení na jeho energetické zpracování.

Územní plán chce město podle náměstka Thomy schválit do voleb do obecních zastupitelstev na podzim příštího roku, ačkoliv podle novely stavebního zákona už nehrozí jako krajní termín jeho schválení konec roku 2022. Jak upozorňuje důvodová zpráva pro zastupitele, nový zákon prodlužuje tento termín do 31. prosince 2028.

Podle architekta a tvůrce územních plánů Stanislava Koláře se v takových situacích střetává vizionářství politiků s názory odborníků a právníků, protože tvorba těchto dokumentů je složitá.

Sebemenší chyba v postupu i v textu pak hrozí nekonečnými spory. Konstantní nemusí být pro budějovický územní plán ani termín dokončení, protože poslední slovo ke stavebnímu zákonu platnému od července 2021 bude mít nakonec nová vláda, jejíž zástupci tuto normu zpochybňují.

Budějovice zadaly zpracování územního plánu v roce 2018 nejlevnější nabídce ve výběrovém řízení, představující 8,2 milionu korun s termínem dokončení k 14. říjnu 2021. Srovnatelná města jako Hradec Králové nebo Pardubice přitom zpracovávají nové územní plány už více než 10 let.