Územní plán je klíčový dokument, který určí, kde se bude stavět bydlení, jak se bude rozvíjet doprava, ale řeší i ochranu zeleně a veřejného prostoru.
„Je důležité, aby se s jeho návrhem seznámilo co nejvíce obyvatel a aktivně se zapojilo do jeho projednání. Každý podnět může pomoci zlepšit kvalitu života ve městě,“ zve na události náměstek primátorky Lubomír Bureš.
Dokument počítá s postupným rozvojem Budějovic až na 135 tisíc obyvatel. Projednání s veřejností bude mít formu prezentace návrhu s odborným výkladem projektantů a pořizovatele. Zájemci budou mít možnost klást dotazy a získat odpovědi i další podrobné informace. Vstup do sálu bude možný od 15 hodin. Zajištěný bude i online přenos a následně záznam z projednání.
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Územní plán Budějovic vyřeší místo pro bydlení i sportovní halu a vodní svět
K návrhu územního plánu bude i výstava v KD Slavie od 10. června do 13. července. Dokument je také k vidění na webu města c-budejovice. cz. Veřejnost může své připomínky k plánu uplatnit do 10. července, a to písemně, elektronicky nebo prostřednictvím datové schránky.
„Dokument chce z Budějovic, dle zadání, vytvořit silné regionální centrum s důrazem na kvalitu života, moderní urbanismus a odolnost vůči klimatickým změnám,“ doplnil Jan Šíma, jednatel Studia MAP, které je zhotovitelem návrhu. Celý plán má být hotový a vydaný v roce 2028.
Pokud se mají Budějovice zvětšovat co do počtu obyvatel, je podle náměstka Bureše nutný vznik výškových budov. „Znamená to maximálně využít například bývalé průmyslové areály. Proto chceme, aby nám zpracovatelé vytipovali místa, kde bude možné takové objekty stavět a nebudou překážet nebo něčemu vadit,“ pokračoval Bureš.
Město má také fungovat tak, že pro každého obyvatele budou hlavní služby dostupné dojezdem do 15 minut, to znamená nákup, škola či lékař.
Podle zpracovatelů jsou dvě velké oblasti, kde se může město měnit. Je to východní část Budějovic a na západě lokalita mezi sídlištěm Máj a Švábovým Hrádkem, kde se už nyní masivně staví.
Na východě za kolejemi jsou to průmyslové oblasti od Sfinxu do Vráta, prostor kolem Vrbenské a Husova kolonie, atraktivní je i místo pod dálnicí směrem ke hřbitovu v Mladém. Už nyní se tam staví nové bydlení a vyroste tam retail park. Tato část města může do budoucna zažít doslova stavební boom.