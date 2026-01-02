Soud zrušil část územního plánu v Lipně nad Vltavou. Žalobu podal podnikatel

  9:22
Lipensko je pro developery stále těsnější. Ukazuje to spor v obci Lipno nad Vltavou, který v listopadu řešil krajský soud. Zrušil část územního plánu předloni schválenou zastupiteli. Důvodem jsou nestejná pravidla pro novou zástavbu. Pro některé vlastníky pozemků jsou výhodné a pro jiné diskriminační.
V Lipně nad Vltavou je několik rekreačních komplexů a řada penzionů. Nová ubytovací zařízení se v obci dál stavějí. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Soud se zabýval jednou lokalitou, kritici však tvrdí, že podobných nesrovnalostí je v územním plánu obce víc. „Panují tu poměry jako za feudalismu,“ uvedl žalobce Olexandr Makovetskyi.

Muž žije na Lipensku dlouhé roky a je majitelem Rezidence Club Canada v centru obce. Napadl změnu části územního plánu žádostí o přezkum a nakonec i soudně. Tvrdí, že přes jeho námitky i změna dovoluje na sousedním pozemku větší plošnou zastavěnost a výšku budov, zatímco jeho stále omezuje.

Válka podnikatelů na Lipně míří k soudu. Územní plán je účelový, tvrdí kritici

Vadí mu, že budoucí apartmány projektu Korzo Lipno budou zastiňovat jeho objekt a rušit výhled na jezero. Příslušnou změnu územního plánu krajský úřad v přezkumném řízení zrušil. Pozemky leží v centrální části obce.

Za novým projektem Korzo Lipno stojí budějovičtí podnikatelé tvořící korporaci. Část tohoto sídliště s apartmány už stojí. Firma je nabízí k pronájmu nebo prodeji jako investiční byty.

Podle rozsudku krajského soudu byla žaloba na změnu územního plánu č. 5 důvodná. Její autor se podle soudu jednak dostatečně nevypořádal s námitkami veřejnosti a nakonec schválil dokument, který zasahuje do vlastnických práv žalobce.

Soud konstatoval, že důvodem podobných sporů je v této intenzivně se rozvíjející obci snaha o zvyšování zastavitelnosti pozemků. Jde o největší rekreační oblasti kraje. Obci uložil soud zaplatit náklady řízení ve výši 17 269 korun.

Obec se v procesu hájila tím, že žalobce získal pozemek v roce 2015 a byl už v začátku s regulací zastavitelnosti seznámený. Ta zůstala i po změně územního plánu 35 procent. Majitel sousedního pozemku, firma Xara, má naopak nově zastavitelnost 75 procent. Obec ji zvýhodnila, protože chce stavět na místě bývalé uhelné kotelny v takzvaném brownfieldu.

Odborníci i chataři založili spolek bojující proti zástavbě Lipenska

Tyto argumenty soud neuznal. Proti rozsudku je možné podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. Na dotaz, zda takový opravný prostředek obec využije, nedostala redakce MF DNES odpověď. Místostarosta Pavel Macák odkázal na starostu Zdeňka Zídka, ten ale na telefonické, e-mailové ani SMS dotazy nereagoval.

Podle Makovetského nejsou takové poměry v obci ojedinělé. Ministerstvo životního prostředí nedávno písemně upozornil na černou stavbu, která vzniká na obecním pozemku rovněž v centrální části. Kromě už vybudovaných základů na ní pokračuje nepovolené kácení stromů. Odbor životního prostředí českokrumlovského městského úřadu k tomu potvrdil, že povolení ke kácení nevydal a ani nezahájil v tomto směru správní řízení. Dokument má MF DNES k dispozici.

