Jednání o územním plánu utnuli zastupitelé Budějovic dřív, než začalo

Zmatky, vady, chaos. Tak hodnotí někteří českobudějovičtí zastupitelé práce na novém územním plánu města. Po třech letech od jeho zadání má tento nekonečný příběh další smutnou epizodu. V pondělí se měli zastupitelé na mimořádném zasedání vyjádřit, zda pozdější doplněk k plánu je v souladu se zadáním a zda souhlasí s pokračováním na jeho tvorbě.

Jenže schůze skončila fiaskem. Velká část přítomných se zdržela hlasování o programu jednání a tím ho skrečovala. Skoro stotisícové město se dál rozvíjí podle starého územního plánu z roku 2000.

Hlavní problémy se týkají rozporů mezi zhotovitelem plánu a radními města, kteří chtějí do zadání zakomponovat dodatečně vypracovanou studii nazvanou ČB.Smart Green City, jež řeší rozvoj východní části města za kolejemi. Studii zaplatila městská teplárna, která chce v této lokalitě vybudovat spalovnu odpadů ZEVO.

Radní navíc chtějí uložit zhotoviteli plánu, jímž je Institut regionálních informací (IRI), více než milionovou pokutu za to, že neodevzdal dílo včas. „Zakázku nazvanou Návrh územního plánu jsme dodali v termínu, penále odmítáme,“ opakuje jednatelka IRI Milada Kadlecová.

Radní se chytili do vlastních sítí, říká opozice

Opoziční zastupitelé mají dojem, že spor o důležitý dokument se týká vyloženě jen radních a IRI a že vedení města chce zastupitele do sporu zatáhnout na poslední chvíli. „Radní na nás chtějí hodit něco, co při zadávání a tvorbě územního plánu opomněli. Někteří se chytili do vlastních sítí a teď nevědí, jak z toho ven,“ myslí si bývalý radní František Konečný (nezařazený, dříve ANO).

Podobný názor mají další zastupitelé, kteří odmítli hlasovat o programu. Proces pořizování územního plánu již kritizovali vloni v prosinci, kdy práce na něm přerušili právě kvůli nejasnostem v procesu.

„Od počátku jsou v něm vady, které nechceme podporovat. Podobné nedostatky měl i předchozí a zrušený aktualizovaný územní plán. Nebudeme podporovat něco, co může někdo opět napadnout. Chceme, aby město mělo kvalitní územní plán i s novou studií ČB.Smart Green City a je nám z celého vývoje smutno,“ sdělila za zastupitelský klub Pirátů jeho lídryně do podzimních komunálních voleb Zuzana Kudláčková.

Podle opozičních zastupitelů je velké štěstí, že novela stavebního zákona posunuje lhůtu do konečného schválení územního plánu až na konec roku 2028, takže celý balík chyb kolem jeho schvalování dopadne až na nové zastupitele.

Někteří odborníci na architekturu a územní plánování tvrdí, že vedení města dělalo od počátku zakázky chyby. Tou první bylo, že ve výběrovém řízení zvolili firmu s podezřele malými finančními nároky. Další, že rada města do podkladů pro zakázku dodala v průběhu prací nové požadavky, neschválené zastupiteli.

Oslovení znalci našli podle Thomy shodu

Vznikl problém, zda nové podklady ke studii ČB.Smart Green City nejsou v rozporu s původním zadáním. Studie vypracovaná ateliérem A8000 řeší budoucí rozvoj východu města včetně spalovny, nádraží a bydlení.

Podle prvního náměstka primátora Juraje Thomy (Občané pro Budějovice) se k otázce, zda studie je v souladu s původním zadáním územního plánu, vyjadřovali tři znalci a našli shodu.

Jenže ani podle důvodové zprávy k jednání zastupitelů není stanovisko znalců jednoznačné, na což někteří zastupitelé upozorňují. Například znalec Radek Boček k tomu píše, že u části problematického „zeleného města“, které bude lokalitou pro podnikání, nemůže konstatovat, že tento záměr je v souladu se zadáním zakázky.

Radní navíc přípravu územního plánu rozdělili na dvě etapy, a když zhotovitel dodal v termínu původní verzi zakázky, odmítli ji jako neúplnou. Protože nedošlo k řádnému předání druhé etapy, zhotovitel se podle radních nachází v prodlení a je povinen uhradit městu 8 349 korun za každý další den, vysvětlují radní.

„Splnili jsme požadavek zastupitelů do konce letošního dubna předložit znalecké posudky k dodatkům plánu. Program jednání ale neschválili a budou zřejmě celý proces zdržovat až k novým komunálním volbám. Na dalším postupu se dohodneme v radě,“ řekl Thoma.