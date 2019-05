Územní plán Budějovic patrně připraví firma, kterou radní dříve odmítli

Tanci kolem propasti se podobá snaha o vytvoření nového územního plánu krajského města. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) totiž 24. dubna zrušil rozhodnutí českobudějovických radních, kteří na přelomu roku anulovali soutěž na zhotovitele tohoto dokumentu, a tím vyřadili i jejího vítěze - brněnský Institut regionálních informací.

Zpráva je to o to horší, že Budějovice musí dokončit nový územní plán do konce roku 2022. Na jeho zpracování zbývá málo času. Ten předchozí územní plán, takzvaně aktualizovaný, jim zase zrušil krajský úřad.

Podle ÚOHS zadavatel výběrového řízení na zhotovitele územního plánu, tedy město České Budějovice, dostatečně nezdůvodnil zrušení výběrové soutěže.

„Uváděné pochybnosti o správném nastavení zadávacích podmínek není možno považovat za důvody hodné zvláštního zřetele, pro které je možno zadávací řízení zrušit,“ vysvětlil mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

Co to znamená? Podle některých odborníků jen další nejistotu, jestli se město konečně dočká dobře zpracovaného územního plánu. Soutěž na jeho zhotovení loni vyhrála poměrně málo známá brněnská firma Institut regionálních informací. Ze čtyř uchazečů nabídla nejnižší cenu 8,2 milionu korun a hodnoticí komise vítěze doporučila.

Vedení města přitom počítalo s cenou až dvojnásobnou. „Spolupracovat s vítězem, který nabídl nejhorší reference a nejnižší cenu, není dobrý nápad,“ prohlásil předseda komise pro architekturu a územní rozvoj města architekt Miroslav Vodák.

Podle něj byla na začátku špatně vypsaná veřejná zakázka a na konci absurdní rozhodnutí ÚOHS. Díky tomu, že se město nebránilo a nepodalo rozklad, je nyní rozhodnutí pravomocné.

Podobně jako další českobudějovičtí architekti i Vodák varuje, že město se může dostat do velkých problémů, které půjdou jen těžko napravit. Územní plán se totiž tvoří na období nejméně jedné generace a řeší na tuto dobu také důležité stavby, jako jsou silnice a dálnice.

Podezřelá je podle místních odborníků i nízká cena za zhotovení plánu. Šetřit se může hlavně na veřejných projednáváních dokumentu. V tom byl problém už při předchozím tvoření aktualizovaného územního plánu, který přezkum označil za zmetek.

Máme dostatečné zkušenosti, tvrdí jednatelka firmy

Naopak potvrzení výsledků soutěže potěšilo jednatelku vítězného Institutu regionálních informací Miladu Kadlecovou.

„Na práci na zhotovení územního plánu pro Budějovice jsme připraveni a těšíme se na ni. Máme pro ni dostatečné zkušenosti. Námi nabídnutá částka zahrnuje jedno veřejné projednávání, v případě dalších už půjde o vícepráce,“ podotkla Kadlecová.

Ačkoliv firma má na svém profilu seznam dokončených územních plánů vesměs pro menší města a obce, což jí vyčítali budějovičtí radní, podle Kadlecové už dělala úpravy územního plánu třeba pro Teplice, které jsou počtem obyvatel srovnatelné s Budějovicemi.

Rozhodnutím ÚOHS se budou příští týden zabývat budějovičtí radní. Stejní politici, kteří soutěž zrušili kvůli nedůvěře k jejímu vítězi. „Můj osobní názor je žádný odpor proti němu nepodávat a realitu přijmout,“ uvedl náměstek primátora Ivo Moravec (OPB).

Do tísně kolem územního plánu se město dostalo po roce 2015, kdy jeho zastupitelé schválili místo nového dokumentu úpravy starého. Za jeho aktualizaci zaplatila radnice čtyři miliony korun. Po jeho zrušení platí starý územní plán z roku 2000, který v roce 2024 končí.