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Tisíc připomínek k budoucí podobě Českých Budějovic. Obyvatelé řeší územní plán

Lukáš Marek
  12:47
České Budějovice pohledem z balónu

České Budějovice pohledem z balónu | foto: Petr Lundák, MF DNES

V KD Slavie se konalo projednání návrhu nového územního plánu Českých...
V KD Slavie se konalo projednání návrhu nového územního plánu Českých...
V KD Slavie se konalo projednání návrhu nového územního plánu Českých...
V KD Slavie se konalo projednání návrhu nového územního plánu Českých...
28 fotografií
Nový územní plán bude České Budějovice formovat další desítky let. Obyvatelé mají velký zájem zasahovat do jeho podoby. Řešit se budou třeba připomínky České tábornické unie, která má obavy o budoucnost srubových kluboven v Pasovské ulici na okraji Stromovky. Tam je také jedna z nejvzácnějších parcel v majetku města, která je nyní loukou s několika stromy. Občany hodně zajímají i dopravní stavby a zeleň.

Jednu šanci už dostali. A budou mít další. O přípravu nového územního plánu je v Českých Budějovicích pořádný zájem. V první polovině července skončil termín pro připomínkování jeho návrhu. „Obyvatelé poslali bezmála tisíc podnětů,“ potvrdil náměstek primátorky Lubomír Bureš (Naše Česko).

Číslo jasně ukazuje, že budoucnost krajského města je pro řadu obyvatel zásadní. Přitom se návrh plánu a obsáhlý dokument může zdát na první pohled příliš složitý nebo nudný. Jen část s odůvodněním pro společné jednání má 270 stran. Stovky lidí to přesto nijak neodradilo.

Hraje se třeba o to, kde bude kolik zeleně, kde se naopak budou moci stavět bytové domy nebo nové silnice. Suché Vrbné, Složiště, Mladé, prostor za kolejemi, plochy za univerzitou i na okraji Stromovky. I to vše řeší územní plán.

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Ten starý z roku 2000 už neodpovídá současným požadavkům. Nový by měl platit od konce roku 2028. Někteří obyvatelé měli pocit, že na připomínkování nebylo dost času a zvolený termín na začátku letních prázdnin je nevhodný. I ti by měli ještě dostat šanci se ozvat. V zimě se uskuteční další veřejné jednání.

„Teď se bude každá připomínka vyhodnocovat. Některé z nich formálně neprojdou, protože ani s územním plánem nesouvisí, ale vše se samozřejmě důkladně posoudí,“ pokračoval náměstek Bureš, který má na radnici na starosti územní rozvoj.

Koridor U Špačků už odmítli

Potvrdil, že nejčastěji se opakují témata, o kterých se mluvilo už na červnovém veřejném projednání, nebo už týdny předtím. To znamená například lokalita U Špačků poblíž Malše na jihu města. Tam si obyvatelé všimli, že je v návrhu vyznačený koridor, který by umožnil stavbu silnice. I samo vedení Budějovic zmínilo, že požádalo o jeho vyjmutí. Podpisy pod peticí proti záměru mezitím přibývaly po stovkách.

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I tak ale Jan Šíma ze Studia MAP, které je jedním ze zpracovatelů nového plánu, cítil, že třeba zmíněné veřejné jednání bylo klidné a věcné. „Z menších obcí mám zkušenosti, že to může být mnohem vyhrocenější. Budějovice naopak vybočovaly v tom, že se některé věci řešily už předem a objevily se v novinách. Přitom jsme se třeba předtím mohli sejít na společné schůzce a vše společně probrat,“ poznamenal Šíma.

První pokus skončil fiaskem

To opoziční zastupitel Martin Novotný (Piráti) to vnímá ještě trochu jinak. Podle něj mohlo město samo některá témata předem otevřít a předejít tak problémům v komunikaci. „Nabízelo se to třeba právě u lokality U Špačků, kde bylo vedení radnice také proti,“ zmínil. Jinak ho ale potěšilo, jakou má celý proces propagaci, jaký je o něj zájem a jakým způsobem se vybírali zpracovatelé.

České Budějovice pohledem z balónu
V KD Slavie se konalo projednání návrhu nového územního plánu Českých Budějovic. (25. června 2026)
V KD Slavie se konalo projednání návrhu nového územního plánu Českých Budějovic. (25. června 2026)
V KD Slavie se konalo projednání návrhu nového územního plánu Českých Budějovic. (25. června 2026)
28 fotografií

Není to totiž první pokus o nový územní plán. Ten skončil úplným fiaskem. Nejdříve na něm pracoval Institut pro regionální informace. A ještě na začátku roku 2023 hrozil městu žalobou. Stěžoval si na radnici, že dodala pozdě podklady pro vypracování projektu.

Za následné zpoždění pak naopak radnice firmě naúčtovala milionové penále. Nakonec vše skončilo bez soudu, došlo k odstoupení od smlouvy a vyrovnání všech závazků. Nyní plán pro České Budějovice zpracovává tým, který tvoří Studio MAP z Budějovic, Pavel Hnilička Architects + Planners z Prahy a Omgeving z Belgie.

Občané dostanou další šanci

Teď potrvá několik měsíců vypořádávání připomínek. Mezi nimi se budou posuzovat třeba připomínky České tábornické unie, která má obavy o budoucnost srubových kluboven v Pasovské ulici na okraji Stromovky. Unie žádá, aby nový plán neumožňoval bytovou výstavbu, a to buď vůbec, nebo nanejvýš v rozsahu „byt správce, služební byty, byty zvláštního určení“. Opozice se zase třeba snaží prosadit, aby se nemohly stavět bytové domy u sídliště Máj blíže k vzácné lokalitě Vávrovských rybníků.

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Jasno by mělo být podle harmonogramu někdy v lednu či únoru 2027, kdy by se zároveň uskutečnilo druhé veřejné projednání. V tu chvíli bude jasné, jak se pořizovatel k připomínkám staví. Obyvatelé se pak budou moci znovu vyjádřit. Následovat bude dlouhý proces schvalování a zastupitelé by měli svými hlasy uvést nový územní plán v život na konci roku

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