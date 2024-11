Rýsuje se nový územní plán Budějovic. Nahradí přes dvacet let starý dokument

V soutěžním dialogu na zpracování nového územního plánu zvítězila skupina složená ze zástupců tří kanceláří. Jsou to budějovické Studio MAP, Pavel Hnilička Architects + Planners z Prahy a Omgeving z Belgie.

„Zaměříme se nejen na udržitelný rozvoj a strategii patnáctiminutového města, aby bylo vše potřebné v docházkové vzdálenosti bez bariér, ale také na jeho odolnost vůči změnám klimatu. To vše při zachování jeho přírodního, krajinného i kulturního bohatství,“ komentoval architekt Pavel Hnilička.

Nový územní plán bude klíčovým dokumentem, který definuje budoucí dynamický rozvoj Budějovic na několik dalších desetiletí. Zohlední jak udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí, tak i růst města, jeho infrastruktury a dopravní dostupnosti. Velkou roli bude hrát i otázka dostupného bydlení, veřejného prostoru a zeleně.

Náklady na zpracování, které zahrnují i odborná stanoviska odpovědných orgánů nebo projednávání za účasti veřejnosti, mají být necelých 40 milionů korun. Finální podobu by měli projednat zastupitelé v listopadu 2028.

„Je to klíčový dokument pro dlouhodobý rozvoj našeho města. Pevně věřím, že zhotovitel odvede dobrou práci, která povede k dalšímu rozvoji Budějovic,“ zdůraznila primátorka Dagmar Škodová Parmová.

Krajské město s přípravou nového územního plánu dlouhodobě bojuje. Dosud se řídí dokumentem z roku 2000. Předchozí pokusy o jeho inovaci byly neúspěšné, ten poslední málem vyústil v soudní spor. Zastaralý dokument řeší město jeho dílčími změnami. Za více než 20 let jich zastupitelé schválili už sto.

Nové čtvrti pro 38 tisíc lidí

Zadání, z něhož bude nový zpracovatel územního plánu vycházet, řeší ve městě řadu lokalit. Snad největší pozornost se upíná na projekt 21 Smart Green City. V prostoru mezi vlakovým nádražím, Novým Vrátem a Hodějovicemi mají vyrůst nové čtvrti až pro 38 tisíc lidí. Na žádost teplárny zhotovil studii na rozvoj území ateliér A8000. Místa kolem Dubičného potoka a Vrbenské ulice tvoří brownfieldy, které je třeba zhodnotit.

Nový zpracovatel má pro Budějovice řešit možnost vzniku výškových budov s ohledem na to, aby nenarušily pohled na historické dominanty. Dále se má zabývat dalšími mosty přes řeky nebo prověřením možnosti zástavby levého břehu Vltavy, území při Litvínovické ulici směrem ke Stromovce a lokalit, jako je třeba Suchomel. V okrajových oblastech, jako jsou například Haklovy Dvory, si město přeje individuální zástavbu a plochy pro zahrádky, sport a rekreaci.

„Není tam nic, co by mě překvapilo. Existující parky zůstanou z většiny zachované. A podle prvního schématu se zdá, že nevznikne Jižní spojka u Malého jezu. Není tam zakreslená komunikace, kterou občané v minulosti odmítali. Za Piráty můžu říct, že jsme rádi za soutěžní dialog. Byl to správný postup,“ pochválil opoziční zastupitel Martin Novotný (Piráti).

Náměstek primátorky pro dopravu či právě i územní plán Lubomír Bureš (ODS) potvrdil, že nový zpracovatelský tým může využít již hotové podklady, které vytvořila předchozí firma. „Bylo to součástí naší mimosoudní dohody,“ poznamenal Bureš.

Na plánu pracoval Institut pro regionální informace (IRI). Ten ještě na začátku roku 2023 hrozil městu žalobou. IRI si stěžoval na město, že mu dodalo pozdě podklady pro vypracování projektu, za následné zpoždění firmy pak naopak radnice firmě naúčtovala milionové penále. Nakonec se ale vše povedlo dojednat bez soudního sporu a došlo k odstoupení od smlouvy a vyrovnání všech závazků.