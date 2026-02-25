Zavřená ulice u nemocnice i dva zbourané mosty. Budějovice čeká dopravní šílenství

Řidiči v Českých Budějovicích by si měli dobře zapamatovat termín 7. dubna. V ten den totiž přestane fungovat část městského okruhu v Mánesově ulici kvůli stavbě nového mostu přes Malši. Vytíženou Mánesovu navíc čeká další omezení ještě kolem firmy KOH-I-NOOR. Několik měsíců bude zavřená také Pražská u křižovatky se Strakonickou a ulice B. Němcové u nemocnice.
Most je součástí zásadního dopravního městského okruhu.

Úprav se dočká i okolí mostu.
První týdny uzavírek budou nejsložitější, než si motoristé najdou ty nejvhodnější objízdné trasy. Řidiči v krajském městě tak mohou očekávat dlouhé kolony a velké zdržení především na Senovážném náměstí a v Lidické či Žižkově třídě, ucpané nejspíš budou i Sady a další místa.

Chystá se proto mimo jiné úprava semaforů na 23 z celkového počtu 53 křižovatek se světelnou signalizací.

Protože České Budějovice čekají od dubna tak zásadní dopravní omezení, vedení radnice se oproti plánům rozhodlo naopak jednu silnici otevřít. Auta se tak rovněž 7. dubna vrátí do Rudolfovské třídy mezi Sady a viadukt.

Přehled uzavírek v ČB v roce 2026

  • Mánesova: most Kosmonautů
    7. 4. – 30. 11.
  • Mánesova: úsek Lidická – B. Němcové 7. 4. – 30. 11. (zúžení do jednoho pruhu v každém směru)
  • F. A. Gerstnera
    7. 4. – 28. 4.
  • B. Němcové, 1. etapa
    4/2026 – 12/2026
  • Branišovská, 2. etapa
    20. 3. – 9. 11.
  • Pražská, most přes Dobrovodský potok
    13. 4. – 30. 9.
  • Silnice I/3, Planá u ČB
    23. 3. – 30.11.

Dlouhodobě je uzavřená také Nemanická v Kněžských Dvorech, kde omezení potrvá až do léta 2028.
Letos se zavře také Zátkovo nábřeží v centru Budějovic, kde se staví nová náplavka, uzavírka tam potrvá do listopadu 2027. Toto místo nemá na provoz ve městě prakticky žádný vliv.

„Sice už jsme vysoutěžili zhotovitele na další část rekonstrukce, ale o rok ji odložíme. Tím, že se řidiči nedostanou ven z města ani po Pražské, rozhodli jsme se uvolnit tento výjezd,“ vysvětlil náměstek primátorky pro investice Petr Maroš.

Nejzásadnější omezení určitě způsobí bourání starého mostu Kosmonautů a usazení nového. Je součásti městského okruhu v Mánesově ulici. Uzavírka tam má trvat od 7. dubna do 30. listopadu 2026. „Ovšem už 16. března tam bude zúžení o jeden jízdní pruh a zavřené budou také stezky pod mostem,“ upřesnil náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš.

Právě zmíněné stezky patří mezi páteřní pro českobudějovické cyklisty. „Náhradní trasu navrhujeme Dukelskou ulicí. Zčásti je tam ale nyní pouze jednosměrný provoz. Pro cyklisty ho chceme nechat povolit v obou směrech,“ zdůraznil Bureš. Právě o návrzích objízdných tras ještě není definitivně rozhodnuto, vše musí ještě posvětit odbor dopravy s policií.

Osobní auta by například měla mít dočasně povolené jezdit přes nedaleký Modrý most v Havlíčkově kolonii i mezi 22. a 6. hodinou.

Protože nebude možné jezdit naplno přes Mánesovu, rozhodlo se město, že se pustí do rekonstrukce silnice a především nechá vyměnit kanalizaci hned opodál. Omezení tak bude v Mánesově také kolem KOH-I-NOORu. Opět od 7. dubna do 30. listopadu.

„Zástupci společnosti Čevak už několik let důrazně upozorňují, že je stav tamní kanalizace opravdu kritický. Takže to takhle spojíme,“ vysvětlil Maroš. Práce budou podle něj poměrně náročné, protože tam vede jedno z největších potrubí ve městě a usazené je hodně hluboko.

Odklady v Pražské končí

Dopady na provoz bude mít určitě i rekonstrukce menšího mostu na Pražské třídě, hned u rušné křižovatky se Strakonickou. Ředitelství silnic ji tam plánuje dlouhé roky, ale několikrát ji muselo odložit kvůli jiným akcím, které omezovaly provoz. Letos už se do prací pustí. Úplná uzavírka je tam naplánovaná od 13. dubna do 30. září.

Stavba mostu na půl roku přetne vytížený městský okruh v Českých Budějovicích

Auta či autobusy budou moci jet po objízdné trase přes tamní obchodní zónu a kolem Budvaru, další zvolí objížďku po nedaleké ulici Generála Píky.

Tím ale výčet uzavírek ještě stále nekončí. Od dubna do prosince čeká rekonstrukce ulici B. Němcové od parkoviště u nemocnice směrem k Papírenské. „Vjezd na parkoviště zůstane zachovaný, to byla jedna z podmínek,“ upozornil Bureš.

Pod letištěm pouze kyvadlově

Pokračovat bude také rekonstrukce Branišovské ulice ve Čtyřech Dvorech, kde se začne pracovat už 20. března a hotovo má být začátkem listopadu. Pro autobusy tam zůstane kyvadlový provoz, auta pojedou po objížďce ulicí O. Nedbala. A jen na několik týdnů (7. až 28. dubna) zůstane zavřená ulice F. A. Gerstnera v centru Budějovic u zimního stadionu, kde se bude pokládat nový asfalt.

Rudolfovská třída v Budějovicích zůstane zavřená déle, oprava se komplikuje

Dopady na provoz pak ale může mít i stavba křižovatky u letiště v Plané na výpadovce na Krumlov. Tam bude od 23. března do konce listopadu pouze kyvadlový provoz z důvodu stavby nové křižovatky.

Zavřená ulice u nemocnice i dva zbourané mosty. Budějovice čeká dopravní šílenství

Most je součástí zásadního dopravního městského okruhu.

