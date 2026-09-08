Na Lipně se potopila plachetnice, zasahují hasiči i potápěči s barokomorou

Proč se loď potopila, zatím není známé. Hasiči ale v úterý ráno oznámili, že vyrážejí k zásahu, protože musí vyřešit únik provozních kapalin.
Na místě byla nejdříve pouze jednotka z nedalekého Frymburka, právě ta zjistila, že je v lodi kanystr s naftou, který bude potřeba co nejdříve vytáhnout z vody.
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„Velitel zásahu si proto na místo vyžádal potápěče na instalaci takzvaných sorpčních hadů a také vylovení kanystru,“ upřesnila mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
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Za kolegy z Frymburka tak vyjely také jednotky z Krumlova a Budějovic. Na místě nyní zásah pokračuje a není jasné, jak dlouho potrvá, ani to, zda budou nakonec hasiči pomáhat i s vytažením plachetnice, nebo si to už bude muset majitel plavidla zajistit sám.
Loď je pod vodou nedaleko osad Lojzovy Paseky a Větrník.
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27. srpna 2026