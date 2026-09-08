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Na Lipně se potopila plachetnice, zasahují hasiči i potápěči s barokomorou

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  10:10
Potopená plachetnice v Lipně.

Potopená plachetnice v Lipně. | foto: HZS Jihočeského kraje

Nedostatek vody řeší dlouhodobě i lipenská přehrada na jihu Čech. Například...
Nedostatek vody řeší dlouhodobě i lipenská přehrada na jihu Čech. Například...
Nedostatek vody řeší dlouhodobě i lipenská přehrada na jihu Čech. Například...
Nedostatek vody řeší dlouhodobě i lipenská přehrada na jihu Čech. Například...
19 fotografií
Hasiči z Českých Budějovic, České Krumlova a Frymburka museli dnes ráno vyrazit na Lipno, kde se potopila plachetnice a hrozil tam únik nafty do vody. Velitel zásahu proto na místo povolal i potápěče s barokomorou.

Proč se loď potopila, zatím není známé. Hasiči ale v úterý ráno oznámili, že vyrážejí k zásahu, protože musí vyřešit únik provozních kapalin.

Na místě byla nejdříve pouze jednotka z nedalekého Frymburka, právě ta zjistila, že je v lodi kanystr s naftou, který bude potřeba co nejdříve vytáhnout z vody.

Lipno se potýká s nedostatkem vody

Nedostatek vody řeší dlouhodobě i lipenská přehrada na jihu Čech. Například přívozu v Horní Plané chybí do úplného zastavení provozu ještě úbytek jen 15 centimetrů vody. Na snímku je Dolní Vltavice a její přívoz. (26.8.2026)
Nedostatek vody řeší dlouhodobě i lipenská přehrada na jihu Čech. Například přívozu v Horní Plané chybí do úplného zastavení provozu ještě úbytek jen 15 centimetrů vody. Na snímku je přístaviště pro lodě v Černé v Pošumaví. (26.8.2026)
Nedostatek vody řeší dlouhodobě i lipenská přehrada na jihu Čech. Například přívozu v Horní Plané chybí do úplného zastavení provozu ještě úbytek jen 15 centimetrů vody. Na snímku je přívoz a odhalené zátoky v Horní Plané. (26.8.2026)
Nedostatek vody řeší dlouhodobě i lipenská přehrada na jihu Čech. Například přívozu v Horní Plané chybí do úplného zastavení provozu ještě úbytek jen 15 centimetrů vody. Na snímku je Dolní Vltavice a její přívoz. (26. 8. 2026)
Nedostatek vody řeší dlouhodobě i lipenská přehrada na jihu Čech. Například přívozu v Horní Plané chybí do úplného zastavení provozu ještě úbytek jen 15 centimetrů vody. Na snímku je přístaviště pro lodě v Černé v Pošumaví.. (26.8.2026)
19 fotografií

„Velitel zásahu si proto na místo vyžádal potápěče na instalaci takzvaných sorpčních hadů a také vylovení kanystru,“ upřesnila mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Lipnem suchou nohou, ostrov splynul s pevninou. Chybí tři metry vody, hlásí lidé

Za kolegy z Frymburka tak vyjely také jednotky z Krumlova a Budějovic. Na místě nyní zásah pokračuje a není jasné, jak dlouho potrvá, ani to, zda budou nakonec hasiči pomáhat i s vytažením plachetnice, nebo si to už bude muset majitel plavidla zajistit sám.

Loď je pod vodou nedaleko osad Lojzovy Paseky a Větrník.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

27. srpna 2026
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