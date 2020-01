Recidivista hrozil lidem uříznutím hlavy, žalobce pro něj nežádá vazbu

13:30 , aktualizováno 13:30

Až na pět let může jít do vězení muž ze Znojma, který v prvních hodinách nového roku hrozil smrtí obyvatelům bytovky na Jindřichohradecku. S nožem v ruce se dobýval do bytu ženy a muže, který útočníkovi otevřel. Pětadvacetkrát trestaný recidivista pak oba napadl.