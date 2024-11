Agresivní muž utíkal s půlkou chleba. Prodavač a jeho žena schytali rány i kopance

Problémový zákazník přišel do prodejny na Budějovickém předměstí v Písku v neděli dopoledne. Uvnitř se začal chovat bezdůvodně agresivně. Nejprve strkal do jiného zákazníka a tahal mu kapuci jeho mikiny přes hlavu. Poté ho udeřil, až napadený zavrávoral a upadl na podlahu. Na zemi do něho ještě kopl.

Následně si vzal z chladicího boxu nápoj a rovnou se napil. V regálu s pečivem si vybral půlku chleba a z obchodu bez zaplacení odešel.

Prodejce za dvaatřicetiletým mužem vyběhl a upozorňoval ho, že má za zboží zaplatit. „Následoval okamžitý úder a agresivní napadání. Násilník fyzicky zaútočil i na manželku obchodníka, která mu vyběhla na ulici pomoct. Oba opakovaně napadal údery i kopy. Muže bil i poté, co ležel otřesený na chodníku,“ upřesnila písecká policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová.

K incidentu okamžitě vyjeli písečtí policisté, kteří podezřelého muže zadrželi. Při zákroku se stále choval agresivně. Skončil v policejní cele.

Na místo přijeli i zdravotníci. Napadeného prodejce převezli do nemocnice, kde je se zraněními hospitalizovaný.

„Případ si převzali kriminalisté a dál ho řeší jako podezření ze spáchání zločinu těžké ublížení na zdraví a výtržnictví. Vzhledem k závažnosti případu vyšetřovatel podá podnět k návrhu na vzetí muže do vazby,“ uzavřela mluvčí.