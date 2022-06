Ukrajinců už přichází na jih Čech méně, ze stovek denně jsou jen desítky

I přesto, že nápor postupně zvolnil, ubytovací kapacity jsou ve většině jihočeských měst stále plné. Už před časem se uvažovalo o vybudování nouzových stanových městeček či provizorních lůžek v tělocvičnách. V úvahu připadalo k těmto účelům využít také českobudějovické výstaviště. K takovým krokům se ale podle vedoucí krajského odboru krizového řízení Marty Spálenkové kraj nemusel uchýlit.

„Rezervy ještě máme. V létě to ale bude horší. Budeme rádi, když ubytujeme ty, kteří budou muset opustit například penziony. I na to jsme mysleli a pro tyto případy nechali volné státní ubytovací rezervy. Do nich tedy nyní začínáme klienty přesouvat,“ přibližuje Spálenková.

Od začátku provozu se v krajském asistenčním centru zaregistrovalo přibližně 15 500 Ukrajinců. „Číslo nám ale neřekne přesný počet nově příchozích. Počítali se do toho i lidé, kteří si měnili například pracovní víza. Nemůžeme z toho usoudit ani počet lidí, kteří na jihu Čech zůstali. Fakt, že se zde registrují, neznamená, že zde zůstanou. Stejně tak k nám mohou přijít Ukrajinci, kteří se přihlásili na jiném místě republiky,“ upozorňuje Spálenková.

Jihočeský kraj zatím neuvažuje o tom, že by provoz centra ukončil. Existovaly ale úvahy, že by se přesunulo do Budějovic. „Nenašlo se ale vhodné zázemí, kde by byla dostatečná kapacita včetně lůžek pro uprchlíky, kteří přijdou v noci a mohou se tam vyspat. Proto zůstáváme nadále na letišti,“ říká Vendula Matějů, mluvčí jihočeských hasičů, kteří mají centrum na starosti.

Komplikace radní řešili i koncem května

Kapacity volných bytů pro uprchlíky byly například v Písku plné již koncem března. Další komplikace museli radní řešit koncem května. V bývalém internátě v Sovově ulici našlo azyl přibližně padesát lidí. To bylo ale jen dočasné řešení. Nyní firma musí začít s opravami budovy. V budoucnu se má totiž změnit na pobytové zařízení pro seniory.

„Pro všechny už jsme našli náhradní bydlení. Byty pro tyto účely poskytli i soukromníci. Spousta žen ale také do města přijela za svými muži, kteří tu pracují. U nich jsme bydlení nemuseli řešit, a tak neznáme přesné počty,“ přibližuje mluvčí Písku Petra Měšťanová. Zájem o byty je ale podle jejích zkušeností čím dál menší.

„Už se nám i v několika případech stalo, že se nájemníci z bytu odhlásili a vrátili se zpět na Ukrajinu. Naposledy například minulý týden. Na jejich místo tedy přišli jiní zájemci,“ hodnotí Měšťanová.

Stejně tak mluví táborští radní. S nájemníky mají dobré zkušenosti, a tak jim prodloužili smlouvy do konce září. „Byty jsme začali pronajímat na začátku března, nejprve na tři měsíce. První měsíc za symbolickou jednu korunu. Další dva pak za 75 korun za metr čtvereční. To obsáhlo platbu za energie,“ vysvětluje místostarosta Martin Mareda. Většina nájemníků si za tu dobu našla práci, a jsou tak schopní v bytech zůstat.

V Táboře chystají jazykové kurzy

Od teď budou tedy platit stejné nájemné, které je vypočítané pro osoby s těžkou životní situací. To je 45 korun za metr čtvereční. „Zároveň už budou mít na sebe napsané také smlouvy s dodavateli energií,“ dodává Mareda. Obvyklé nájemné je v Táboře přibližně 60 korun za metr čtvereční.

Starosta města Štěpán Pavlík si cení také toho, že na webových stránkách Pomoc Ukrajině Tábor je podle statistik nejvíce navštěvovaná oblast inzerátů pracovních příležitostí. Z toho vyplývá, že lidé mají zájem o začlenění do společnosti. Dobře spolupracují také firmy, které nabídky aktualizují.

Při hledání práce je často velkou komplikací jazyková bariéra. Táborská městská knihovna myslela i na tento problém. „Pořádá pro zájemce kurzy češtiny, po kterých je velká poptávka. V létě tedy uspořádáme dva týdenní prázdninové kurzy. Každý pro 20 zájemců. Náklady budou přibližně 130 tisíc korun. K tomu, aby dospělí měli kam umístit své děti, připravujeme také příměstské tábory. Tam jsou náklady téměř stejné,“ vyjmenoval starosta.

Vysokou zaměstnanost hlásí rovněž v Českých Budějovicích. „Ubytovali jsme celkem 87 osob. V současné době z nich pracuje přibližně polovina. Musíme ale brát v úvahu, že část ubytovaných jsou senioři nebo maminky na mateřské dovolené,“ popisuje náměstek primátora Tomáš Bouzek. Volné jsou ještě dva městské byty. Zájemci o ně jsou pouze v jednotkách.