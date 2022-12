Vorařství má na jihu Čech dlouhou tradici, nyní je na seznamu UNESCO

Vorařství je už osmou položkou Česka na tomto seznamu UNESCO. V Čechách mělo dlouholetou tradici a patřilo mezi uznávaná, ale i nebezpečná povolání. Vory ze svázaných kmenů stromů sloužily nejen k dopravě dřeva, ale i soli, medu, kamene, písku, uhlí, sýrů z Třeboňska, piva z Budějovic nebo skleněných výrobků z Vimperka.

Označení vorař vzniklo až v 50. letech minulého století. Správně se členům posádky říkalo plavci a vor se nazýval vorový pramen.

První doložená písemná zpráva o voroplavbě na Vltavě je z roku 1316. Pohromou pro ni byla podle spolku Vltavan Čechy, který se stará o udržení tradice, první světová válka. Většina plavců musela narukovat, těžba dřeva poklesla a nebyl o ni ani dostatečný zájem. „Po válce již nenabyla toho významu, jaký měla dříve. Postupně tento způsob přepravy vytlačil rozvoj železnice a definitivně ho ukončila výstavba Vltavské kaskády.

Můžete složit zkoušky na voraře

Cílem seznamu UNESCO je odrážet rozmanitost nemateriálního dědictví lidstva a také přitáhnout pozornost k lety prověřeným dovednostem. V tomto případě jde o tradiční znalosti a dovednosti spojené se stavbou vorů a jejich plavením po řekách. K řemeslu patří však i navigace po řece, plavecký slang, písně a různé další zajímavosti. Protože čeští plavci plavili dříví i do Německa, pronikly do oboru počeštěné německé výrazy. Propusti se například dodnes říká šlajsna.

O zapsání na seznam společně usilovali plavci a voraři v Česku a v dalších pěti evropských zemích. „Zápis je pro nás velkým úspěchem. Jde o završení několikaleté práce. Nejprve jsme začali v pěti zemích. Museli jsme vyplnit, co máme společného, a pak rozdíly v jednotlivých zemích. Když už jsme měli téměř hotovo, tak se na poslední chvíli zapsalo ještě Španělsko. Trochu se nám to tedy zkomplikovalo. Dát žádost dohromady nám trvalo tři roky,“ vypráví Jaroslav Camplík, prezident spolku Vltavan Čechy, pod nějž spadá svaz čtyř vltavanských spolků.

Ještě před několika měsíci se zdálo, že budou muset žádost odložit, protože se rychle krátil čas. „Místo jednou měsíčně jsme se tedy museli scházet dvakrát za týden. A nakonec se nám to podařilo. Stálo to ale velké úsilí,“ uvědomuje si Camplík. Zároveň doplnil, že vorařství je zapsané také do národního kvalifikačního katalogu. „To znamená, že když budete chtít, může se z vás stát vorař. Zkoušky už složilo prvních jedenáct lidí,“ cení si.

Zpráva potěšila i Hynka Hladíka, plavebního ředitele Schwarzenberského plavebního kanálu a předsedu členského spolku Mezinárodní asociace plavců. „Zabýváme se oživením plavebního kanálu na Šumavě, až desetkrát do roka pořádáme ukázky plavení dříví na českém i rakouském území. Naši plavci nosí vestičky, košile a staré klobouky. Přestože nevážeme vory, bereme to tak, že se nás to týká také,“ komentuje.

Chtějí zapojit více dětí

Důležité je podle něj představit řemeslo veřejnosti a vzdělávat i děti. „Máme projekt Předání znalostí nové generaci. Děti nám například do kanálu vhazují dříví a pomáhají ho vytahovat. Pak dostanou diplom plaveckého učně a učebnici. Letos byla dokončená rekonstrukce Želnavského smyku. Ten je kousek od Nové Pece, kde jsou v létě dětské tábory. Máme tedy šanci, že jim budeme moci práci ukázat, a třeba někdo z nich v budoucnu přijde a zapojí se do naší činnosti,“ věří Hladík.

V Purkarci na Českobudějovicku, kde mají vorařské muzeum, si mladé pomocníky vychovávají. „Sami jsme do spolku nastoupili ještě jako kluci. Před pár lety se nám podařilo nabrat naše děti. Pomáhají při besedách a jsou hodně šikovné. Z toho máme velkou radost,“ doplňuje jednatel spolku Vltavan Purkarec Josef Nachlinger.

Že plavení dřeva bylo na jihu Čech prastarým řemeslem, dokazuje i mnoho dalších odkazů v regionu. Na tradici vorařství a plavby po Vltavě navazuje například naučná Potahová stezka podél řeky v Týně nad Vltavou, která má deset stanovišť a vede po levém břehu řeky proti proudu. Po stopách vorařů se mohou zájemci vydat i do Muzea voroplavby v Českém Krumlově.