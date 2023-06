Umění ve městě nabízí současná témata paralelní vesmír a umělá inteligence

Vidění srdcem na Lannově třídě či Památník neznámé astronautky v parku Dukelská jsou zatím asi nejsledovanější díla letošního festivalu Umění ve městě. Čtvrteční vernisáží pod českobudějovickou Rabenštejnskou věží začal již 16. ročník.

„Dohromady vystavíme sedmadvacet soch v sedmi městech a obcích. Nejvíce jich jako každý rok bude v Budějovicích,“ upřesnila Alena Doležalová, jedna z organizátorek festivalu.

Doplnila, že jednotlivá díla zůstanou na místě až do 1. října. „Všechna ještě nejsou vystavena, protože někde už byly naplánované další kulturní akce,“ upozornila. Například až na začátku července se objeví socha na Piaristickém náměstí. K vidění už je ale třeba Srdce u soutoku Vltavy a Malše.

A u dalšího srdce, na Lannově třídě, se už stihly vyfotit desítky lidí. Ohlasy na dílo Veroniky Durové jsou vesměs pozitivní, což při Umění ve městě není vždy pravidlem a některé sochy budí i kontroverzní ohlasy. Další jsou vystavené třeba v Hluboké nad Vltavou, Lipně nad Vltavou a nedaleké Pasečné, Vodňanech, Veselí nad Lužnicí a Hluboké u Borovan na Budějovicku.

Tématy 16. ročníku jsou paralelní vesmíry a umělá inteligence. „Nad paralelními vesmíry se zamýšlím často. Každý trávíme spoustu času na internetu a sociálních sítích, což je taky paralelní vesmír, který se stále rozrůstá. A někteří už ztrácí pojem, jestli žijou víc tam, nebo v realitě,“ řekl organizátor a sochař Michal Trpák.

Dodal, že při volbě tématu sehrál roli i rozvoj umělé inteligence. Ta již dokáže tvořit texty, obrázky, fotografie, hudbu i modelovat 3D objekty.

Novinkou letošního ročníku jsou dvě mobilní galerie. Jejich cílem je ukázat na ulici díla, jež by tam jinak nešla vystavit.

„Jedna je obrazárna, kde jsou obrazy namalované štětcem pod bezpečnostním sklem, vespod to má 3D tištěný květináč. Druhá mobilní galerie je akvárium, kdy jsme rozřezali starý lodní kontejner, z 90 procent ho prosklíme, budou v něm plavat výtvarné objekty. Galerie by mohla putovat po evropských městech. Bude to takový mobilní galerijní nomád,“ upřesnil Trpák.

Dvanáctimetrová prosklená galerie obsadí od poloviny srpna hlavní budějovické náměstí, lidé v ní nahlédnou do podvodního světa Michala Trpáka.