Podle dvou mladíků, kteří stáli pár metrů od místa, řidič couval pomalu a opatrně. „Bylo to fakt těsné, hlídal si kola, díval se do zrcátka, ale jedno rameno prostě ťuknul,“ popsali situaci.
Autorem díla je Zdeněk Ruffer, který pro letošní ročník vytvořil betonový Iónský sloup. Objekt byl součástí tematické linie Křehkost, která je součásti festivalu a objevuje se na několika místech v centru města. Sloup měl boční výběžky, ramena, které vytvářely charakteristickou siluetu ve stylu starověkého Řecka a antiky. Právě jedno z těchto ramen nákladní vůz při couvání zachytil.
Produkční festivalu Alena Doležalová na místě řešila nehodu s policií. „Událost jsme nahlásili, policie to sepsala a předává se to na pojišťovnu. Řidič škodu uplatní ze svého pojištění,“ uvedla. Zatím se nepodařilo kontaktovat autora díla.
O tom, zda se Iónský sloup vrátí zpět na místo, je ale jasno. „To už určitě nepostavíme zpátky. Prostřední díly jsou úplně rozbité, není šance to dát dohromady tak, aby se to dalo brzy znovu vystavit. Jestli to bude autor někdy později opravovat, to nevíme. To je pak na něm,“ řekla Doležalová.
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Lannova třída v krajském městě vede od vlakového nádraží do centra a je vnímána jako pěší a obchodní tepna. Končí malou točnou, kde otáčejí auta zásobování. V jejím prostředku jsou každoročně v létě umístěná díla festivalu. Řidiči zásobovacích vozů tak musí manévrovat mezi chodci, cyklisty a dalším provozem, místy i venkovním sezením u kaváren.
„Tady se to ráno otáčí na centimetry,“ komentovala situaci také řidička, která se snažila projet kolem nehody. „Člověk musí couvat, a když je tu něco takhle navíc, jako ta socha, je to prostě o nervy,“ prohlásila.
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Festival Umění ve městě je projekt, který v Českých Budějovicích funguje od roku 2008. Každý rok představuje výběr současných sochařů, designérů a vizuálních umělců, jejichž díla jsou rozmístěna ve veřejném prostoru města. Letos nainstalovali producenti patnáct objektů na různých místech v centru, například na náměstí Přemysla Otakara II., v parku u Černé věže nebo na na Sokolském ostrově.
Každé dílo má vlastní informační panel s popisem, mapou a číslem instalace, aby se návštěvníci mohli v projektu snadno orientovat. Festival je pořádán ve spolupráci se Statutárním městem České Budějovice, Jihočeským krajem, Alšovou jihočeskou galerií, Jihočeskou univerzitou a dalšími institucemi.